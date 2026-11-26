Lando Norris estime que la saison 2026 n’a pas été à la hauteur des attentes pour lui et McLaren F1, qui sortaient d’une année précédente durant laquelle ils avaient remporté les deux titres mondiaux. Mais un manque de performance en début d’année a coûté la chance de défense de ces couronnes, malgré trois victoires pour le champion du monde en titre, et il tire évidemment un bilan quelque peu déçu.

McLaren a dû s’incliner face à Mercedes et Ferrari en début de saison, des premières courses marquées en plus par une fiabilité catastrophique, et notamment un double abandon avant même le départ au Grand Prix de Chine.

Interrogé sur le bilan qu’il tire de la saison avant l’avant-dernière manche au Qatar, Norris a déclaré qu’il était frustré par cette séance, mais qu’il est particulièrement satisfait de ce qu’il a pu accomplir à titre personnel au milieu de ces difficultés.

"Honnêtement, je me sens très heureux. On ne peut être heureux qu’à la hauteur de l’estime que l’on a de sa propre performance. J’ai l’impression qu’elle a été très bonne pour moi" a déclaré celui qui vit ses dernières courses comme champion en titre.

"Cela ne veut pas dire que j’ai gagné une tonne de courses, cela ne veut pas dire que nous nous battons pour un championnat, mais c’est comme ça que la F1 fonctionne parfois. On a des opportunités et parfois on n’en a pas, mais j’ai quand même le sentiment d’avoir fait une très, très bonne année par rapport aux personnes auxquelles on peut se comparer."

"Bien sûr, j’en souhaite plus, tout comme toute l’équipe, nous souhaitions une meilleure saison. L’équipe souhaitait bien sûr aussi pouvoir livrer une meilleure bataille chez les constructeurs et que j’aie également une chance de me battre à nouveau chez les pilotes. Mais on ne peut pas toutes les gagner."

"Nous affrontons certaines des meilleures personnes au monde, des pilotes au monde et c’est difficile de rivaliser à ce niveau chaque année. Cette année n’a certainement pas été notre meilleure, et nous attribuons une partie de cela à la transition entre l’année dernière et cette année. Mais mon année a été très bonne autrement."

McLaren a obtenu son deuxième double podium de la saison lors de la dernière course à Las Vegas, où Norris et Oscar Piastri ont capitalisé sur une belle progression, malgré un rythme qui n’était pas assez bon pour avoir ce résultat sans quelques rebondissements, comme l’affirme le Britannique.

"C’était un bon week-end à Vegas. Meilleur que nos attentes en arrivant, ce qui est toujours une bonne chose. De bons points pour nous en tant qu’équipe, ce qui est une bonne chose, et nous avons marqué plus de points que Red Bull. En termes de ce que nous voulions accomplir, c’était en fait un très bon week-end."

"Toujours pas là où nous voulions être et nous n’avions probablement toujours pas le rythme que nous souhaitions, mais c’est un week-end différent. C’est un circuit où nous savons que nous avons bien performé par le passé, nous savons aussi que c’est un circuit où Red Bull performe toujours bien."

"Je n’ai pas vraiment d’attentes, il faut juste travailler dur et essayer à nouveau. J’ai l’impression d’avoir progressé dans certains domaines et c’est toujours agréable de revenir sur différents circuits où la tension montait l’année dernière."

"Évidemment, Vegas n’avait pas été un bon circuit pour nous l’année dernière et ici, ce n’était certainement pas un bon circuit non plus. C’est aussi une course que j’apprécie et j’ai l’impression de n’avoir jamais vraiment obtenu le résultat que j’estime devoir décrocher ici, donc j’espère que ce week-end je pourrai me rattraper."