Lando Norris a livré son regard sur la rivalité de plus en plus virulente entre Max Verstappen et George Russell à l’approche du Grand Prix du Qatar. Le pilote McLaren estime que les deux hommes n’ont aucune obligation de s’entendre, mais rappelle que les performances en piste restent le meilleur moyen de démontrer sa supériorité sur ses adversaires. Le champion du monde en titre s’est également exprimé sur le retour de la Formule 1 à Losail, un an après l’erreur stratégique de McLaren qui avait considérablement compliqué sa quête du titre mondial lors de l’avant-dernière manche de la saison 2025.

Max Verstappen et George Russell ont ravivé leur rivalité à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas le week-end dernier, multipliant les critiques et les attaques personnelles à la suite d’un incident en piste survenu lors de la troisième et dernière séance d’essais libres.

Cette guerre des mots a pris une nouvelle dimension à l’issue de la course dimanche, lorsque Verstappen, après avoir remporté une impressionnante victoire dans les rues de Las Vegas, a lancé une nouvelle pique particulièrement cinglante à l’égard du pilote Mercedes, estimant que ce dernier était "tellement en dessous de mon niveau".

Les tensions entre les deux hommes ont largement dominé l’actualité de la Formule 1 tout au long du week-end dans le Nevada et devraient une nouvelle fois constituer l’un des principaux sujets de discussion dans le paddock du Grand Prix du Qatar.

Interrogé sur cette rivalité avant le début des hostilités à son arrivée à Losail aujorud’hui, Lando Norris a toutefois relativisé l’importance des relations personnelles entre les pilotes, estimant que les désaccords étaient parfaitement naturels dans un environnement aussi compétitif que celui de la Formule 1.

"Vous n’êtes pas obligés de vous entendre", a déclaré Norris. "C’est tout simplement normal. Cela arrive dans la vie, tout le monde n’est pas d’accord sur tout."

"C’est aussi un sport dans lequel vous voulez prouver que vous êtes meilleur que tous les autres. Vous pouvez soit parler sur la piste, soit parler devant une caméra. Cela aide généralement toujours lorsque vous êtes en mesure de joindre les actes à la parole sur la piste. C’est ce qui importe vraiment à tout le monde en fin de compte."

S’il reconnaît que Max Verstappen a déjà largement démontré l’étendue de ses capacités au cours de sa carrière en Formule 1, Norris estime que George Russell dispose encore d’un important potentiel à exploiter.

Malgré une saison 2026 difficile pour son compatriote, le pilote McLaren reste convaincu que Russell sera en mesure de réaliser de grandes choses dans les années à venir et espère notamment assister à de nouvelles confrontations en piste entre les deux hommes.

"J’ai beaucoup de respect pour les deux pilotes. Max a évidemment prouvé à tout le monde ce dont il était capable, et George doit encore prouver ce dont il est capable."

"Je pense toujours qu’il peut accomplir beaucoup de choses au cours de sa carrière en Formule 1 et j’ai hâte de voir cela. Il a évidemment connu une année difficile, mais je crois toujours qu’il peut réaliser une bonne saison et j’ai hâte de le voir donner davantage de fil à retordre à Max à l’avenir."

Les tensions entre Max Verstappen et George Russell ne datent évidemment pas de Las Vegas. Les deux pilotes ont connu plusieurs confrontations particulièrement médiatisées, aussi bien en piste qu’en dehors, depuis leur premier accrochage marquant en Formule 1 lors du Sprint du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2023.

Leur rivalité avait pris une nouvelle ampleur il y a deux ans, à la suite d’un incident lors du Grand Prix du Qatar 2024, qui avait débouché sur une vive altercation en dehors de la piste, reléguant au second plan les derniers enjeux du championnat du monde de cette saison-là.

Norris relativise toujours l’erreur stratégique de McLaren au Qatar en 2025

Le retour de la Formule 1 sur le circuit de Losail rappelle également de mauvais souvenirs à Norris et McLaren. Un an après la désastreuse décision stratégique qui avait altéré sa quête du titre mondial lors du Grand Prix du Qatar 2025, le Britannique a confirmé que cet épisode devrait être abordé lors de sa réunion de préparation du week-end avec son équipe.

Norris avait terminé quatrième de l’épreuve l’an dernier après que McLaren avait décidé de laisser ses deux pilotes en piste lors de l’intervention de la voiture de sécurité au septième tour, provoquée par un accrochage entre Nico Hülkenberg et Pierre Gasly.

Alors qu’une limite obligatoire de 25 tours par train de pneumatiques était imposée lors de cette édition (27 cette année), la quasi-totalité du peloton, emmenée par Max Verstappen, avait profité de la neutralisation de la course pour effectuer un arrêt aux stands à moindre coût en temps.

En laissant Lando Norris et Oscar Piastri en piste, McLaren avait condamné ses deux pilotes à effectuer leurs deux arrêts aux stands sous régime de drapeau vert, les contraignant également à composer avec le trafic.

Max Verstappen avait finalement remporté la course, tandis que Norris avait dû se contenter de la quatrième place derrière Carlos Sainz. Cette erreur stratégique avait réduit l’avance du Britannique sur le Néerlandais au championnat des pilotes de 24 à seulement 12 points avant la finale de la saison à Abu Dhabi.

Andrea Stella, directeur de McLaren F1, avait par la suite reconnu une erreur d’appréciation stratégique de son équipe, qui ne s’attendait tout simplement pas à voir autant de ses concurrents effectuer un arrêt aux stands aussi tôt dans la course.

Interrogé ce jeudi sur les discussions intervenues au sein de McLaren afin d’éviter qu’un tel scénario ne se reproduise cette année, Norris a reconnu ne pas avoir particulièrement repensé à cet épisode depuis son retour au Qatar.

"Pour être honnête, je n’y ai pas pensé du tout. Il y a évidemment eu des conversations que nous avons eues l’année dernière, et je suis certain que l’équipe a eu des discussions à ce sujet. Et c’est quelque chose dont nous parlerons probablement plus tard aujourd’hui, lorsque j’aurai mes réunions à l’étage", explique Norris aux médias.

Le pilote McLaren tient toutefois à rappeler que la situation stratégique de l’année dernière n’était pas aussi simple qu’elle pouvait le paraître de l’extérieur.

"Mais les choses sont simples : ce n’est toujours pas aussi facile que de simplement dire que nous aurions dû nous arrêter l’année dernière. Si nous étions rentrés aux stands, nous aurions quand même été coincés dans la voie des stands, beaucoup plus de pilotes seraient ressortis devant nous, et rien ne garantissait que nous parviendrions à les redépasser. Donc oui, ce n’est toujours pas aussi simple que ce que tout le monde dit."

Avec une nouvelle limitation de la longueur des relais pneumatiques, fixée cette fois à 27 tours, la gestion stratégique constituera de nouveau un enjeu majeur du Grand Prix du Qatar pour McLaren et ses concurrents.

"Bien sûr, nous allons essayer de voir comment nous pouvons faire un meilleur travail que la saison dernière", conclut Norris.