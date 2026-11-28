Malgré des pressions minimales imposées aux pneumatiques avant déjà inédites à l’entame d’un week-end cette saison et une limitation à 27 tours de la distance pouvant être parcourue avec chaque train de pneus, Pirelli envisage de prendre des mesures de précaution supplémentaires pour le Grand Prix du Qatar. Les deux premières séances d’essais libres à Losail ont en effet révélé des niveaux de graining, d’usure et de dégradation thermique supérieurs aux attentes du manufacturier italien. Sur certains pneumatiques avant gauches particulièrement sollicités, les indicateurs d’usure ont même atteint localement les 100% après seulement 15 tours de roulage.

Le circuit de Losail constitue déjà le tracé le plus exigeant de la saison pour les pneumatiques de Formule 1, mais les données recueillies par Pirelli à l’issue de la première journée d’essais libres ont révélé une situation encore plus délicate que celle anticipée avant le début du week-end.

Le manufacturier italien soupçonne que cette situation résulte notamment d’un vieillissement du revêtement de la piste, associé aux niveaux d’appui aérodynamique inférieurs des monoplaces de la génération 2026, qui ont davantage tendance à glisser.

Alors que la limitation à 27 tours de la distance maximale pouvant être parcourue avec chaque train de pneumatiques fait déjà beaucoup parler dans le paddock, les premières analyses effectuées par Pirelli après les essais libres ont révélé des niveaux d’usure particulièrement préoccupants sur certains pneus avant gauches.

Simone Berra, l’ingénieur en chef de Pirelli en Formule 1, reconnaît que le circuit qatari continue de réserver des surprises au manufacturier italien à chaque visite de la discipline.

"C’est assez impressionnant, les surprises que ce circuit nous réserve chaque fois que nous venons ici", explique Berra.

Un phénomène de graining a été constaté sur les trois types de gommes mis à disposition des équipes ce week-end, mais celui-ci s’est révélé particulièrement agressif sur les pneumatiques mediums C2 et tendres C3.

Ce phénomène accélère l’usure de la gomme dans deux zones bien précises du pneumatique, l’une située à proximité de l’épaulement intérieur et l’autre à l’extrémité de l’épaulement extérieur.

C’est précisément dans ces deux zones que les premières analyses de Pirelli ont révélé que certains indicateurs d’usure avaient atteint les 100% après seulement 15 tours effectués avec une importante quantité de carburant embarquée durant les essais libres.

Ces différents phénomènes contribuent également à générer des niveaux de dégradation thermique jusqu’alors inédits au Grand Prix du Qatar, avec une perte de performance pouvant atteindre deux dixièmes de seconde par tour.

Cette situation devrait avoir des répercussions importantes sur les stratégies adoptées dimanche, les pilotes ne devant plus être en mesure de maintenir un rythme aussi soutenu tout au long de leurs relais que lors des précédentes éditions de l’épreuve.

Des entailles profondes provoquées par les graviers

Au-delà des problèmes de graining, d’usure et de dégradation thermique, Pirelli a également découvert des traces d’entailles provoquées par des graviers sur certains des pneumatiques qui lui ont été restitués à l’issue des deux séances d’essais libres.

Les nombreuses excursions hors piste observées vendredi constituent ainsi un facteur de préoccupation supplémentaire pour le manufacturier italien, certaines de ces entailles ayant atteint des zones relativement profondes de la structure des pneumatiques.

"Nous avons constaté que certaines d’entre elles pénétraient assez profondément dans la structure. Il y a également eu un drapeau rouge à cause de cela et, évidemment, sur un circuit comme celui-ci, c’est une variable supplémentaire qui peut nécessiter une attention particulière de notre part en matière de risques de crevaison", souligne Berra.

La découverte d’entailles similaires, provoquées par des graviers lors des essais libres du vendredi de l’édition précédente du Grand Prix du Qatar, avait conduit Pirelli à augmenter les pressions minimales imposées aux pneumatiques avant la reprise du roulage samedi.

Le manufacturier italien n’exclut pas de devoir prendre une décision similaire cette année.

"Nous évaluons toutes les variables", précise Berra. "Si nécessaire, nous augmenterons la pression."

Vers des pressions de pneumatiques inédites dans l’ère moderne de la F1 ?

La pression minimale imposée aux pneumatiques avant a pourtant déjà été fixée à 29 psi, soit environ 2 bars, avant le début du week-end.

Il s’agit de la pression la plus élevée jamais imposée par Pirelli aux pneumatiques avant à l’entame d’un Grand Prix, et elle correspond au niveau auquel le manufacturier italien avait décidé de passer à partir du samedi lors de la précédente édition de l’épreuve qatarie.

