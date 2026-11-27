McLaren F1 a terminé la journée du vendredi au Grand Prix du Qatar en tant que deuxième force du plateau, tout juste devant les Red Bull, mais surtout loin derrière les pilotes Mercedes. Lando Norris était troisième des EL2 et il admet qu’il est pour l’instant impossible de rivaliser avec les Flèches d’Argent, qui sont largement au-dessus du lot en ce début de week-end sur le circuit de Losail.

Kimi Antonelli n’a pas fait un seul tour en pneus tendres et a pourtant dominé les deux premières séances du week-end, tandis que George Russell n’a pas eu recours aux gommes les plus performantes en EL1.

Après sa troisième place du jour, Norris est déjà convaincu qu’il ne pourra pas faire mieux que cette place, puisqu’il y a trop d’écart selon lui pour pouvoir rattraper Antonelli et Russell.

"Cela dépend comment on regarde les choses, je pense qu’on n’est pas mal par rapport à plusieurs autres, mais on est très loin de Mercedes. Ils sont dans une catégorie différente de nous, largement plus rapides dans tous les virages" note le champion du monde en titre.

"On est en bataille pour la troisième place, je dirais, et on semble être dans une bonne position, et dans un rythme similaire à Red Bull et Ferrari, donc je dirais que ça va. Il y a des choses à améliorer, mais on regarde toujours le sommet, et si on se compare à Mercedes, on doit progresser beaucoup et partout."

McLaren aura à disposition un nouveau plancher, qui pourrait être utilisé demain, mais Norris assure que cela ne fera pas la différence, compte tenu des écarts déjà creusés en ce début de week-end.

"Je ne sais pas comment ça nous aiderait par rapport à Las Vegas. On verra ce soir combien on peut gagner avec ça, mais ce ne sera pas l’écart dont on a besoin. On a sept dixièmes de retard donc on ne pense pas à les battre."

"Par rapport à tous les autres, on semble être dans une bonne situation. Le fait qu’on puisse avoir le nouveau plancher demain nous aidera un peu, et un peu est mieux que rien, donc on semble dans une situation plutôt correcte."

Oscar Piastri était quatrième des EL2, dans un mouchoir derrière Norris et de peu devant Max Verstappen et Isack Hadjar. L’Australien a lui aussi tiré le bilan de cette journée vécue dans l’ombre de Mercedes.

"C’était une première journée plutôt satisfaisante ici au Qatar. Notre rythme semblait globalement assez correct et la voiture se comporte bien. Il reste quelques points à améliorer, notamment sur les longs relais, mais dans l’ensemble, c’est un bon début" indique l’Australien.

"Mercedes semble avoir une longueur d’avance sur tout le monde pour le moment ; nous devrons donc trouver un peu plus de performance pour être en mesure de les rattraper. Nous allons nous remettre au travail dès ce soir pour voir ce que nous pouvons accomplir demain."

Randy Singh, directeur de la compétition, a détaillé les défis du circuit de Losail, et il tire le bilan de cette première journée : "Cette journée a été très productive pour recueillir des informations essentielles en vue du reste du week-end, notamment concernant le comportement des pneumatiques."

"Nous avons choisi de privilégier les pneus medium plutôt que les durs pour la course, car nous estimons qu’il n’y a pas de différence notable en termes de dégradation, tout en sachant que les C2 permettent de meilleurs temps au tour."

"Avec les deux arrêts aux stands obligatoires, la gestion de l’usure des pneus sera moins critique, mais il faudra surveiller l’évolution du phénomène de "graining", il était assez marqué lors de la première séance, mais la situation s’était déjà améliorée durant la seconde."

"En termes de performance, Mercedes fait clairement figure de favori : ils sont très solides, notamment dans les virages rapides du dernier secteur. Pour le reste, je pense que nous, Red Bull et Ferrari, sommes tous très proches, comme cela a toujours été le cas cette saison."

"Il faudra essayer de trouver le bon équilibre entre la performance dans les portions rapides et celle dans les virages lents, comme le virage 6. Demain, nous installerons le fond plat introduit à Las Vegas, ce qui devrait nous apporter un peu plus d’appui aérodynamique ; mais, pour être clair, cela ne changera pas la donne."