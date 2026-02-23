Stella prévient : la F1 de 2026 mettra les pilotes à rude épreuve dès Melbourne

Le coup d’envoi de la saison 2026 de Formule 1 pourrait placer les pilotes face à un défi inédit dès le premier Grand Prix. C’est en tout cas l’avertissement lancé par le patron de McLaren, Andrea Stella, qui estime que la gestion de l’énergie et de la batterie pourrait pousser les compétences des pilotes "à la limite".

Lors des essais hivernaux disputés à Bahreïn, la question de la gestion de l’énergie s’est rapidement imposée comme l’un des principaux sujets de discussion. En piste, les monoplaces lèvent ostensiblement le pied en milieu de virage afin d’économiser la batterie, tandis que les pilotes rétrogradent de manière agressive à l’approche des virage 1 et 11, autrefois négocié en deuxième ou troisième vitesse.

Ce nouveau style de pilotage ne fait pas l’unanimité. Certains pilotes ont déjà fait part de leur mécontentement, à l’image de Fernando Alonso, qui a ironisé en affirmant que le chef cuisinier d’Aston Martin pourrait passer le virage 12 aux vitesses actuelles.

Circuit réputé pour ses fortes zones de freinage, Bahreïn offre toutefois des opportunités pour limiter la nécessité de récupération d’énergie, comme l’a expliqué Stella en comparant ses caractéristiques à celles de Barcelone.

"Je pense qu’en 2026, il faudra analyser les caractéristiques des circuits, y compris cet aspect lié à la facilité avec laquelle un tracé répond aux exigences du groupe propulseur," a déclaré l’Italien aux médias.

"Barcelone était en réalité assez exigeant en termes d’équilibre entre le déploiement et la récupération d’énergie. À Bahreïn, c’était relativement plus simple, parce que vous passez suffisamment de temps au freinage pour faire pratiquement toute la récupération à ce moment-là."

"Vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier, comme lever le pied trop longtemps, par exemple, pour augmenter le temps pendant lequel vous récupérez de l’énergie avec le groupe propulseur."

Andrea Stella se montre en revanche bien plus préoccupé par le défi que représentera le premier Grand Prix de la saison, disputé en Australie, où les caractéristiques du circuit pourraient accaparer l’attention des pilotes.

"En Australie, ce sera un peu plus difficile. Je pense que l’on verra les pilotes être beaucoup plus sollicités dans leur style de pilotage afin de s’assurer que le groupe propulseur est exploité efficacement, aussi bien en récupération qu’en déploiement de l’énergie."

"Et quand on parle d’efficacité, cela signifie être efficace sur la durée. Mais ensuite, il faut courir. Et quand il faut courir, il faut défendre, il faut attaquer."

Selon Stella, l’un des grands enseignements de ces essais a justement été de comprendre comment utiliser les nouvelles possibilités offertes aux pilotes, tout en conservant une dimension compétitive en course.

"L’un des points que nous devions aussi apprendre, c’est comment utiliser les fonctionnalités disponibles sur le groupe propulseur et quels nouveaux outils doivent être mis à disposition du pilote, afin que le groupe propulseur ne soit pas seulement compétitif du point de vue du temps au tour, mais aussi du point de vue de la capacité à se battre en course, lorsque vous devez affronter vos rivaux en piste."

"Nous avons énormément appris pendant ces essais."

Le responsable de McLaren a également tenu à saluer la collaboration avec Mercedes HPP, tout en reconnaissant que le travail était loin d’être terminé.

"Il y a eu une collaboration très solide avec notre motoriste. Nous sommes très reconnaissants pour les efforts qu’ils ont fournis afin de s’assurer que nous progressons chaque jour."

"Mais je constate aussi qu’il reste encore beaucoup à apprendre et clairement davantage de travail à accomplir en matière de contrôle moteur, de gestion du groupe propulseur et d’exploitation globale de celui-ci."