Si Pirelli devait procéder à une nouvelle augmentation de cette valeur, les pressions imposées aux pneumatiques avant atteindraient un niveau inédit dans l’ère moderne de la Formule 1.

Simone Berra est toutefois parfaitement conscient des effets potentiellement contre-productifs d’une telle mesure.

Une augmentation de la pression des pneumatiques aurait en effet vraisemblablement pour conséquence de réduire davantage encore la surface de contact entre la gomme et la piste, ce qui pourrait accentuer le phénomène de graining déjà particulièrement important observé vendredi.

Pirelli préférerait donc éviter de recourir à cette mesure, à moins que les analyses effectuées ne démontrent qu’elle est nécessaire pour garantir l’intégrité structurelle des pneumatiques.

"C’est pour cela que je n’augmenterais pas la pression si possible", explique Berra.

"Mais si nous devons le faire pour des raisons d’intégrité structurelle, nous allons évidemment l’évaluer."

Pirelli envisage également de réduire la limite de 27 tours

L’autre mesure actuellement étudiée par Pirelli en réponse aux niveaux d’usure extrêmes constatés sur certains pneumatiques consiste à réduire la distance maximale autorisée pour chaque train de gommes, actuellement fixée à 27 tours.

Le manufacturier italien va procéder à des analyses approfondies dans son laboratoire sur les pneumatiques utilisés lors des deux premières séances d’essais libres, afin de déterminer si les niveaux d’usure constatés constituent une menace pour leur intégrité structurelle.

Ces vérifications impliqueront notamment de découper les pneumatiques afin d’examiner leur structure interne.

Simone Berra souligne toutefois que Pirelli s’attend à ce que le phénomène de graining s’atténue d’ici à la course, tandis que les équipes et les pilotes devraient davantage adapter leur rythme pour préserver leurs pneumatiques et prolonger la durée de leurs relais.

"Nous allons les vérifier, les découper et, évidemment, s’il n’y a pas de problème d’intégrité structurelle, nous conserverons dans tous les cas les 27 tours, parce que nous savons que le niveau de graining diminuera pour la course et que les équipes feront beaucoup plus de gestion pour prolonger la durée des relais."

"C’est une analyse qui est en cours dans notre laboratoire et, dans le cadre de notre réexamen habituel des prescriptions, nous allons déterminer si nous conservons ou non les 27 tours."

Trois relais de 19 tours, la stratégie la plus logique selon Pirelli

Même si les résultats des analyses réalisées par Pirelli devaient révéler une situation à la limite de l’acceptable, une réduction de la distance maximale autorisée pour chaque train de pneumatiques ne serait pas nécessairement indispensable.

Compte tenu des niveaux de dégradation chronométrique observés vendredi, le manufacturier italien estime en effet que les équipes n’auraient de toute façon aucun intérêt, du point de vue de la performance, à prolonger leurs relais jusqu’à la limite des 27 tours actuellement imposée.

La perte de temps accumulée au fil des tours serait telle qu’une stratégie reposant sur des relais aussi longs se révélerait trop pénalisante en matière de rythme de course.

Avec une distance totale de 57 tours à parcourir dimanche, Pirelli considère qu’il serait beaucoup plus logique pour les équipes d’opter pour une stratégie à deux arrêts, en divisant la course en trois relais de longueur identique, soit 19 tours chacun.

Cette répartition pourrait toutefois être remise en cause par le moment auquel interviendraient d’éventuelles voitures de sécurité.

Même si les équipes devaient aborder la course sans avoir l’intention d’utiliser leurs pneumatiques jusqu’à la limite réglementaire, certaines pourraient être tentées de prolonger leur dernier relais jusqu’à 27 tours si le timing d’une neutralisation leur offrait cette possibilité.

Simone Berra estime néanmoins que les niveaux de dégradation constatés lors des essais libres rendent peu pertinente une telle stratégie du strict point de vue de la performance.

Selon l’ingénieur en chef de Pirelli, une intervention précoce de la voiture de sécurité serait ainsi davantage susceptible de faire basculer les équipes vers une stratégie à trois arrêts que de les inciter à prolonger leurs relais jusqu’à la limite maximale autorisée.

Les analyses effectuées par Pirelli avant la reprise du roulage samedi seront donc déterminantes pour établir si les prescriptions actuellement en vigueur suffisent à garantir la sécurité des pneumatiques pour le reste du Grand Prix du Qatar.