Brad Pitt bat son record au box-office avec le film sur la F1

Le film F1 avec Brad Pitt a battu un record personnel de l’acteur, celui de son film le plus rentable au box-office.

Avec des chiffres actualisés de 545 millions de dollars de recettes dans les cinémas du monde entier, le film dépasse World War Z (2013) et devient le film au plus gros succès financier de Brad Pitt.

Le succès commercial de "F1 le film" est évident depuis sa sortie fin juin, avec 144 millions de dollars de recettes dès sa première semaine et un record pour une production Apple Original.

Les recettes ont atteint la barre des 500 millions de dollars la semaine dernière au cinéma. Ces derniers chiffres en font le film avec Brad Pitt le plus rentable commercialement.

Lewis Hamilton a été producteur et consultant clé sur le film, veillant à ce que les éléments de l’histoire liés à la Formule 1 soient aussi fidèles que possible à la discipline.

Malgré le succès initial, le pilote Ferrari a minimisé les rumeurs concernant la mise en chantier d’une suite, souhaitant si tel était le cas une belle histoire avec les personnages du premier volet.

"J’ai entendu parler de la rumeur, mais nous venons tout juste de lancer le premier film et je pense que la dernière chose que nous souhaitons pour le moment, c’est une suite," avait déclaré Hamilton en juillet.

"Cela a pris quatre ans de travail, beaucoup de travail, surtout pour Joe [Kosinski, le réalisateur]."

"C’est du temps loin de sa famille, loin de ses enfants, et il faut juste que ça mijote un moment. Profitons-en."

"La plupart des suites sont pires, donc il n’y a pas lieu de se précipiter. Si nous faisons une suite, il faudra vraiment prendre son temps pour améliorer encore les choses avec la F1 et le scénario, et une belle histoire pour les personnages du premier volet."