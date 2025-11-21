Crawford retrouvera l’AMR25 en Libres et lors des essais jeunes à Abu Dhabi

Aston Martin F1 a confirmé que son jeune pilote Jak Crawford reprendra le volant de l’AMR25 à Abu Dhabi après l’avoir récemment fait lors du Grand Prix de Mexico. L’Américain de 20 ans participera à la première séance d’essais libres du Grand Prix, à Yas Marina, avant de revenir en piste lors du traditionnel test des jeunes pilotes en début de semaine suivante.

Récemment nommé troisième pilote de l’équipe pour la saison 2026, Crawford poursuit ainsi sa montée en puissance au sein de la structure basée à Silverstone. Le jeune talent, déjà auteur de plus de 2 100 km en Formule 1, a joué un rôle clé cette année grâce à son travail au simulateur, contribuant au développement des AMR25 et AMR26.

À Abu Dhabi, il prendra place dans la voiture de Lance Stroll pour la séance libre 1, une opportunité précieuse pour accumuler du roulage réel avant son futur rôle.

Engagé en parallèle dans sa troisième saison de Formule 2, Crawford occupe actuellement la deuxième place du championnat. Une lutte au sommet qui se poursuivra dès la fin du mois au Qatar, première des deux dernières manches du calendrier.

Très enthousiaste à l’idée de retrouver la piste en F1, Jak Crawford a confié : "Je suis ravi de reprendre le volant de l’AMR25 pour la seconde fois cette saison. J’ai passé énormément de temps dans le simulateur au AMR Technology Campus cette année, et pouvoir transposer ce travail en conditions réelles est extrêmement gratifiant. Le Mexique a été une expérience d’apprentissage majeure pour moi et j’ai hâte de poursuivre ce développement lors de la Libre 1 comme et le Young Driver Test."

De son côté, Andy Cowell, PDG de l’équipe, a souligné l’importance de cette nouvelle étape pour le pilote américain : "C’est fantastique de voir Jak revenir si vite dans la voiture après le Mexique. Accumuler les kilomètres et entretenir la dynamique, c’est exactement ce que nous recherchons dans la formation de nos jeunes pilotes. Cette séance à Abu Dhabi sera une étape importante dans sa préparation à son rôle de troisième pilote l’an prochain, et nous sommes impatients de continuer à accompagner sa progression."