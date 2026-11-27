Kimi Antonelli aimerait un jour faire équipe avec Max Verstappen en endurance, et plus particulièrement sur la mythique Nordschleife du Nürburgring. Le champion du monde 2026 de Formule 1 a révélé avoir déjà discuté de cette possibilité avec le Néerlandais, même s’il lui faudra encore convaincre Toto Wolff de l’autoriser à participer à une telle épreuve en parallèle de ses engagements avec Mercedes. L’Italien a également expliqué ce qu’il avait appris en affrontant Verstappen cette saison, tandis que ce dernier a évoqué ses ambitions en endurance et les raisons pour lesquelles il refuse de participer aux 500 Miles d’Indianapolis.

Max Verstappen n’a jamais caché sa passion pour les courses d’endurance, le quadruple champion du monde ayant déjà participé à des épreuves au volant de voitures de catégorie GT3 sur le Nürburgring, en parallèle de sa carrière en Formule 1.

Le programme du pilote Red Bull suscite également l’intérêt de certains de ses adversaires dans la catégorie reine, à commencer par Kimi Antonelli.

Interrogé en marge du Grand Prix du Qatar sur la possibilité de rejoindre un jour le programme d’endurance de Verstappen, le pilote Mercedes a révélé que les deux hommes avaient déjà évoqué cette perspective. Il lui faudra toutefois obtenir l’approbation de Toto Wolff, ce qui constitue une motivation supplémentaire pour continuer à remporter des Grands Prix avec Mercedes, comme l’a expliqué l’Italien avec humour.

"Oh oui, nous en avons parlé et, évidemment, nous devons d’abord convaincre le grand patron, Toto. Je dois donc continuer à gagner pour me donner les meilleures chances de pouvoir le faire", confie Antonelli.

Le jeune champion du monde a déjà eu l’occasion de découvrir la Nordschleife au volant d’une voiture de route, une expérience qui n’a fait que renforcer son envie de participer un jour à une course sur le célèbre tracé allemand.

"Mais à l’avenir, c’est certainement quelque chose que j’aimerais vraiment faire, en particulier sur la Nordschleife, parce que c’est l’un des circuits sur lesquels je rêve de piloter. Je n’y ai fait qu’un tour avec une voiture de route et c’est tout simplement incroyable, le circuit est absolument incroyable."

"J’aimerais donc vraiment y courir un jour et, évidemment, si c’était avec Max dans la même équipe, ce serait encore mieux. Mais indépendamment de cela, j’aimerais vraiment piloter sur ce circuit."

Antonelli fasciné par l’intelligence de course de Verstappen

Au-delà de la perspective de partager un jour le volant d’une voiture d’endurance avec Max Verstappen, Kimi Antonelli a également expliqué ce que ses affrontements avec le Néerlandais au cours de la saison 2026 lui avaient permis d’apprendre.

"Eh bien, certainement beaucoup de choses concernant son intelligence de course et la manière dont il se positionne pour se donner les meilleures chances de réussir une manœuvre, donc de vous dépasser, mais aussi lorsqu’il défend sa position", explique Antonelli.

L’Italien a notamment pris pour exemple le départ du Grand Prix de Singapour, lorsque Max Verstappen avait réussi à placer Charles Leclerc dans une situation particulièrement inconfortable alors que le pilote Ferrari tentait de prendre le dessus sur lui.

"Il y a eu beaucoup de très bons exemples cette année. L’un d’entre eux, assez récent, remonte au départ à Singapour, lorsque Leclerc s’est porté à sa hauteur. Il l’a placé dans une situation très difficile, dans laquelle il ne pouvait pas vraiment freiner plus fort parce que, tout d’abord, il était complètement à l’intérieur et qu’il avait très peu de place, donc très peu d’options."

"Et évidemment, freiner plus fort aurait été une option très risquée pour lui. Rien que la manière dont Max se positionne lorsqu’il défend ou attaque est donc très fascinante, parce que vous pouvez évidemment constater que son intelligence de course est très développée et qu’il essaie toujours de se placer dans la meilleure position possible pour réussir un dépassement ou bien défendre sa position."

