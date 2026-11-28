Lance Stroll a révélé avoir souffert de douleurs lombaires apparues soudainement lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Qatar. Le pilote Aston Martin F1, dernier du classement lors des deux séances disputées vendredi à Losail, s’est blessé au niveau du bas du dos sous l’effet des forces G dans l’un des virages rapides du dernier secteur. Le Canadien a surveillé l’évolution de son état durant la nuit, alors que son éventuel forfait pourrait offrir à Jak Crawford l’opportunité de disputer son premier Grand Prix de Formule 1.

Déjà confrontée à la maladie de Fernando Alonso, qui n’a pas participé à la journée médiatique de jeudi et a été de nouveau dispensé de ses obligations auprès de la presse vendredi soir, Aston Martin F1 doit désormais composer avec les problèmes physiques de Lance Stroll.

Le Canadien a expliqué avoir ressenti une douleur musculaire dans le bas du dos lors des EL2, alors qu’il tentait de trouver des réglages plus adaptés aux caractéristiques du circuit de Losail.

Stroll, qui compte trois podiums à son actif en Formule 1, a effectué plusieurs excursions hors piste à haute vitesse et passages dans les bacs à gravier au cours de la journée. Il a toutefois tenu à préciser que ses douleurs lombaires n’étaient pas consécutives à ces différents incidents.

"Cela a été difficile. C’est un circuit différent de Las Vegas et j’essayais de placer la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement pour ce circuit, puis j’ai dû composer avec des douleurs au dos durant la deuxième séance, donc cela a également été vraiment compliqué", explique Stroll.

"Je me suis simplement fait mal au bas du dos durant la deuxième séance, donc je dois composer avec cela pour le moment."

Interrogé sur la possibilité que ce problème physique compromette la suite de son week-end au Qatar, le pilote Aston Martin n’a pas été en mesure de donner de réponse définitive, reconnaissant toutefois que la douleur l’avait considérablement gêné au volant de son AMR26.

"Nous allons voir. Je vais essayer de m’en occuper et de faire tout ce que je peux ce soir, mais cela me gênait beaucoup."

Les forces G à l’origine des douleurs de Stroll

Lance Stroll a ensuite apporté davantage de précisions concernant les circonstances dans lesquelles ses douleurs lombaires étaient apparues, écartant tout lien avec les différentes sorties de piste dont il a été victime vendredi.

Le Canadien s’est en réalité fait mal au dos sous l’effet des importantes accélérations latérales subies dans l’un des virages rapides à droite du dernier secteur de Losail.

"Ce n’était en fait pas lors de l’une de ces sorties de piste", précise-t-il.

"C’était simplement dans le dernier secteur, dans le virage à droite. Je me suis fait mal au bas du dos avec les forces G."

Outre la nécessité de soulager ses douleurs avant de reprendre le volant samedi, Stroll espère également que les ingénieurs et mécaniciens d’Aston Martin pourront améliorer le comportement de son AMR26 et réparer les différents dégâts subis par sa monoplace durant la journée.

"Nous allons essayer de régler cela ainsi que les problèmes de la voiture elle-même. Il y a quelques dégâts à réparer et certaines choses qui ne vont pas, donc nous essayons de placer la voiture dans une meilleure fenêtre de fonctionnement, et c’est vraiment tout ce que je peux dire."

Une opportunité inattendue pour Crawford en cas de forfait ?

Dans l’hypothèse où les douleurs de Lance Stroll l’empêcheraient de poursuivre son week-end au Qatar, Jak Crawford serait le candidat le plus probable pour le remplacer au volant de l’AMR26.

Le jeune pilote américain a justement effectué la première séance d’essais libres vendredi au volant de la monoplace de Fernando Alonso, dans le cadre d’un roulage qui était prévu de longue date, avant que le double champion du monde espagnol ne retrouve sa voiture pour les EL2.

Dix-neuvième des EL1, Crawford s’était d’ailleurs montré particulièrement enthousiaste à l’issue de ce qu’il avait décrit comme sa séance d’essais libres préférée de l’année.

L’Américain, qui a déjà effectué six séances d’essais libres avec Aston Martin F1 cette saison, pourrait ainsi se retrouver à disputer son tout premier Grand Prix de Formule 1 dans des circonstances inattendues.

À ce stade, toutefois, aucun forfait de Lance Stroll n’a été annoncé. La possibilité de voir Crawford prendre sa place pour la suite du week-end reste donc conditionnée à l’évolution de l’état de santé du Canadien.