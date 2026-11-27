George Russell reconnaît avoir sensiblement augmenté sa prise de risques en cette fin de saison 2026 de Formule 1, alors que ses espoirs de titre mondial se sont envolés et que Mercedes a déjà remporté le championnat des constructeurs. Le Britannique a apporté de nouvelles précisions concernant son accident à Las Vegas, révélant notamment que l’absence d’une bosse qui lui servait de repère de freinage avait contribué à son erreur lorsqu’il avait tenté de dépasser Kimi Antonelli. Russell estime par ailleurs que Red Bull est désormais l’équipe à battre, même s’il s’attend à ce que Mercedes soit compétitive ce week-end au Qatar.

Malgré les tensions qui caractérisent actuellement ses relations avec Max Verstappen, George Russell ne considère pas qu’il soit nécessaire de bien s’entendre avec un adversaire pour être en mesure de livrer de belles batailles en piste.

Interrogé sur cette question lors de la conférence de presse du Grand Prix du Qatar, le pilote Mercedes a rappelé que son erreur à Las Vegas était d’ailleurs intervenue alors qu’il tentait de dépasser son propre équipier, Kimi Antonelli, et non lors de ses nombreux affrontements avec le pilote Red Bull.

"Pour être honnête, je ne pense pas qu’il soit important d’avoir une bonne relation ou de ne pas avoir de relation à cet égard. Nous nous battons tous pour des victoires en course. Évidemment, mon erreur à Las Vegas est survenue alors que j’essayais de dépasser mon équipier. Je pense que la vérité, c’est que mon curseur de prise de risques est probablement réglé un peu trop haut en ce moment, parce que je veux simplement aller chercher ces gros résultats et réaliser quelques coups d’éclat vers la fin de la saison", explique Russell.

"Si cela avait été la première course de la saison, je n’aurais jamais tenté cette manœuvre à deux tours de l’arrivée. Mais à deux courses de la fin de la saison, j’avais en quelque sorte envie de tenter le coup."

Russell insiste également sur le caractère loyal de sa bataille avec Max Verstappen à Las Vegas, malgré les tensions entre les deux hommes en dehors du cockpit.

Le Britannique reconnaît toutefois que la gestion du mode overtake et les caractéristiques de sa Mercedes W17 avaient considérablement compliqué son approche stratégique.

"Je pense que la majorité d’entre nous se respectent en piste et que nous livrons des batailles dures mais belles. Même la course avec Max, jusqu’à ce moment-là, avait été bonne et loyale. C’était très stratégique. C’est difficile. Je ne voulais pas vraiment dépasser dans le dernier virage et perdre le mode overtake, mais nous étions tellement rapides en ligne droite et plus lents partout ailleurs. Il était difficile de savoir quelle était la bonne approche pour essayer de gagner cette course."

Russell considère désormais Red Bull comme l’équipe à battre

À l’approche du Grand Prix du Qatar, George Russell s’est également montré particulièrement élogieux concernant les performances actuelles de Red Bull Racing.

Le Britannique a notamment souligné la compétitivité affichée par Isack Hadjar à Las Vegas, où le Français avait été en mesure de se battre pour la victoire avec Max Verstappen avant la rupture de son aileron avant.

"Oui, je pense que Red Bull, dans l’ensemble, a été vraiment impressionnante. Isack était aux avant-postes et se battait pour la victoire avec Max la semaine dernière et je pense que, pour être juste, dans l’ensemble, ils sont probablement l’équipe à battre en ce moment. Je pense effectivement que nous allons être raisonnablement compétitifs compte tenu des caractéristiques à haute vitesse de ce circuit, mais comme toujours, cela a été tellement serré entre nous quatre."

Une bosse comme repère de freinage à l’origine de l’erreur de Russell

George Russell a ensuite été interrogé sur la possibilité qu’il aurait pu gérer plus intelligemment sa tentative de dépassement sur Kimi Antonelli à Las Vegas, notamment du point de vue des intérêts de Mercedes.

