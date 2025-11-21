Schumacher confirme son départ du WEC et se rapproche de l’IndyCar

Gerhard Berger estime que passer à l’IndyCar serait une bonne solution pour Mick Schumacher. Le programme WEC d’Alpine a récemment annoncé la signature d’un contrat pluriannuel avec Antonio Felix da Costa, et Schumacher a désormais confirmé qu’il quittait la marque française.

Schumacher n’a donné aucun détail sur son avenir, se limitant à faire ses adieux à Alpine. Il était auparavant lié à Cadillac, avec un rôle de pilote de réserve en F1 combiné à un siège en WEC chez Team Jota à la place de Jenson Button. Il a finalement refusé cette offre. McLaren s’était également intéressé à lui pour son programme Hypercar.

"Je suis très reconnaissant pour ces deux dernières années passées avec Alpine Endurance Team" a écrit le pilote dans un bref communiqué. "J’ai beaucoup appris sur et en dehors des circuits, et je remercie tous ceux qui ont participé à cette aventure. Je leur souhaite le meilleur pour l’avenir."

Son message a immédiatement suscité une réponse de l’Alpine Endurance Team, qui a publié : "Merci, Mick ! Ce fut un plaisir de t’avoir parmi nous et de travailler à tes côtés ces deux dernières années. Nous te souhaitons bonne chance pour la suite !"

Désormais, tout porte à croire qu’il ne reviendra pas de sitôt au WEC ou aux 24 Heures du Mans. Au contraire, tout semble indiquer qu’il se tournera vers l’IndyCar. Schumacher ne cache pas cette option depuis plusieurs semaines.

Cette nouvelle ne fait que renforcer les spéculations selon lesquelles le fils de la légende de la F1 Michael Schumacher se rendra aux États-Unis en 2026. Rahal Letterman Lanigan Racing, l’équipe qui lui a permis de passer ce test décisif en octobre, dispose d’un siège et attendrait l’engagement de Schumacher.

L’équipe, codétenue par Bobby Rahal, vainqueur des 500 miles d’Indianapolis en 1986 et ancien pilote de F1, semble être la destination naturelle. L’oncle de Schumacher, Ralf, et d’autres ont soulevé des questions de sécurité concernant l’IndyCar, mais Berger a déclaré à RTL que ces craintes étaient dépassées.

"Je pense que l’IndyCar n’est plus aussi dangereuse qu’à mon époque" a déclaré Berger. "Il y a eu quelques améliorations, notamment au niveau du cockpit. Je pense donc que c’est une bonne solution pour Mick."

L’ancien pilote Ferrari et McLaren a également salué la longévité de la série américaine : "Pour moi, la Formule 1 est sans conteste le summum du sport automobile. L’IndyCar arrive en deuxième position. Avant que la Formule 1 ne devienne populaire en Amérique, l’IndyCar était toujours numéro un là-bas. C’était déjà la référence à mon époque."