Verstappen se considère toujours comme le meilleur pilote de F1 et répond à ses détracteurs

Max Verstappen n’a rien perdu de sa confiance malgré une deuxième saison consécutive sans titre mondial. Après avoir vu Lando Norris puis Kimi Antonelli lui succéder au palmarès de la Formule 1, le pilote Red Bull reste persuadé d’être le meilleur de la grille. Interrogé après les qualifications du Grand Prix du Brésil, le Néerlandais a également défendu son bilan personnel en 2026, tout en répondant aux critiques concernant son récent accrochage avec Liam Lawson. Un incident qu’il considère comme réglé, même s’il estime que le pilote Racing Bulls doit faire preuve de davantage de prudence.

Quatre fois champion du monde consécutivement, Max Verstappen traverse désormais une période différente de sa carrière. Après avoir dominé la Formule 1 pendant plusieurs saisons, le Néerlandais a vu Lando Norris lui succéder en 2025, avant que Kimi Antonelli ne décroche à son tour le titre mondial en 2026.

À 29 ans, le pilote Red Bull reste néanmoins convaincu que ces deux saisons sans couronne ne remettent pas en question sa valeur individuelle.

Interrogé par un petit groupe de journalistes néerlandais, après les qualifications du Grand Prix de São Paulo, Verstappen a été invité à préciser s’il se considérait toujours comme le meilleur pilote de Formule 1.

Sa réponse a été aussi brève que catégorique.

"J’ai toujours ce sentiment", a-t-il assuré. "Sinon, j’arrête."

Une manière de rappeler que sa confiance en ses capacités demeure intacte, indépendamment des résultats obtenus au championnat.

Si Verstappen n’a pas été en mesure de défendre son titre mondial jusqu’au bout, il estime néanmoins avoir réalisé une nouvelle saison de haut niveau.

Red Bull a connu un début d’année compliqué, marqué par des difficultés avec sa monoplace et sa nouvelle unité de puissance, dans le contexte de l’introduction de la réglementation technique 2026.

Ces problèmes ont longtemps limité la capacité du Néerlandais à se battre régulièrement pour les premières places.

Mais les progrès réalisés par l’équipe au fil des Grands Prix lui ont progressivement permis de retrouver le chemin de la victoire.

Pour Verstappen, cette évolution confirme que les résultats d’un pilote restent étroitement liés aux performances du matériel dont il dispose.

"Je pense avoir tout simplement réalisé une nouvelle bonne saison", a-t-il déclaré.

"Mais bien sûr, on dépend aussi de sa voiture. Ces derniers temps, nous avons réussi à mettre les choses à peu près en ordre. Et c’est là que les victoires arrivent."

Cette confiance ne date pas de ses quatre titres mondiaux.

Verstappen explique qu’il était déjà convaincu de posséder le potentiel nécessaire pour devenir le meilleur pilote de Formule 1 lorsqu’il a fait ses débuts dans la discipline en 2015, à seulement 17 ans.

"Je savais aussi que j’avais encore énormément de choses à apprendre. Mais j’avais certainement déjà dans un coin de ma tête l’idée que j’avais le potentiel pour être le meilleur", a-t-il expliqué.

Un différend avec Lawson assumé

Le pilote Red Bull a également été interrogé sur les critiques formulées après son récent incident avec Liam Lawson lors d’une séance d’essais libres au Mexique.

L’ancien pilote de Formule 1 Johnny Herbert avait comparé Verstappen au docteur Jekyll et à Mr Hyde, en référence aux deux personnalités opposées du célèbre personnage de fiction.

Une comparaison destinée à souligner le contraste entre les qualités de pilotage du Néerlandais et certaines de ses réactions en piste. Mais Verstappen n’accorde visiblement aucune importance à ce jugement.

"Cela ne me dérange absolument pas", a-t-il répondu.

"Qu’est-ce que ça peut me faire ?"

Le quadruple champion du monde n’a pas souhaité prolonger la polémique et assure que "l’incident avec Lawson a déjà fait l’objet d’une discussion en privé."

"Pour moi l’affaire est close", même s’il maintient que le Néo-Zélandais aurait dû "se montrer plus prudent".

Le pilote Racing Bulls se bat toujours pour conserver son baquet au sein de l’écurie pour la saison prochaine, et cherche donc à convaincre les responsables de Red Bull qu’il mérite de poursuivre sa carrière en Formule 1.

Verstappen dit comprendre cette volonté de se mettre en évidence, mais estime que Lawson aurait dû choisir une autre occasion pour le faire.

"Tout a simplement été discuté comme il le fallait", a-t-il précisé au sujet de leur échange.

"Je comprends qu’il veuille faire forte impression, mais qu’il fasse ça avec quelqu’un d’autre."

Une remarque qui montre que, même si les deux hommes ont réglé leur différend, Verstappen n’a pas changé d’avis sur le comportement de son ancien coéquipier chez Red Bull.

Quels espoirs pour la course au Brésil ?

Max Verstappen est ensuite revenu sur le week-end en cours et a tempéré les attentes quant à ses chances de réaliser, ce dimanche au Brésil, une nouvelle remontée depuis le fond de la grille jusqu’à la victoire.

Il y a deux ans, le Néerlandais s’était élancé depuis la 17e place avant de remonter tout le peloton pour décrocher une victoire sensationnelle.

Pour l’édition 2026, Verstappen se retrouve de nouveau en queue de peloton, en raison d’une pénalité liée à son unité de puissance ; il s’élancera aux côtés de Lewis Hamilton (Ferrari), qui fait face à une sanction similaire.

Toutefois, Verstappen estime qu’il sera difficile de revenir aux avant-postes depuis une position aussi reculée, soulignant les contraintes imposées par les unités de puissance introduites en 2026.

"Le problème, c’est qu’ici, on vide toute la batterie dans la ligne droite", a expliqué Verstappen.

"Auparavant, nous avions le DRS, qui apportait un gain de cinq dixièmes de seconde. Mais désormais, tout le monde a systématiquement son aileron ouvert dans les lignes droites. Et tout le monde gère sa batterie de la même manière."

"On ne dispose donc pas d’un avantage de vitesse significatif. C’est un peu comme au Mexique : il est très difficile d’obtenir une vitesse de pointe nettement supérieure."

"Ce ne sera donc pas aussi facile qu’en 2024."

Bien que de la pluie soit annoncée pour dimanche, elle ne devrait pas atteindre l’intensité observée lors de la séance qui a déterminé la grille de départ.

Et même si la pluie venait à tomber, Verstappen ne pense pas que cela l’aidera à progresser dans le classement.

"Ce ne serait déjà pas facile sur le sec, mais sous la pluie, ce sera encore plus ardu. On ne voit absolument rien ; c’est peut-être même la difficulté majeure."