Le Britannique a rejeté cette idée, estimant que son accident résultait avant tout d’une simple erreur de pilotage. Il a toutefois révélé un élément intéressant concernant les circonstances de celle-ci, en expliquant qu’une bosse présente à l’approche du virage lui servait de repère de freinage durant l’ensemble de la course.

En empruntant une trajectoire différente pour tenter de dépasser Antonelli par l’intérieur, Russell n’a pas rencontré cette bosse et a donc freiné beaucoup trop tard.

"Non, pour être honnête, je pense que c’était simplement une erreur en fin de compte. À l’approche de ce virage, il y avait une bosse. Vous savez, ce qu’Isack disait concernant l’endroit où il a cassé son aileron avant, et c’était en quelque sorte mon point de repère pendant toute la course. Je passais sur la bosse, puis je freinais. Je suis passé à l’intérieur de ce virage et il n’y avait pas de bosse. Lorsque j’ai freiné, je me suis dit : ’Bon sang, je viens de freiner beaucoup trop tard ici’."

Russell a également expliqué que le déroulement particulièrement inhabituel du Grand Prix de Las Vegas avait conduit les pilotes Mercedes à modifier régulièrement leurs modes de fonctionnement en piste, afin de trouver la meilleure configuration pour prendre l’avantage au moment décisif.

L’objectif n’était pas simplement de prendre momentanément la tête de la course, mais bien de se trouver en première position au moment de franchir la ligne d’arrivée à l’issue du dernier tour.

Dans ces circonstances, Russell estimait que sa tentative de dépassement sur Antonelli constituait sa dernière véritable occasion de se placer en position de remporter le Grand Prix.

"Je ne pense pas que quiconque avait anticipé que la course se déroulerait de cette manière. Nous changions beaucoup les modes en piste pour essayer de trouver celui qui était optimal, non seulement pour prendre l’avantage, mais aussi pour essayer d’être devant sur la ligne d’arrivée lors de ce dernier tour."

"Pour moi, c’était ma chance. Si je ne tentais pas cette manœuvre lors de ce tour, Kimi était le pilote en deuxième position qui aurait alors eu l’occasion de jouer la victoire. C’est toujours facile avec le recul, mais cet incident relevait entièrement de ma responsabilité."

Un podium à Las Vegas n’aurait pas constitué un souvenir marquant pour Russell

Interrogé sur la possibilité que cette prise de risques ait été, au moins en partie, la conséquence de la frustration liée au manque de victoires cette saison, George Russell a une nouvelle fois rejeté cette interprétation.

Le Britannique explique que son approche des dernières manches du championnat est naturellement différente de celle qu’il aurait adoptée si le titre mondial était encore en jeu.

"Non, je pense que pour nous tous, à ce stade de la saison, cela dépend de la mentalité. Il reste deux courses, peut-être un peu plus de risques à prendre. Vous voulez obtenir de bons résultats. Je veux gagner le championnat et aider l’équipe à remporter le championnat des constructeurs. Je n’ai pas réussi à remporter celui des pilotes cette année. Nous avons remporté le championnat des constructeurs et, bien sûr, un podium aurait été agréable à Las Vegas, mais ce n’est pas quelque chose que je raconterai à mes petits-enfants dans 50 ans."

Russell estime même qu’il aurait probablement éprouvé davantage de frustration envers lui-même s’il avait choisi de se montrer conservateur et de se contenter d’une deuxième ou d’une troisième place, sans avoir tenté de saisir sa dernière chance de victoire.

"Ce n’était pas dû à une quelconque frustration. C’était simplement la volonté de prendre davantage de risques pour aller chercher une victoire. Était-ce une erreur avec le recul ? Oui, mais comme je l’ai mentionné, j’aurais pu être conservateur et je suis convaincu que j’aurais terminé troisième ou deuxième, et j’aurais probablement été frustré envers moi-même de ne pas avoir tenté cette manœuvre."

S’il assume pleinement la responsabilité de son accident, George Russell refuse donc de considérer sa tentative de dépassement comme une manœuvre inconsidérée.

"La manœuvre, je ne pense tout simplement pas qu’elle était imprudente. C’était simplement une pure erreur concernant mon point de freinage, et c’est aussi simple que cela."