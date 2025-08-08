Permane : Lawson était ’abattu’ après son passage chez Red Bull

Racing Bulls possède l’une des voitures les plus versatiles du plateau, ce qui permet à l’équipe d’avoir de la constance, mais aussi à Isack Hadjar et Liam Lawson de signer de bons résultats partout. Mais ce n’est pas son seul point fort, puisqu’elle a aussi une fenêtre de fonctionnement assez large.

"On parle beaucoup du fait que c’est une voiture facile à piloter. Beaucoup de gens l’ont mentionné en observant la façon dont les pilotes la manient" a déclaré Alan Permane, le directeur de Racing Bulls.

"Mais à mon avis, ce qui fait vraiment la différence, c’est qu’elle est facile à régler du point de vue des ingénieurs pour atteindre la fenêtre aérodynamique optimale. On peut effectuer les réglages nécessaires pour en tirer le meilleur, ce qui nous donne de la performance."

Avec une huitième place en Belgique et une autre en Hongrie, c’est la confirmation de sa polyvalence : "Franchement, oui. Elle a bien fonctionné à Spa, ici aussi, et sur une variété de circuits. À Barcelone, elle était vraiment excellente. L’Autriche, c’était aussi très bon. En fait, elle semble à l’aise un peu partout."

Permane salue également les progrès récents de Lawson, et il confirme qu’il a fallu le remettre en confiance après l’expérience chez Red Bull : "Oui, il a vraiment fait un excellent travail, honnêtement. Ses deux courses chez Red Bull ont évidemment été très difficiles pour lui."

"Il ne me remerciera pas de le dire, mais il était clairement un peu abattu, il n’avait plus trop d’enthousiasme. On a fait ce qu’on pouvait pour l’aider. Reprendre le volant dans notre voiture sans l’avoir testée auparavant n’a pas été facile, évidemment."

"Il est en plus confronté à Isack, qui est exceptionnel cette saison. Sa première course avec nous, c’était au Japon, et Isack volait littéralement là-bas. C’était donc une introduction compliquée. Mais on a effectué quelques changements, il a beaucoup travaillé, lui et son équipe d’ingénierie ont vraiment redoublé d’efforts."

"On a eu une sorte de déclic en Autriche, avec une nouvelle suspension avant qu’ils ont développée via le simulateur. Il l’a beaucoup appréciée, il était enthousiaste, et elle a bien fonctionné là-bas. On a vu de nouveau à Spa qu’il performait. Après cette course… Monaco avait déjà été correcte, mais en Autriche, il avait retrouvé une bonne dynamique."

Lawson se bat pour un retour chez Red Bull Racing

De son côté Liam Lawson a admis que son but serait de retourner chez Red Bull Racing. Mais ce n’est pas dans son esprit à l’heure actuelle.

"Honnêtement, concernant mon avenir, j’ai été tellement occupé cette année que je n’y pense pas vraiment. Je me concentre sur l’idée de faire de bonnes courses et peut-être que cela pourra convaincre le nouveau patron (Laurent Mekies) !"

"Quelques bonnes performances ne suffiront pas à me permettre de retrouver le volant perdu en début de saison. C’est pourquoi je me concentre sur la réitération de ces résultats de manière plus régulière."

"Évidemment, nous en avons eu quelques-uns très bons récemment, mais trois ne suffisent pas sur 12 courses, quel que soit le nombre de courses. Je dois donc en faire plus après la pause, et nous verrons bien."