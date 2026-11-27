Mercedes F1 a apporté des modifications à son système de gestion de l’énergie électrique après la mésaventure de Kimi Antonelli lors du Grand Prix de Las Vegas. Alors qu’il luttait pour la victoire avec Max Verstappen, le champion du monde avait tenté de rester volontairement derrière le pilote Red Bull afin de bénéficier du mode overtake et de l’aspiration, mais cette manœuvre avait déclenché une récupération d’énergie excessive, le laissant ensuite sans puissance électrique en ligne droite. L’Italien a révélé au Qatar que Mercedes avait introduit un dispositif de sécurité destiné à éviter qu’un tel scénario ne se reproduise.

Kimi Antonelli avait finalement dû se contenter de la quatrième place à Las Vegas après avoir perdu toute possibilité de se battre pour la victoire avec Max Verstappen en raison du comportement de son système de gestion de l’énergie.

Le pilote Mercedes avait pourtant cherché à exploiter au mieux les particularités de la réglementation 2026 en levant volontairement le pied de l’accélérateur afin de rester derrière son adversaire et de conserver ainsi le bénéfice du mode overtake.

Cette approche avait toutefois eu des conséquences inattendues sur la récupération et le déploiement de l’énergie électrique de sa W17.

Mercedes a depuis analysé les circonstances de cet incident et identifié la nécessité de rendre son système de gestion énergétique plus robuste face à ce type de situation en course.

"Nous avons analysé cela et nous en avons conclu que, sur ce point, nous devrions rendre le système un peu plus robuste", explique Antonelli à Losail.

Deux levers de pied ont perturbé la gestion énergétique de la Mercedes

Le champion du monde a notamment révélé que l’origine de son problème remontait en réalité au virage 5 du circuit de Las Vegas, où un premier lever de pied avait déjà entraîné une importante récupération d’énergie électrique.

En levant une deuxième fois le pied de l’accélérateur pour des raisons tactiques, Antonelli avait alors épuisé son quota de récupération d’énergie, l’empêchant de recharger sa batterie lors du passage dans la chicane avant de se retrouver en difficulté en ligne droite.

"Tout a commencé au virage 5 parce que, dans le virage 5 également, j’ai levé le pied et, en gros, en levant le pied, le système a récupéré énormément d’énergie. Donc, en levant le pied une deuxième fois, je me suis retrouvé sans aucune possibilité de récupération restante, je ne pouvais donc plus récupérer d’énergie dans la chicane et c’est pour cette raison que je me suis retrouvé sans énergie dans la batterie."

Cette situation illustre toute la complexité de la gestion énergétique des groupes propulseurs de nouvelle génération, avec lesquels une action effectuée par le pilote pour des raisons purement tactiques peut avoir des conséquences indésirables sur le déploiement de la puissance électrique plus tard dans le tour.

"L’équipe a déjà travaillé là-dessus pour essayer de rendre le système plus robuste dans ce genre de scénarios et pour pouvoir dire au groupe propulseur : ’Écoute, si je lève le pied à cet endroit, ne fais tout simplement rien’."

Sans entrer dans les détails techniques des modifications apportées par les ingénieurs de Mercedes, Kimi Antonelli a confirmé qu’un dispositif avait été intégré au système afin de prévenir ce type de comportement indésirable.

"C’est très compliqué à expliquer ! Mais d’après ce qu’ils m’ont dit, ils ont mis en place un dispositif de sécurité qui devrait empêcher que cela ne se reproduise."

L’objectif est notamment de permettre aux pilotes Mercedes de conserver une plus grande liberté tactique lors de leurs affrontements en piste, sans craindre qu’un lever de pied volontaire ne compromette leur gestion énergétique pour la suite du tour.

"Le système devrait donc être beaucoup plus robuste, et cela devrait me permettre de courir normalement, parce qu’au bout du compte, ce que j’essayais de faire, c’était de rester derrière pour conserver l’overtake et bénéficier de l’aspiration en ligne droite afin de me donner la meilleure opportunité possible."

"Mais à cause de ces deux levers de pied, cela a suffi à déclencher le système et à me placer dans une situation très défavorable."