Hill rejoint Williams F1 comme ambassadeur au moment d’un anniversaire particulier

Williams F1 a annoncé que Damon Hill était un nouvel ambassadeur de l’équipe, alors que cette année marque les 30 ans du titre mondial du Britannique au volant d’une monoplace produite par l’équipe anglaise.

Il rejoint notamment Jacques Villeneuve, qui avait fait ses débuts en Formule 1 cette saison-là dans la deuxième Williams, avait lutté pour le titre avec Hill, et avait finalement eu lui-même son propre championnat l’année suivant.

L’arrivée de Hill suit le départ de Jenson Button, qui était un des ambassadeurs du team mais a rejoint Aston Martin en début d’année, dans le même rôle. Jamie Chadwick est également ambassadrice de Williams.

"Williams est vraiment un endroit spécial pour moi, où se sont déroulés certains des moments marquants de ma carrière" a déclaré celui qui est donc l’avant-dernier champion du monde de l’histoire de l’équipe.

"Je me sens extrêmement chanceux d’avoir fait partie de ce sport et d’avoir accompli ce que j’ai accompli, et revenir en tant qu’ambassadeur est un véritable privilège. C’est l’occasion de célébrer l’histoire de l’écurie et de contribuer à soutenir son héritage et son avenir."

James Vowles, directeur de l’équipe, a salué la nomination de Hill, qui a un rôle crucial dans l’histoire de l’équipe : "C’est un honneur d’accueillir Damon à nouveau au sein de l’équipe Atlassian Williams F1 Team en tant qu’ambassadeur. Peu de personnes représentent cette équipe comme lui."

"Damon a joué un rôle déterminant dans l’une des périodes les plus fructueuses de notre histoire, devenant champion du monde avec Williams et laissant un héritage qui continue d’inspirer l’équipe aujourd’hui. Nous sommes également ravis que Jamie Chadwick et Jacques Villeneuve continuent à nous accompagner en tant qu’ambassadeurs."

"Ensemble, ils forment une équipe impressionnante qui reflète tout ce que Williams représente : notre histoire, notre engagement à ouvrir des portes et à développer les talents, et notre ambition de concourir à nouveau au plus haut niveau. Nous sommes extrêmement fiers que des personnalités telles qu’eux représentent Williams alors que nous allons de l’avant."