’Bien sûr qu’il y a des tensions’ : Leclerc ne cache rien de sa rivalité avec Hamilton

Charles Leclerc et Lewis Hamilton assurent avoir tourné la page de leur affrontement controversé au Grand Prix du Mexique, après une longue réunion organisée avec Frédéric Vasseur au Brésil. Mais si les deux pilotes Ferrari affirment avoir retrouvé un dialogue constructif, le Monégasque reconnaît que leur rivalité continuera inévitablement de provoquer des tensions. Une situation délicate pour la Scuderia, dont le directeur a jugé leur comportement inacceptable. Ancien pilote de l’équipe italienne, Felipe Massa défend pourtant une approche différente : selon lui, Ferrari devrait laisser ses pilotes se battre librement tant qu’aucun titre mondial n’est en jeu.

Depuis son arrivée au Brésil, Ferrari doit répondre à de nombreuses questions concernant les événements du Grand Prix du Mexique et les conséquences de l’affrontement entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Frédéric Vasseur et le septuple champion du monde ont notamment été interrogés sur les mesures nécessaires pour permettre aux deux pilotes de continuer à se battre en piste sans compromettre les intérêts de l’équipe.

Jusqu’à présent, le point de vue de Leclerc était toutefois resté largement absent des discussions. Le Monégasque avait une excellente raison de ne pas s’être immédiatement exprimé sur le sujet : la naissance de son premier enfant, Bianca, au cours de la semaine précédant le Grand Prix de São Paulo.

Un événement qui a naturellement relégué les préoccupations sportives au second plan, au moins pendant quelques jours.

"Pendant tout le temps où j’ai tenu Bianca dans mes bras, il n’y avait pas grand-chose d’autre dans ma tête. Et cela a été le cas jusqu’à jeudi soir, probablement, lorsque je suis arrivé et qu’il a fallu discuter avec Fred et Lewis", a expliqué Leclerc.

Ce n’est donc qu’à son arrivée au Brésil que le pilote Ferrari a véritablement pu se pencher sur les événements du Mexique et participer aux discussions destinées à apaiser la situation.

Après les essais libres de vendredi, Leclerc avait brièvement abordé la question devant les médias, affirmant considérer l’affaire comme "complètement réglée" à la suite des échanges internes.

Il avait également précisé : "Je ne pense pas que nous devrions continuer à trop en parler à l’avenir."

Mais les interrogations n’ont pas disparu pour autant. Après les qualifications de samedi, le Monégasque a de nouveau été questionné à plusieurs reprises sur les tensions avec son coéquipier et sur le contenu des discussions organisées par Ferrari.

Sans entrer dans les détails de la réunion, Leclerc a réaffirmé qu’il était nécessaire de mettre les choses à plat après un épisode aussi controversé.

"De mon point de vue, j’ai évidemment été très direct et je pense que c’était une bonne chose de discuter. Je pense que c’est toujours nécessaire après un moment comme celui-là", a-t-il déclaré.

"Je pense que cela a pris des proportions beaucoup trop importantes, mais aussi que cette histoire dure depuis beaucoup trop longtemps."

"En même temps, cela a été une semaine très particulière pour moi, donc je ne pouvais pas vraiment avoir ces discussions plus tôt. Il était important de les avoir, mais maintenant je considère que ce chapitre est clos et je pense qu’il sera important de regarder vers l’avenir."

Pour le Monégasque, il n’est donc plus question de revenir indéfiniment sur ce qui s’est produit au Mexique. Mais cela ne signifie pas que la concurrence entre les deux pilotes Ferrari ait disparu.

Interrogé directement sur l’état de sa relation avec Hamilton, Leclerc a répondu "oui, bien sûr" lorsqu’il lui a été demandé si tout allait désormais bien entre eux.

Il a néanmoins reconnu que leur volonté respective de terminer devant l’autre continuerait nécessairement à créer des situations délicates. Le Monégasque ne cherche pas à nier cette rivalité, qu’il considère comme une conséquence normale de la présence de deux pilotes compétitifs au sein d’une même équipe.

