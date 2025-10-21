Présentation et horaires du Grand Prix du Mexique 2025 de F1

Après un week-end de domination de Max Verstappen, la F1 enchaîne une deuxième course consécutive ce week-end, sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Le Grand Prix du Mexique, ou Grand Prix de Mexico comme il est appelé ces dernières années, est la 20e manche de la saison 2025 de Formule 1.

La pression pour le titre pilotes monte un peu plus chaque week-end sur les pensionnaires de l’équipe McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris. Le GP du Mexique pourrait donc être crucial, car les deux pilotes devront inverser une tendance qui est, depuis quatre courses, inexorable.

Avec une des plus longues lignes droites de la saison jusqu’au premier virage, la course s’annonce tendue dès ses premiers hectomètres, et ce sera un départ de tous les dangers pour les favoris, alors que les accrochages sont nombreux au premier tour chaque année.

Le tracé :

Le Circuit Hermanos Rodriguez propose un défi unique aux pilotes et à leurs montures. Situé à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, aucun autre tracé du calendrier n’est à une telle altitude.

Les trois zones de DRS déjà présentes lors des dernières éditions y seront de nouveau installées. Elles seront dans la ligne droite de départ-arrivée, après le virage 3, et entre les virages 11 et 12, juste avant l’entrée dans le stade.

L’air y est moins dense et les voitures rencontrent moins de résistances, d’où des vitesses de pointe élevées. On y retrouve également le célèbre Foro Sol (Turns 13-15), où la piste traverse une tribune offrant un superbe point de vue aux spectateurs.

T1 – Un gros freinage au terme de la longue ligne droite. L’exploitation irrégulière du circuit peut se traduire par une surface glissante, surtout si les conditions sont humides.

T3 – Une bonne sortie est cruciale avant d’attaquer la courte ligne droite de plus de 600 mètres, soit sept secondes d’accélération.

T4 – Un nouveau gros freinage. Avec une vitesse d’entrée aux alentours de 95 km/h, la stabilité de l’arrière est importante.

T7 – Le début d’un bel enchaînement où le pilote préférera jouer avec la course de l’accélérateur plutôt qu’avec les freins. Similaires aux Esses de Suzuka, ceux-ci se négocient entre 120 et 240 km/h.

T12 – Baptisé Peraltada puis Mansell après le célèbre duel entre Gerhard Berger et Nigel Mansell en 1990, le dernier virage était une courbe relevée avalée à près de 300 km/h. C’est désormais un complexe sinueux pris à 130 km/h de moyenne.

T13/15 – Située au cœur d’un stade, cette section comprend le virage le plus lent du tracé (65 km/h) et des vibreurs piégeux.

T16/1 – Grâce à l’altitude du Circuit Hermanos Rodriguez (2200 mètres) et son air moins dense offrant des appuis moindres, la longue ligne droite des stands voit les vitesses de pointe les plus rapides de l’année. Rencontrant moins de résistance, les voitures iront à plus de 360 km/h.

Forces en présence

Aux mains de Max Verstappen, la Red Bull RB21 semble désormais la référence sur tous les types de tracés, et il est donc probable qu’il soit redoutable à nouveau ce week-end. McLaren espérera faire mieux qu’à Austin, mais le circuit des frères Rodriguez n’est pas le terrain de jeu idéal pour la MCL39.

Mercedes et Ferrari essaieront de se distinguer et de venir chercher une place parmi les deux équipes de pointe, voire même de les devancer, comme George Russell avait réussi à faire à Singapour en s’adjugeant pole et victoire.

Derrière, Williams semble avoir retrouvé un avantage dans le peloton, et il faudra se méfier des performances changeantes de ses rivales, à commencer par Racing Bulls et Aston Martin, mais aussi Sauber et Haas.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Norris

— Emmanuel : 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen

— Alexandre : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Piastri

Les horaires du Grand Prix du Mexique

Pour la deuxième semaine consécutive, la F1 roule sur le continent américain, et nous aurons donc des horaires en soirée en France. La journée du vendredi se terminera à 1h du matin, tandis que le samedi verra la qualification se dérouler à 23h, heure française. La course se tiendra dimanche à 21h, heure française.

- Vendredi 24 octobre

20h30-21h30 : Essais Libres 1

00h00-1h00 : Essais Libres 2

- Samedi 25 octobre

19h30-20h30 : Essais Libres 3

23h00-0h00 : Qualifications

- Dimanche 26 octobre

21h00-23h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix du Mexique