’Je n’ai pas le rythme’ : Norris veut la pluie pour battre les pilotes Mercedes F1

Les pilotes ont dû affronter des conditions dantesques ce samedi à Interlagos, et ils pourraient être confrontés au même défi demain pour la course du Grand Prix du Brésil. Malgré les risques et le chaos que peuvent générer ces conditions, le poleman du jour, Lando Norris, aimerait que la météo reste la même, afin de lui donner plus de chances de lutter pour la victoire.

Le pilote McLaren F1 est en effet convaincu qu’il ne pourra pas lutter contre les Mercedes de Kimi Antonelli, qui sera deuxième au départ, et même peut-être de George Russell, deuxième temps des qualifications mais renvoyé septième sur la grille par une pénalité, si les conditions sont sèches.

"Oui, j’espère une course sous la pluie. Il y a une forte probabilité pour que ce soit mouillé. Je veux dire, il y a un peu de pluie, je crois, demain par moments, et ce sera encore humide tout au long de la journée, donc nous pourrions avoir une course passionnante avec un peu de tout, honnêtement" a expliqué Norris.

"Mais j’étais certainement plus en confiance sous la pluie et en pneus intermédiaires que sur le sec. Je pense que sur le sec, nous n’avions tout simplement pas le rythme par rapport à ces gars-là, donc je serai certainement plus heureux si je me réveille et que je vois de la pluie le matin."

"Sur le sec Kimi a été très rapide tout le week-end dans chaque séance, et ils ont toujours semblé... on ne parle pas de beaucoup sur un circuit comme celui-ci. C’est une piste courte, mais un ou deux dixièmes d’avance."

"Peut-être que si vous réussissez un tour magique, vous pouvez être là, mais sur les longs relais, son rythme était très, très solide. Donc je pense que j’aurai plus de confiance s’il pleut le matin."

Bien qu’il reste encore du travail pour optimiser au maximum le fonctionnement des évolutions de la MCL40, notamment cet aileron avant largement revu, le Britannique note qu’elles fonctionnent bien et remercie son équipe.

"Juste par petits détails. Honnêtement, on ne ressent pas une si grande différence. Je pense qu’au fur et à mesure que nous avons roulé avec la voiture au cours du week-end, j’ai le sentiment que nous avons un peu perdu en rythme."

"Les EL1 ont été une séance assez facile et je me suis dit ’nous sommes assez rapides’. Au fil du week-end, c’est presque devenu un peu plus difficile et les autres semblent avoir tiré davantage de leur voiture. Mais les évolutions ont fonctionné. Elles ont apporté de la performance. Si nous ne les avions pas, nous serions plus lents."

"Donc, je pense que je dois dire un grand merci à l’équipe parce qu’ils travaillent toujours très dur pour essayer de me donner cette opportunité d’aller plus vite et de mettre la voiture en pole, et je suis très heureux d’avoir réussi à le faire pour eux aujourd’hui."

Russell était très frustré d’avoir raté la pole position, même si celle-ci lui aurait ensuite été enlevée à cause de sa pénalité, mais il garde espoir pour la course, notamment grâce au rythme affiché dans des conditions difficiles, et il croit pouvoir faire une belle remontée.

"Je le pense. Je me sentais vraiment en confiance sous la pluie. Je pense que mon rythme, ainsi que celui de Lando, était de loin le meilleur en piste. Je ne suis pas sûr de savoir qui seront les pilotes entre Kimi et moi" note Russell.

"Nous n’avons pas les suspects habituels là-bas, donc cela pourrait rendre les choses légèrement plus faciles. Mais sous la pluie ici, c’est toujours un défi. J’espère qu’il fera humide demain."

"Je sens que j’ai une plus grande chance si c’est mouillé. Mais, vous savez, Lando et moi avons eu une course ici il y a deux ans où nous étions un et deux, et un timing malheureux de la VSC nous a privés du podium."

Antonelli a quant à lui peu de préférences quant aux conditions, car il est convaincu de pouvoir être solide dans toutes les circonstances après avoir été performant autant vendredi que pendant les qualifications.

"Je pense que oui. Espérons que nous pourrons prendre un bon départ, et voyons si ce sera mouillé ou sec. Sur le sec, je me sentais très bien sur un tour lancé et sur les longs relais, surtout hier en EL2. J’ai hâte d’y être" a souri l’Italien.

Mercedes pourrait gagner le titre des constructeurs dès ce week-end, et le champion du monde des pilotes est sûr que l’équipe est en bonne forme pour y parvenir, même si tout se produit, car la voiture est la meilleure sur la grille.

"Eh bien, je pense que pour aujourd’hui la pole était très possible. Je veux dire, vous savez, George la visait. J’ai fait beaucoup d’erreurs, mais demain nous sommes en très bonne position pour décrocher le titre constructeurs."

"Évidemment, Ferrari, je crois qu’ils écopent tous les deux de pénalités, donc nous avons juste besoin de finir la course devant eux deux, et ensuite nous pourrons terminer le travail pour l’équipe."

Russell est heureux de voir l’équipe triompher à nouveau après quatre saisons difficiles, et il salue la manière dont Toto Wolff a su réinventer l’équipe sans avoir recours à des décisions drastiques et difficiles.

"Evidemment, ce sera la première fois pour l’équipe en quatre ans. Cela va signifier énormément parce que, vous savez, nous avons traversé beaucoup de choses au cours de ces années. Ça a été des moments extrêmement difficiles."

"Mais je pense que quelque chose que j’admire beaucoup dans le leadership de Toto, c’est que les personnes que nous avons aujourd’hui sont les mêmes que celles qui étaient là pendant les années de gloire, et ce sont les mêmes personnes qui ont traversé les difficultés entre 2022 et 2025."

"Personne n’a été embauché puis renvoyé. La confiance et la conviction sont restées avec le groupe central de personnes, et, vous savez, maintenant nous nous en sommes sortis. Et évidemment, Kimi a remporté le championnat."

"Nous allons gagner le championnat, que ce soit ce week-end ou le prochain. Et, vous savez, bravo à tout le monde dans l’équipe, mais ouais, un immense mérite à Toto pour cette loyauté et cette confiance envers les gens, même quand les temps étaient durs."