"Je crois vraiment que lorsque nous discutons, les choses s’améliorent immédiatement. Bien sûr qu’il y a des tensions, bien sûr que nous voulons terminer devant l’autre et parfois nous n’allons pas faire les choses correctement. Et ce n’est pas grave de ne pas toujours être d’accord sur la manière de voir les choses, mais en même temps, discuter de tout cela aide énormément."

"Parfois, on n’est pas d’accord et il faut trouver un terrain d’entente."

Ce terrain d’entente semble désormais avoir été trouvé, au moins dans les déclarations publiques des deux pilotes.

Reste à savoir s’il résistera à un nouvel affrontement en piste, alors que Ferrari doit continuer à gérer les ambitions individuelles de Hamilton et Leclerc.

Hamilton confirme une discussion sans exigences particulières

De son côté, Hamilton a livré un discours très similaire après les qualifications du Grand Prix du Brésil.

Le Britannique a confirmé que les deux hommes avaient pris le temps de discuter directement pour régler leurs différends et repartir sur de meilleures bases.

"Charles et moi, nous nous sommes assis, nous avons discuté et nous avons réglé ça. Maintenant, nous allons de l’avant", a expliqué Hamilton.

"Nous avons toujours énormément de respect l’un pour l’autre et je suis content que nous ayons eu cette conversation. Maintenant, nous passons à autre chose."

"Nous continuons à très bien nous entendre, comme d’habitude. Parfois, dans ce genre de situation, il suffit simplement d’avoir une conversation."

Selon lui, les échanges n’ont pas pris la forme d’une confrontation durant laquelle l’un aurait cherché à imposer ses conditions à l’autre.

"Non, non ! Il n’y a eu aucune exigence d’un côté ou de l’autre. Nous avons simplement tous les deux exposé nos points de vue et les domaines dans lesquels nous pouvons faire mieux et nous soutenir mutuellement. Alors oui, j’espère que nous pourrons connaître de meilleures courses à l’avenir."

Les deux pilotes semblent donc avoir retrouvé une certaine sérénité après les tensions du Mexique.

Mais cette accalmie pourrait être mise à l’épreuve dès leur prochain duel en piste, ce qui laisse à Frédéric Vasseur la responsabilité de trouver le bon équilibre entre liberté de course et discipline collective.

Pour Felipe Massa, ancien pilote de la Scuderia, la solution ne consiste pas nécessairement à renforcer les consignes d’équipe.

Présent à Interlagos ce week-end, le Brésilien a défendu l’idée que Ferrari devrait laisser Hamilton et Leclerc se battre, même si cela implique des tensions occasionnelles.

"Lorsque les pilotes sont en piste, ils essaient de tout donner et de garder tous les autres derrière eux, y compris leurs coéquipiers", a expliqué Massa.

"Leclerc est très rapide en qualifications, Hamilton est plus régulier en course, mais la vérité, c’est que dans une situation comme celle de cette année, on ne peut pas les arrêter."

Pour Massa, les consignes d’équipe ne devraient véritablement entrer en jeu que lorsqu’un championnat du monde est en balance. Il s’appuie notamment sur sa propre expérience chez Ferrari, lorsqu’il partageait le garage avec Kimi Räikkönen.

"Quand je courais pour Ferrari, c’était simple : Kimi et moi pouvions nous battre librement jusqu’à Spa, puis celui qui était devant à ce moment-là de la saison avait la priorité sur l’autre."

Une approche qui contraste avec la fermeté affichée par Vasseur. Le directeur de Ferrari a adopté un ton nettement plus sévère après la réunion d’environ une heure organisée jeudi avec Hamilton et Leclerc.

Interrogé par la RTBF, Frédéric Vasseur a révélé que les deux pilotes avaient reconnu être allé trop loin lors de leur affrontement.

"Ils ont tous les deux admis être allé trop loin", a déclaré le Français.

"Le résultat n’était pas acceptable, pas plus que les commentaires. Mais nous devons passer à autre chose."

"Nous sommes tous des adultes, même si je suis un peu plus âgé ! C’est à nous de repartir de zéro avec une dynamique positive."