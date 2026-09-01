Honda F1 refuse de parler d’échec après les débuts mitigés de son moteur Spec 2

Honda réfute l’idée selon laquelle sa très attendue évolution moteur Spec 2 aurait été un échec au Grand Prix des Pays-Bas. Alors que les performances et surtout le comportement du groupe propulseur ont suscité des critiques chez Aston Martin, le constructeur japonais assure que le gain de puissance mesuré sur banc a bien été retrouvé en piste. En revanche, Honda reconnaît que la modification de la combustion a fait réapparaître certains problèmes de comportement qu’il pensait avoir résolus au cours de la première moitié de la saison.

La nouvelle spécification du groupe propulseur Honda avait été introduite à Zandvoort avec des attentes élevées. Des informations apparues avant le Grand Prix des Pays-Bas évoquaient un gain ciblé d’environ 30 à 40 chevaux. Sur la piste, cependant, l’augmentation aurait été inférieure à 20 chevaux selon les estimations des données GPS des équipes, tandis que Fernando Alonso et Lance Stroll se sont montrés ouvertement critiques à l’égard de la manière dont le moteur délivrait ses performances.

Pour Honda, le problème ne se situe pourtant pas au niveau du gain de puissance brut.

Interrogé cette semaine avant Monza, Shintaro Orihara, responsable de Honda Racing Corporation en piste, a assuré que les données recueillies à Zandvoort correspondaient aux résultats obtenus lors des essais sur banc.

"En ce qui concerne les performances, les données confirment que les chiffres que nous avions vérifiés sur notre banc ont été retrouvés en piste," a-t-il expliqué.

La fiabilité constitue également un motif de satisfaction pour Honda. Malgré les difficultés de comportement signalées par les pilotes Aston Martin, aucun problème mécanique majeur n’est venu perturber le week-end néerlandais.

"Oui, en ce qui concerne la fiabilité, nous avons pu traverser le week-end sans rencontrer de problème et, de ce point de vue, tout s’est déroulé comme prévu."

Le constructeur japonais reconnaît toutefois que l’évolution de la spécification de combustion a eu une conséquence moins favorable : elle a fait réapparaître des difficultés de comportement que Honda avait progressivement corrigées au cours des premiers mois de la saison.

Fernando Alonso avait d’ailleurs résumé son ressenti de manière particulièrement sévère en estimant que cette évolution revenait à "revenir à la case départ".

Honda ne considère néanmoins pas la Spec 2 comme un échec.

"Il y a certainement des difficultés concernant le comportement du moteur, mais nous avons confirmé que les performances s’amélioreront si nous prenons des mesures et suivons le processus permettant de l’améliorer. Nous ne considérons donc pas la Spec 2 comme un échec," a répondu Orihara.

L’amélioration existe donc, mais elle n’est pas encore suffisamment aboutie pour permettre aux pilotes d’exploiter le potentiel du groupe propulseur avec une constance totale.

"Nous avons constaté une certaine progression dans les performances mais nous n’avons pas encore atteint le niveau qui permet de délivrer un couple stable et qui peut permettre à nos pilotes d’avoir confiance dans la réponse à l’accélérateur ou au freinage de notre unité de puissance."

C’est précisément sur ce dernier point que Fernando Alonso et Lance Stroll ont concentré leurs principales critiques à Zandvoort. Les deux pilotes Aston Martin ont notamment rencontré des difficultés avec le frein moteur et la réponse de l’accélérateur, rendant le comportement de la monoplace imprévisible d’un tour à l’autre.

Orihara a détaillé les problèmes rencontrés derrière le volant.

"Plus précisément, ils rencontrent des difficultés avec le frein moteur lors des phases de freinage, qui est irrégulier d’un tour à l’autre," a-t-il indiqué.

"Le couple ne répondait pas comme prévu à la quantité d’accélérateur appliquée ou, à l’inverse, il était trop important. Lorsque cela se produisait, les roues pouvaient soudainement patiner à la sortie du virage, si bien que le pilote ne pouvait pas attaquer en toute confiance."

"Cette difficulté à prédire précisément la réponse du moteur représente un handicap particulièrement important dans une génération de monoplaces où la gestion de l’énergie et l’exploitation du groupe propulseur jouent un rôle central. Ce qui est bien, c’est que nous pouvons maitriser cela au fur et à mesure, comme avec le premier moteur Spec 1."

Honda estime donc avoir progressé avec la Spec 2 par rapport à la première version, mais le constructeur japonais ne prétend pas avoir rattrapé son retard sur les références du plateau.

"Les performances se sont définitivement améliorées par rapport à la Spec 1," a reconnu Orihara.

Le responsable de Honda Racing Corporation en piste s’est néanmoins montré beaucoup moins optimiste concernant le prochain rendez-vous de Monza. Le tracé italien, caractérisé par ses longues lignes droites et ses fortes sollicitations du groupe propulseur, représentera un test particulièrement exigeant pour la nouvelle spécification.

"Malheureusement, même si nous avons fait évoluer notre groupe propulseur, il n’est toujours pas le meilleur. Par conséquent, nous nous préparons à une bataille difficile à Monza."