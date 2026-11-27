Mercedes F1 a parfaitement entamé son week-end au Qatar en signant un doublé lors de chacune des deux premières séances d’essais libres sur le circuit de Losail. Kimi Antonelli a systématiquement devancé George Russell, les deux pilotes n’étant séparés que de 127 millièmes de seconde à l’issue des EL2. Malgré cette entrée en matière particulièrement encourageante, l’écurie allemande reste prudente face à la compétitivité de McLaren et de Red Bull, notamment sur les longs relais, tandis que la gestion du pneumatique avant gauche s’annonce comme l’un des principaux enjeux du week-end.

La première journée de roulage au Qatar s’est révélée prometteuse pour Mercedes, les températures plus fraîches sous les projecteurs de Losail lors des EL2 ayant permis d’obtenir une première indication représentative de la hiérarchie pour la suite du week-end.

L’équipe allemande a consacré ses deux séances à l’évaluation des pneumatiques tendres C3 et mediums C2, afin de mieux comprendre le comportement de ces deux gommes et de maîtriser leur dégradation.

Kimi Antonelli et George Russell avaient déjà occupé les deux premières places du classement à l’issue d’une première heure de roulage productive. La deuxième séance a été davantage perturbée par les interruptions, alors que les équipes cherchaient à effectuer leurs longs relais et à recueillir des informations sur le comportement des pneumatiques dans les conditions plus fraîches de la soirée.

Antonelli a finalement conservé l’avantage sur son équipier, même si McLaren s’est rapprochée de Mercedes entre les deux séances. Red Bull semble également en mesure de se mêler à la lutte, les trois écuries étant regroupées en moins d’une demi-seconde lors des EL2.

La hiérarchie sur les longs relais semble une nouvelle fois particulièrement serrée, tandis que la gestion des pneumatiques devrait constituer l’un des facteurs déterminants de ce Grand Prix du Qatar.

Auteur du meilleur temps des deux séances, Kimi Antonelli s’est montré satisfait du comportement de sa Mercedes W17 dès ses premiers tours de roue, ainsi que des enseignements tirés des différents réglages évalués durant la journée.

"Cela a été une journée positive dans l’ensemble et je me suis senti bien dans la voiture dès les premiers tours. Nous avons essayé beaucoup de choses différentes au cours des deux séances et il était intéressant de voir comment la voiture réagissait à ces changements. Nous avons beaucoup appris aujourd’hui et cela devrait nous aider à analyser toutes ces informations durant la nuit et à préparer la journée de demain", explique Antonelli.

Le champion du monde a toutefois identifié la gestion du pneumatique avant gauche comme l’un des principaux domaines dans lesquels Mercedes devra encore progresser avant la suite du week-end.

"La voiture semble performante, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Le pneu avant gauche est soumis à une quantité d’énergie assez importante et cela va constituer un facteur important tout au long du week-end. Cela semble également très serré aux avant-postes. McLaren a bien progressé entre les deux séances et nous savons que Red Bull sera probablement compétitive également. Nous devons continuer à progresser durant la nuit et nous assurer que nous sommes prêts pour les qualifications demain."

Russell a retrouvé de meilleures sensations lors des EL2

Deuxième des deux séances d’essais libres, George Russell reconnaît avoir éprouvé davantage de difficultés que son équipier à trouver les bonnes sensations au volant de sa W17 en début de journée.

Les modifications apportées aux réglages de sa monoplace entre les deux séances lui ont néanmoins permis de retrouver davantage de confiance dès ses premiers tours effectués sous les projecteurs de Losail.

"Dans l’ensemble, cela a été un vendredi solide. Les EL1 ont été un peu plus difficiles et je n’étais pas complètement à l’aise avec la voiture, mais nous avons apporté de bons changements en vue des EL2 et les sensations étaient bien meilleures dès le premier tour de la séance du soir. La voiture me donnait confiance et cela nous a permis de réaliser une séance productive et d’enchaîner quelques tours compétitifs", explique Russell.

À l’image de son équipier, le Britannique préfère toutefois ne pas tirer de conclusions trop hâtives de ce double doublé réalisé par Mercedes, alors que McLaren et Red Bull disposent encore d’une marge de progression avant les qualifications.

"C’est encourageant de voir les deux voitures près du sommet du classement, mais nous savons que les choses peuvent rapidement changer entre le vendredi et le samedi. McLaren et Red Bull semblent toutes les deux compétitives et je m’attends à ce que ce soit très serré demain. Nous nous sommes toutefois placés dans une position plutôt favorable et, si nous pouvons encore franchir un petit cap durant la nuit, j’espère que nous pourrons nous battre aux avant-postes lors des qualifications."

L’un des meilleurs vendredis de la saison pour Mercedes F1

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes F1, a également dressé un bilan particulièrement positif de cette première journée d’essais au Qatar.

L’ingénieur britannique souligne notamment que la W17 s’est montrée performante dès sa sortie des stands, particulièrement avec les pneumatiques mediums, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’importantes modifications de ses réglages.

"Cela a été l’un de nos meilleurs vendredis de l’année. La voiture semblait bien fonctionner dès le départ et les chronos venaient assez facilement pour les pilotes avec les pneumatiques mediums. Nous n’avons pas tiré le meilleur parti des pneumatiques tendres durant les EL1, mais cela nous a fourni des informations utiles pour aborder la deuxième séance."

"Nous n’avons pas apporté de changements majeurs entre les deux séances et, même si George était un peu plus satisfait et Kimi un peu moins à l’aise avec sa voiture, le rythme semblait toujours solide pour les deux pilotes."

Les interruptions survenues durant les EL2 n’ont toutefois pas permis à Antonelli et Russell de mener à bien leurs tentatives de tours rapides avec les pneumatiques tendres. Mercedes a donc préféré concentrer ses efforts sur l’évaluation de son rythme de course et du comportement des gommes sur les longs relais.

Shovlin confirme notamment que le pneumatique avant gauche est particulièrement sollicité dans les nombreux virages rapides de Losail, une problématique qui semble concerner une grande partie des écuries du plateau.

"Aucun des deux pilotes n’a pu terminer ses tours rapides avec les pneumatiques tendres durant les EL2 en raison des drapeaux rouges, nous avons donc décidé de nous concentrer sur le travail concernant les longs relais. Le rythme de course semblait raisonnable et nous avons recueilli des informations utiles, particulièrement concernant le pneu avant gauche, qui est soumis à beaucoup d’énergie sur ce circuit."

"Cela semble être un thème commun à l’ensemble de la voie des stands et, avec quelques ajustements durant la nuit, nous espérons pouvoir améliorer la situation pour le reste du week-end."