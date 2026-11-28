La bataille pour devenir le prochain fournisseur officiel de pneumatiques de la Formule 1 à partir de 2029 pourrait opposer trois manufacturiers. Alors que Pirelli et Bridgestone sont susceptibles de se porter candidats au prochain appel d’offres de la FIA, Hankook a également entrepris d’importantes démarches en vue d’une arrivée dans la discipline. Le manufacturier sud-coréen a déjà constitué une équipe de 44 personnes dédiée à ce projet, rencontré une majorité des écuries du plateau et effectué plusieurs séances d’essais destinées à développer des pneumatiques adaptés aux exigences de la Formule 1.

L’actuel contrat de Pirelli avec la Formule 1 court jusqu’à la fin de la saison 2028, après que le manufacturier italien a remporté le précédent appel d’offres portant sur la période 2025-2027 face à une candidature concurrente de Bridgestone.

La FIA avait ensuite décidé, en juin dernier, d’activer l’option dont elle disposait pour prolonger d’une année supplémentaire le contrat de fourniture exclusive de pneumatiques de Pirelli.

Un nouvel appel d’offres doit toutefois être lancé par la Fédération internationale de l’automobile pour la période débutant en 2029, et la concurrence pour obtenir le statut de fournisseur officiel de pneumatiques de la Formule 1 s’annonce potentiellement plus importante.

Pirelli souhaiterait attendre de connaître les détails de ce nouvel appel d’offres avant de décider de présenter ou non sa candidature pour prolonger son engagement en Formule 1, qui remonte à la saison 2011.

De son côté, Bridgestone étudie depuis longtemps la possibilité d’effectuer son retour dans la catégorie reine du sport automobile, plusieurs représentants du manufacturier japonais ayant notamment assisté à des Grands Prix.

Mais il apparaît désormais que Hankook se prépare également à entrer dans la bataille et que le manufacturier sud-coréen a considérablement intensifié ses efforts en coulisses au cours des derniers mois.

Hankook a déjà rencontré une majorité des équipes de F1

Des représentants de Hankook ont notamment été aperçus dans le paddock lors du récent Grand Prix de Las Vegas. Il se serait agi de leur deuxième visite sur une épreuve de Formule 1 cette année, après un premier déplacement à Madrid en septembre dernier.

Le manufacturier sud-coréen a profité de ces différentes visites pour rencontrer une majorité des écuries du plateau et évoquer ses projets avec leurs directeurs d’équipe, leurs directeurs généraux ainsi que d’autres hauts responsables.

Hankook avait déjà effectué plusieurs déplacements sur des Grands Prix de Formule 1 en 2025, notamment en Chine, au Japon et à Singapour.

Ces démarches auprès des différents acteurs de la discipline ne constituent toutefois qu’une partie des préparatifs engagés par Hankook dans la perspective de devenir le fournisseur officiel de pneumatiques de la Formule 1 à partir de 2029.

Le manufacturier aurait en effet déjà constitué en interne un groupe de travail de 44 personnes spécifiquement chargé de préparer son éventuelle arrivée dans la discipline.

Deux séances d’essais privés déjà réalisées en 2026

Au-delà des ressources consacrées à la recherche et au développement ainsi qu’au travail effectué au simulateur, Hankook a déjà réalisé deux séances d’essais cette année dans le cadre de son programme de développement de pneumatiques pour la Formule 1.

Le manufacturier sud-coréen utilise pour cela une monoplace laboratoire modifiée, équivalente à une Formule 2, afin d’évaluer différentes solutions concernant aussi bien la construction de ses futurs pneumatiques que les types de gommes susceptibles d’être utilisés.

Une troisième séance d’essais est également programmée, cette fois consacrée au développement de pneumatiques pour conditions humides.

Hankook espère notamment pouvoir profiter de ces travaux pour développer un pneumatique capable de générer un panache de projections d’eau moins large, afin de contribuer à réduire les problèmes de visibilité rencontrés par les pilotes lorsque les courses se déroulent sous la pluie.

Le manufacturier travaille également activement sur la planification de ses capacités industrielles et de production, qui seraient nécessaires pour assurer la fourniture des pneumatiques aux trois championnats concernés par le futur appel d’offres de la FIA : la Formule 1, la Formule 2 et la Formule 3.

Hankook ne manque déjà pas d’expérience dans les compétitions placées sous l’égide de la Fédération internationale de l’automobile.

Le manufacturier sud-coréen est actuellement le fournisseur officiel de pneumatiques du Championnat du monde des rallyes (WRC) et vient d’achever son engagement en Formule E, où Bridgestone prendra le relais à partir de la prochaine saison.

Hankook a également été désigné partenaire mondial de la FIA plus tôt cette année.

Un appel d’offres qui couvrira l’arrivée des V8 et de nouveaux pneumatiques

L’un des principaux enjeux du prochain appel d’offres de la FIA concernant la fourniture des pneumatiques de Formule 1 réside dans le fait que la période couverte par le futur contrat devrait presque certainement englober la transition vers une nouvelle génération de monoplaces.

La Formule 1 souhaite en effet introduire des voitures encore plus légères et plus agiles à partir de 2030, parallèlement au passage des actuels V6 hybrides à de nouveaux groupes propulseurs reposant sur des moteurs V8.

Les projets de la discipline pour cette nouvelle réglementation technique devraient également comprendre une nouvelle conception des pneumatiques, avec une légère réduction du diamètre des jantes par rapport aux actuelles roues de 18 pouces. Peut-être 16 ou 17 pouces.

Le futur fournisseur officiel de pneumatiques de la Formule 1 devrait donc être amené à développer des produits adaptés à deux générations différentes de monoplaces au cours de son contrat, avec une première saison en 2029 sous l’actuelle réglementation technique, avant d’accompagner la transition prévue pour 2030. A moins que la FIA ne décide de reconduire Pirelli pour 2029 afin de lancer l’appel d’offres pour 2030 uniquement, une solution que tous les prétendants devraient trouver logique.

Si la FIA maintient l’appel d’offres pour 2029, cette perspective constituerait alors un défi technique supplémentaire pour les manufacturiers susceptibles de répondre au prochain appel d’offres - sauf pour Pirelli - alors que Hankook semble désormais bien déterminé à se donner les moyens de concurrencer Pirelli et Bridgestone.