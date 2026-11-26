McLaren F1 se rend au Moyen-Orient pour le Grand Prix du Qatar 2026, qui constitue la deuxième des trois escales du dernier triplé de courses de la saison 2026 de Formule 1. Entre le Grand Prix de Las Vegas et la finale de la saison à Abu Dhabi, Losail marque la dernière ligne droite de la saison, et le décalage horaire équivalent à presque un tour de cadran depuis le week-end dernier va être dur à gérer.

Le circuit international de Losail est un tracé rapide et fluide et cette combinaison particulière de virages génère un niveau élevé d’énergie sur les pneus, et l’équipe se prépare à des stratégies à deux arrêts pour les deux voitures. Ce qui obligera à une bonne exécution, en plus d’une réactivité cruciale selon les faits de course.

Pour l’équipe, le week-end arrive à un moment important dans la lutte pour la troisième place au championnat des constructeurs, avec un écart de neuf points entre Red Bull et l’équipe de Woking.

Avec seulement deux courses restantes et un maximum de 86 points disponibles, chaque point comptera alors que la bataille pour la troisième place se poursuit jusqu’à la toute fin de la saison.

Adrian Goodwin, directeur associé de l’ingénierie de course de McLaren, détaille les défis de préparation au fil du week-end. L’équipe continuera de travailler étroitement entre la piste et l’usine pour signer un bon résultat.

"Nous nous attendons à une autre bataille serrée au Qatar entre nous et les équipes de tête. Les longs virages à moyenne et haute vitesse de Losail mettent un accent supplémentaire sur les qualifications, qui peuvent comporter des risques élevés pour des récompenses élevées en ce qui concerne les limites de piste et l’utilisation des vibreurs" a déclaré Goodwin.

"La réglementation 2026 sur les unités de puissance ajoute un défi supplémentaire dans la séquence à haute vitesse, où nous devons réfléchir à la quantité d’énergie de la batterie à dépenser compte tenu de conditions de vent qui peuvent être assez variables."

"Les écarts en qualifications étant susceptibles d’être très serrés, chaque petit détail d’optimisation fera la différence. Les pneus sont toujours une considération importante ici. Nous sommes sur la partie la plus dure de l’allocation, C1, C2 et C3, comme à Silverstone et Suzuka, et à ce stade de la saison, nous avons une bonne compréhension de leur comportement."

"Le Qatar est remarquable pour l’énergie que reçoivent les pneus gauches du virage 12 au virage 15, bien que des températures ambiantes d’environ 23 à 25 °C et des vitesses de passage en courbe plus faibles en 2026 devraient être moins pénalisantes que les années précédentes."

"La durée maximale d’un relais est de 27 tours cette année, contre 25 auparavant, car Pirelli a pu augmenter la limite grâce à la charge aérodynamique plus faible des voitures 2026 et à une construction de pneu renforcée."

"Avec une course de 57 tours, plutôt que de planifier le meilleur rythme de relais dans une course à un arrêt, nous devons déterminer quels composés nous offrent les trois meilleurs relais de sprint, et lesquels conserver pour la course."

L’exigence d’exécution sera importante, au milieu d’un triplé de courses très intense et fatiguant : "Nous savons que nous effectuerons au moins quatre arrêts aux stands compétitifs, et nous devrons toujours travailler avec les pilotes pour tirer le meilleur rythme des pneus."

"Les durées de relais fixes en font en réalité un événement plus simple pour les pneus, car nous n’essayons pas de les gérer au-delà de leur fin de vie, le principal point stratégique est de ne pas s’arrêter si tôt que l’on soit contraint à une course à trois arrêts."

"Enfin, avec des équipes revenant du triplé de courses des Amériques et un décalage horaire de 11 heures entre Las Vegas et le Qatar, la fatigue sera un défi à gérer. Au final, le score se fait tout seul, et nous devons simplement aborder le week-end avec le même niveau de rigueur et de concentration que d’habitude."