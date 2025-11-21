Komatsu s’agace de la décision qui va ’détruire’ le spectacle au GP du Qatar

Au Qatar la semaine prochaine, la durée des relais sera limitée afin d’obliger à deux arrêts, et éviter la dégradation des pneumatiques et des crevaisons possiblement dangereuses sur un circuit très rapide et très contraignant pour les gommes.

Ayao Komatsu, le directeur de Haas F1, s’agace de voir cette obligation faite pour éviter une course à un arrêt selon lui. Il craint que le spectacle artificiel ne soit pas intéressant et qu’imposer deux arrêts ruine tout intérêt stratégique.

"Je ne suis pas d’accord avec ces limites artificielle, mais je suppose que Pirelli a simplement peur de ce qui s’est passé l’année dernière. Une course à un seul arrêt, et Pirelli s’est probablement dit qu’il y allait encore avoir un seul arrêt" a déclaré Komatsu.

"Ils ont donc simplement imposé cette limite artificielle afin qu’il soit impossible de faire une course à un seul arrêt. Mais pour moi, je ne pense pas que ce soit juste de devoir faire cela dans un sport."

"Vous savez, on parle beaucoup d’éviter les courses à un seul arrêt, mais mettre en place quelque chose d’artificiel, comme vous l’avez vu à Monaco et au Qatar il y a un an, je pense que cela va détruire la course. Pour moi, le problème ne se limite pas au seul arrêt. Le problème, c’est que, eh bien, vous avez vu le Brésil et le Mexique."

"Il suffit de regarder ces courses pour voir à quel point une course peut être passionnante lorsque les performances des pneus sont à la limite d’un ou deux arrêts, ou de deux ou trois arrêts. Vous savez, c’est lorsque les deux stratégies peuvent fonctionner qu’une course devient passionnante. Donc, pour moi, c’est ce que Pirelli doit viser."

Komatsu rappelle aussi qu’en 2023, les relais étaient limités à 18 tours avec trois arrêts, et que le spectacle avait été mauvais : "Cette course était mauvaise, n’est-ce pas ? Vous savez, tout le monde a exactement le même créneau pour les arrêts au stand."

"Donc, chaque fois que vous faites quelque chose d’artificiel... Personne n’est stupide, n’est-ce pas ? Les gens arrivent tous à la même conclusion. Je ne pense donc pas que cela fonctionnera. Vous l’avez vu cette année à Monaco également. Vous essayez de forcer artificiellement quelque chose, puis vous aggravez la situation."