"Et c’est vraiment intéressant, c’est quelque chose sur lequel on peut beaucoup apprendre de lui. Il y a beaucoup d’autres choses également, mais c’est la plus importante."

Verstappen ne veut pas simplement participer à des courses d’endurance

De son côté, Max Verstappen a confirmé son intention de participer à davantage d’épreuves d’endurance à l’avenir, même si la concrétisation de ses différents projets dépendra des moyens financiers à sa disposition et de sa capacité à réunir les conditions nécessaires pour jouer la victoire.

Malgré les ressources financières dont il dispose, le Néerlandais ne souhaite pas financer intégralement ses engagements en endurance avec son propre argent.

"Eh bien, tout commence toujours par le budget, avant toute chose. Je n’aime pas tout payer de ma propre poche. Personne n’aime cela, peu importe combien d’argent vous avez", explique Verstappen.

"J’aimerais disputer toutes les courses d’endurance, mais en même temps, j’aime aussi faire les choses correctement, être bien préparé et le faire avec la bonne équipe. Je ne suis pas là pour simplement participer, je suis là pour gagner."

L’accident de Nelson Piquet a conforté Verstappen dans son refus de disputer l’Indy 500

Si Max Verstappen se montre particulièrement enthousiaste à l’idée de participer à davantage de courses d’endurance, le quadruple champion du monde reste en revanche fermement opposé à une éventuelle participation aux 500 Miles d’Indianapolis.

Le Néerlandais apprécie de regarder cette épreuve, mais considère que les risques liés aux accidents sur le célèbre ovale américain sont trop importants, particulièrement alors qu’il évolue déjà en Formule 1 et participe à des courses de GT3.

Verstappen a notamment évoqué les séquelles durables de l’accident dont Nelson Piquet, le père de sa compagne Kelly, avait été victime à Indianapolis. Les conséquences de cet accident sur la vie du triple champion du monde brésilien constituent un exemple particulièrement marquant pour le pilote Red Bull.

"Ce n’est pas non plus parce que je ne serais pas bon dans cet exercice. C’est simplement une question de gestion des risques, c’est pour cette raison que je ne veux pas le faire. J’aime regarder cette course, mais je sais également que le risque est très élevé en cas d’accident, et j’en ai eu de nombreux exemples", souligne Verstappen.

"Bien évidemment, mon beau-père [Nelson Piquet] a également eu un gros accident là-bas, et quand je vois comment il a dû vivre le reste de sa vie après cet accident, c’est un risque que je ne suis pas disposé à prendre alors que je fais déjà de la Formule 1 et que je cours en GT3."

"À un moment donné, vous prenez déjà beaucoup de risques, donc parfois, c’est bien d’avoir quelques week-ends durant lesquels vous n’avez pas besoin d’être constamment à la limite."

Pérez aimerait faire équipe avec Verstappen et Alonso au Mans

Kimi Antonelli n’est d’ailleurs pas le seul pilote de Formule 1 à souhaiter partager un jour le volant d’une voiture d’endurance avec Max Verstappen.

Sergio Pérez a récemment évoqué son envie de disputer les 24 Heures du Mans en compagnie de son ancien équipier chez Red Bull et de Fernando Alonso, réunissant ainsi trois pilotes particulièrement expérimentés de la catégorie reine.

Interrogé à ce sujet, le Mexicain a réaffirmé son enthousiasme pour un tel projet, mettant autant en avant les qualités de pilotage des deux champions du monde que le plaisir qu’il éprouverait à partager cette expérience avec eux.

"Le Mans, oui. Ce serait bien. Ce serait bien de le faire avec ces deux gars. Ils sont très talentueux, mais ce sont aussi des personnes avec lesquelles il est vraiment, vraiment agréable de passer du temps", confie Pérez.