Komatsu salue le niveau de Haas F1 à Austin, ses commentaires sur Ocon inquiètent

Haas F1 a enregistré un week-end positif à Austin, avec les deux points de la neuvième place inscrits par Oliver Bearman. Le Britannique avait terminé huitième du Sprint, inscrivant normalement un point, mais une pénalité l’a relégué en fond de classement.

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe américaine, s’est félicité de ce résultat global et d’une VF-25 qui a montré du rythme tout au long du week-end aux Etats-Unis. L’évolution apportée par le team à domicile semble déjà porter ses fruits.

"Tout d’abord, je tiens à féliciter tout le monde pour le travail acharné qui a permis d’apporter notre évolution en piste à Austin, car nous en avions besoin et cela a fonctionné" a déclaré Komatsu au terme du week-end.

"C’est grâce à cela que nous avons pu courir comme nous l’avons fait ce week-end. Nous sommes tous un peu déçus de terminer à la 9e place, ce qui est incroyable car le meilleur résultat que nous pouvions obtenir était la 7e place."

Komatsu a ensuite abordé les difficultés d’Esteban Ocon, et le ton employé par son directeur semble assez alarmiste pour le Français. Employant des termes que l’on pourrait attendre au sujet d’un rookie, le Japonais semble heureusement garder confiance en son pilote.

"Nous nous tournons désormais vers la prochaine course, nous devons aider Esteban à progresser, il a un peu de mal avec certaines sensations dans la voiture, mais on voit bien qu’il a du potentiel."

"Si nous parvenons à régler ce problème, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas faire entrer les deux voitures dans les points. C’est une bonne chose que nous puissions nous y atteler dès ce week-end au Mexique."