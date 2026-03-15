’Inacceptable’ : Wolff tacle Hadjar après son geste ’antisportif’ à Shanghai

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, n’a pas mâché ses mots après l’incident survenu lors du sprint du Grand Prix de Chine, critiquant vivement la réaction d’Isack Hadjar face aux excuses de Kimi Antonelli après leur accrochage à Shanghai.

Lors de cette course sprint, Antonelli a été jugé responsable de la collision avec le pilote Red Bull et a écopé d’une pénalité. Une fois la course terminée, le jeune Italien s’est rendu au parc fermé pour présenter ses excuses à Hadjar et lui tendre la main dans le but d’apaiser la situation.

Mais la tentative n’a pas été bien accueillie : le Français, encore dans son cockpit ; a repoussé la main de son rival, un geste qui n’a pas manqué de susciter des critiques dans le paddock.

"C’est antisportif," a fustigé Wolff. "Repousser quelqu’un comme ça est inacceptable."

Même tonalité du côté de Ralf Schumacher, consultant pour Sky Deutschland, qui a lui aussi jugé l’attitude du pilote Red Bull excessive.

"On ne fait tout simplement pas ça," a déclaré l’ancien pilote Williams. "C’est quelqu’un de très sanguin – totalement concentré et qui donne tout pour ce sport. Il apprendra de cette situation."

Schumacher estime toutefois que l’expérience pourrait tempérer ce genre de réaction à l’avenir : "Dans cinq ans, il fera peut-être les choses différemment."

Interrogé par Canal Plus après la course, Hadjar a de son côté défendu sa réaction, estimant que sa frustration était compréhensible compte tenu des conséquences de l’accrochage.

"Kimi s’est complètement saboté lui-même, mais ensuite j’ai dû gérer des dégâts pendant tout le reste de la course. C’était très pénible."

Malgré cet épisode tendu, le tempérament combatif d’Hadjar semble toutefois être l’un de ses atouts. Le Français est en effet l’un des rares équipiers récents de Max Verstappen à se montrer réellement proche du quadruple champion du monde en performance – le Néerlandais ayant déjà vu défiler six coéquipiers différents au sein de Red Bull Racing.

Hadjar lui-même affiche d’ailleurs un certain enthousiasme face à ce défi interne.

"Le meilleur pilote de la grille est à côté de moi. Être aussi proche de lui à chaque séance, je pense que ce n’est pas si mal."