La F1 a ’assez d’argent pour accueillir 15 équipes’ sur sa grille

Pendant longtemps, la F1 n’a pas pu avoir plus de 20 voitures sur la grille, par manque de moyens et d’argent à redistribuer aux équipes. Cependant, la croissance de ce sport ces dernières années signifie que les écuries gagnent désormais beaucoup plus grâce aux primes de résultats et aux sponsors.

Claire Williams, qui a été directrice adjointe de l’écurie éponyme de son père de 2013 à 2020, estime qu’il est désormais possible d’ajouter d’autres équipes. Elle pense même qu’il pourrait y avoir 30 voitures sur la grille avec les moyens dont la Formule 1 dispose maintenant.

"Je me souviens avoir été assise autour de la table du Groupe Stratégique ; lorsqu’une autre équipe voulait entrer, on se disait ’eh bien, la cagnotte est déjà assez petite comme ça’. Les chiffres m’échappent un peu, mais nous pourrions chacun perdre 10 ou 15 millions avec l’arrivée de cette équipe, et ce n’est pas vraiment équitable" a déclaré Williams.

"Mais aujourd’hui, une équipe peut trouver 10 à 15 millions au fond de son canapé. Elle ne va pas s’en inquiéter. Il y a assez d’argent dans les caisses de la Formule 1 pour pouvoir accueillir une 11e équipe. Il y a probablement assez d’argent pour accueillir 15 équipes, mais tous les directeurs d’écurie s’y opposeront parce qu’ils ne veulent pas avoir à partager."

Cadillac était initialement un projet de la famille Andretti et faisait partie des nombreuses candidatures ayant répondu à l’appel de la FIA pour de nouveaux entrants. Cependant, Claire Williams ne pense pas que la FOM et les équipes existantes permettraient à d’autres de les rejoindre.

"Ils ne veulent pas partager, et à juste titre, ils ont investi énormément. Une nouvelle équipe ne devrait pas avoir automatiquement droit à la même part de la cagnotte des prix que les équipes existantes. Il faudrait un système progressif. Mais la Formule 1, les autres directeurs d’écurie et le sport ne permettront pas l’arrivée de tant d’équipes."

La FIA avait approuvé la candidature initiale de la nouvelle équipe en octobre 2023. La FOM l’avait rejetée trois mois plus tard, avant de revenir sur sa position en novembre 2024. Elle a finalement officialisé l’arrivée de Cadillac en mars 2025.

"Pour que cette 11e équipe puisse entrer, il a fallu énormément de négociations et de discussions. Ce n’est pas un acquis. Je pense que... la Formule 1 est assez intelligente pour s’assurer de se protéger afin de ne pas ’trop charger la barque’, pour ainsi dire."

Selon Williams, les équipes bénéficient aujourd’hui de conditions économiques bien meilleures qu’en 2017, lorsque Liberty Media a remplacé CVC Capital Partners en tant que détenteur des droits du sport.

"Les choses ont commencé à mal tourner lors de la crise financière de 2008, puis cela n’a jamais vraiment repris. Il y a eu un léger sursaut, mais ensuite il y a eu ce véritable creux entre 2016 et 2019, voire 2020, où il n’y avait plus rien."

"Je ne plaisante pas, les contrats de sponsoring titre se négociaient pour 8 ou 9 millions à la fin de mon époque. On ne peut pas faire tourner une équipe avec un sponsor titre à 8 ou 9 millions. Et vous aviez des équipes qui se battaient pour cet argent. C’était ridicule."

Elle estime que la valeur des contrats de sponsoring est aujourd’hui jusqu’à 10 fois plus élevée, après que la F1 a connu une période moins faste à ce niveau-là : "À mon époque, si vous regardez mon budget, il était de 120 millions, au bas mot."

"Vous pouvez vendre autant de sponsors que vous voulez pour atteindre 120, mais dans un monde idéal, nous visions 20 à 30 millions pour un sponsor titre. Maintenant, ils vendent des titres pour 80 ou 90 millions. Tout repose sur l’offre et la demande, sur les marques qui entrent sur le marché."

"Quand vous avez, comme aujourd’hui, ces marques magnifiques qui arrivent dans le sport et se bousculent pour parrainer, alors ce sont les équipes qui dictent les tarifs, alors que ce n’était pas le cas à mon époque ; c’étaient vraiment les sponsors qui imposaient leurs prix."