Oscar Piastri espère terminer sur une note positive une saison 2026 de Formule 1 bien plus difficile qu’il ne l’avait imaginé. À l’occasion de la conférence de presse du Grand Prix du Qatar, le pilote McLaren est revenu sur les difficultés d’adaptation rencontrées avec les monoplaces de nouvelle génération, expliquant que le comportement du châssis et des pneumatiques lui avait posé davantage de problèmes que la gestion du groupe propulseur. L’Australien a également justifié le ton particulièrement ferme employé à la radio envers son ingénieur à Las Vegas, alors que McLaren lutte avec Red Bull pour la troisième place du championnat des constructeurs.

Le retour de la Formule 1 sur le circuit de Losail constitue une belle occasion pour Oscar Piastri de poursuivre sur la dynamique de son podium décroché à Las Vegas le week-end dernier. L’Australien possède en effet un excellent bilan au Qatar, où il est systématiquement monté sur le podium du Grand Prix depuis ses débuts dans la catégorie reine, tout en remportant plusieurs épreuves Sprint.

L’absence de Sprint cette année lui garantit de conserver son bilan dans cet exercice, comme il l’a souligné avec humour. Piastri se montre néanmoins curieux de découvrir les sensations procurées par les monoplaces de nouvelle génération dans les nombreux enchaînements rapides du circuit qatari.

"Eh bien, mon bilan en Sprint va rester intact, donc c’est une bonne chose. Mais non, c’est toujours un circuit sur lequel j’ai été performant par le passé. Évidemment, l’année dernière aurait pu être encore meilleure, mais c’est un circuit que j’ai toujours apprécié", explique Piastri.

"Il sera intéressant de voir ce que cela donnera avec ces nouvelles voitures, parce que je pense qu’avec la précédente génération de monoplaces, la section rapide vers la fin du tour était toujours à la limite de pouvoir être passée à fond, et c’était toujours une portion de circuit incroyable à piloter. Nous verrons donc si c’est différent cette année, mais c’est agréable d’être ici et j’espère que nous pourrons passer un bon week-end."

Contrairement à certains de ses collègues, Oscar Piastri n’a pas exprimé de véritable frustration concernant la décision de Pirelli de limiter à 27 tours la distance pouvant être parcourue avec chaque train de pneumatiques lors du Grand Prix du Qatar.

L’Australien considère cette restriction comme une particularité désormais habituelle de l’épreuve de Losail.

"Pour être honnête, je n’ai pas vraiment d’avis là-dessus. Évidemment, nous avons eu cela ces dernières années ici, ou du moins deux années sur les trois, donc c’est comme ça. Évidemment, cela en fait une course à deux arrêts."

Quant à l’influence de cette limitation sur son approche de la course, Piastri estime qu’il faudra avant tout déterminer le niveau réel de dégradation des pneumatiques avec les monoplaces de nouvelle génération.

Si les caractéristiques des gommes conduisaient de toute façon les équipes à privilégier une stratégie à deux arrêts aux stands, cette restriction réglementaire n’aurait finalement qu’une influence limitée sur le déroulement de l’épreuve.

"Nous devons d’abord voir comment les pneumatiques se comportent réellement, vous savez, si ce serait naturellement une course à un seul arrêt compte tenu de la dégradation des pneus, ou si ce serait de toute façon naturellement une course à deux arrêts. Si c’est naturellement une course à deux arrêts, alors les limites de tours ne changent pas grand-chose. Mais nous verrons."

"Je pense que, s’il y a bien une chose que cela change, c’est que cela en fait une course durant laquelle on attaque davantage à fond. L’année dernière, avec les limites de tours, nous étions pratiquement à fond tout le temps, donc je pense que c’est vraiment la seule chose que cela change."

Piastri ne veut pas qu’on lui rappelle constamment de faire attention

Oscar Piastri a également été invité à revenir sur l’un de ses échanges radio particulièrement remarqués lors du Grand Prix de Las Vegas, lorsque l’Australien avait demandé à son ingénieur de cesser de lui rappeler de faire attention.

Le ton employé par le pilote McLaren avait quelque peu surpris, tant celui-ci se distingue habituellement par son calme dans ses communications avec le muret des stands.

