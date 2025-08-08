Malgré un retour en arrière, Mercedes F1 vise ’d’autres victoires’ en 2025

Mercedes F1 a fait un test au Grand Prix de Hongrie en revenant à son ancienne suspension arrière, et le résultat a été positif pour l’équipe. Si c’est rassurant sur le plan de la performance, c’est évidemment frustrant d’apporter des nouveautés qui ne fonctionnent pas, comme l’explique le directeur de l’ingénierie en piste de l’équipe, Andrew Shovlin.

"Si nous concevons une nouvelle suspension, c’est pour rendre la voiture plus rapide" a déclaré Shovlin. "Il est clair qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. Il y a des aspects pour lesquels les pilotes ont dit que la voiture était clairement meilleure avec cette suspension."

"Mais lorsqu’il s’agissait de stabilité dans les virages rapides, certains virages où ils doivent garder beaucoup de vitesse à l’entrée, ils n’avaient pas suffisamment confiance pour pousser la voiture autant qu’ils l’auraient voulu. On essaie toujours d’apporter des éléments qui améliorent les performances, ce n’était pas le cas ici."

"Une grande partie du travail actuel consiste à comprendre précisément ce qui a causé ce problème. Ce n’est pas quelque chose d’évident, sinon nous ne serions pas tombés dans ce piège au départ."

Mercedes est un peu plus à la peine cette saison, sa W16 étant particulièrement sensible aux changements de température ambiante et de piste, ce qui affecte l’équilibre. Shovlin explique que l’équipe se concentre fortement sur la résolution de cette faiblesse, aussi bien pour la voiture actuelle que pour celle de 2026.

"De manière simple, quand une voiture se comporte de façon stable et prévisible, il est assez facile de prendre un réglage d’un circuit à un autre, et de savoir quoi ajuster en fonction des conditions météo ou des spécificités de la piste."

"Ce qui est aussi agréable, c’est que si vous terminez un vendredi avec une voiture qui fonctionne bien, sans rien changer, elle fonctionne encore bien le samedi. Mais parfois, vous avez des voitures où, sans rien modifier, un simple changement de vent suffit à bouleverser tout le comportement."

"Ce qu’on cherche, c’est une voiture facile à comprendre pour les ingénieurs, facile à appréhender pour les pilotes, prévisible dans son comportement, et dont les performances ne varient pas drastiquement avec de légers changements de température ambiante."

"Les voitures de 2026 seront très, très différentes. Mais il y aura de nombreux enseignements, notamment autour des suspensions, que nous pourrons tirer de cette saison pour l’an prochain."

Après avoir remporté le Grand Prix du Canada avec Russell à Montréal en juin, Shovlin pense que Mercedes aura encore des opportunités de se battre pour des victoires dans la seconde moitié de la saison : "Nous sommes dans une lutte assez serrée pour la deuxième place au Championnat Constructeurs."

"Ferrari est légèrement devant, Red Bull derrière. Donc ça promet d’être intéressant. Pour y parvenir, il faudra absolument optimiser ce que nous avons sur les circuits restants. Budapest a montré que nous avions une bonne voiture lorsqu’on la règle correctement."

"Et on espère pouvoir ajouter d’autres victoires à notre compteur. On a vécu un super moment à Montréal. Et il y a d’autres circuits similaires à venir parmi les dix courses restantes. Avec un peu de chance, on vivra encore de belles choses."