Piastri explique néanmoins qu’il était parfaitement conscient des enjeux de cette fin de saison pour McLaren, qui tente de reprendre la troisième place du championnat des constructeurs à Red Bull.

"Eh bien, je voulais simplement faire comprendre que je sais où nous en sommes en tant qu’équipe. Je sais quel est notre objectif pour la fin de la saison, à savoir essayer de battre Red Bull, et oui, je n’ai tout simplement pas besoin qu’on me dise de faire attention. Je pense donc que c’était simplement pour faire passer le message que je n’ai probablement pas besoin qu’on me le dise."

Une saison 2026 bien plus difficile que prévu pour Piastri

Invité à dresser un bilan des douze derniers mois, Oscar Piastri n’a pas cherché à dissimuler sa déception concernant une campagne 2026 qui n’a pas répondu à ses attentes.

Si quelques performances encourageantes sont venues ponctuer sa saison, notamment son retour sur le podium à Las Vegas le week-end dernier, l’Australien aspire désormais à profiter de la trêve hivernale pour repartir sur de nouvelles bases.

"Cela a évidemment été très difficile. Ce n’est certainement pas la saison que j’espérais. Il y a eu quelques temps forts disséminés au cours de l’année, le week-end dernier en étant évidemment et assurément l’un d’entre eux, mais dans l’ensemble, oui, cela a été une année beaucoup plus difficile que je ne l’avais espéré."

"J’ai donc hâte de disputer ces deux dernières courses. J’espère que nous pourrons terminer l’année sur une note un peu meilleure, puis évidemment travailler très dur durant l’intersaison pour essayer de revenir l’année prochaine en étant immédiatement dans le rythme et en maîtrisant davantage les choses. Donc oui, j’ai hâte de repartir un peu de zéro et de revenir l’année prochaine."

Piastri a dû revoir sa manière de piloter avec les nouvelles F1

Interrogé sur le principal enseignement qu’il retiendra de cette saison 2026, Oscar Piastri a surtout insisté sur les difficultés techniques qu’il a rencontrées pour adapter son pilotage aux caractéristiques de sa nouvelle monoplace.

L’Australien reconnaît avoir eu besoin de temps pour comprendre précisément les changements qu’il devait apporter à sa manière de piloter, avant de pouvoir véritablement les mettre en application sur la piste.

"Je pense que c’est simplement, sur le plan technique, la manière de piloter la voiture de cette année. Cela a été un défi par rapport aux années précédentes, en ce qui concerne ce que je dois faire pour piloter la voiture, ce que je dois faire pour en extraire du temps au tour. Et je pense qu’il m’a fallu un certain temps pour comprendre exactement ce que je devais changer, puis il m’a fallu un certain temps pour réellement mettre ce changement en pratique."

"J’ai donc le sentiment d’y arriver progressivement. Je pense que les cinq ou six dernières courses ont certainement été meilleures. Certaines ont été bonnes, d’autres ne l’ont toujours pas été autant, mais je pense que la tendance générale va clairement dans la bonne direction. Cela a donc été le plus grand enseignement."

Invité à préciser si ces changements concernaient davantage sa compréhension de la nouvelle réglementation, des pneumatiques ou du châssis de sa McLaren MCL40, Piastri a expliqué que ces trois éléments avaient effectivement joué un rôle dans ses difficultés.

"Un peu des trois, pour être honnête. Je pense que mes difficultés cette année ont davantage été liées au comportement de la voiture et à celui des pneumatiques qu’aux groupes propulseurs eux-mêmes. Je pense que la manière dont il faut extraire du temps au tour de la voiture cette année est très différente."

"C’est différent dans une certaine mesure à cause du groupe propulseur, mais aussi simplement parce que la manière dont il faut être rapide dans les virages est naturellement très différente de ce que j’ai dû faire avec les précédentes monoplaces de Formule 1 et avec les voitures de course précédentes en général."

"La courbe d’apprentissage a donc été assez importante pour essayer de m’adapter à cela, et je pense que les choses se sont améliorées durant la deuxième moitié de l’année, mais oui, cela concerne davantage le comportement de la voiture."