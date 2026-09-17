Alonso sur le départ ? Un scénario ’dramatique’ mais Aston Martin F1 refuse de parler d’un plan B

L’avenir de Fernando Alonso continue de susciter de nombreuses interrogations alors que le pilote espagnol réfléchit à la suite de sa carrière en Formule 1. Dans une saison particulièrement difficile pour Aston Martin, marquée par les conséquences du changement réglementaire et les difficultés rencontrées avec Honda, l’écurie souhaite conserver son double champion du monde. Mike Krack, directeur des opérations en piste de l’équipe, estime même qu’un départ d’Alonso constituerait un scénario "impensable" et "dramatique" .

Alonso évalue actuellement ses options, alors qu’Aston Martin peine à afficher des performances satisfaisantes depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation technique. L’écurie doit également composer avec les difficultés de son partenaire moteur, Honda, après avoir mis fin à sa précédente collaboration avec Mercedes.

Le double champion du monde a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas précipiter sa décision. Il veut notamment observer les progrès réalisés par Aston Martin au cours des prochaines courses, après avoir constaté certains signes encourageants récemment. Honda continue toutefois de rencontrer des difficultés importantes.

Mike Krack comprend la volonté du pilote espagnol de prendre son temps avant de trancher sur son avenir. L’écurie a toujours affirmé son souhait de poursuivre sa collaboration avec Alonso, mais elle entend respecter son processus de réflexion.

"En fin de compte, nous avons toujours été clairs sur le fait que l’équipe souhaitait continuer avec lui, mais nous devons respecter ce que Fernando pense et le temps qu’il souhaite prendre," a expliqué Krack.

Le dirigeant d’Aston Martin se montre par ailleurs confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties.

"Comme je l’ai déjà dit à Madrid, nous sommes convaincus que nous pouvons parvenir à une bonne solution pour tout le monde. Maintenant, il faut attendre. Il doit prendre sa décision, puis nous pourrons avancer."

La réflexion d’Alonso ne concerne pas uniquement les performances actuelles d’Aston Martin. Le pilote espagnol a également fait part à plusieurs reprises de son désaccord avec la philosophie technique de la Formule 1 actuelle, qu’il a notamment décrite comme un "championnat du monde des batteries".

Le week-end dernier, à Madrid, où s’est déroulé le premier Grand Prix d’Espagne organisé dans la capitale, Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, a annoncé avoir discuté avec Alonso pour tenter de le convaincre de poursuivre sa carrière. Le dirigeant a également estimé que l’Espagnol ne devait pas mettre un terme à son parcours exceptionnel après une saison aussi difficile.

Mike Krack estime que les réserves d’Alonso dépassent largement la seule question des performances de sa monoplace.

"Fernando a clairement indiqué que ce n’était pas une seule chose qu’il souhaitait voir changer," a-t-il expliqué.

"Oui, j’ai également lu des informations sur ces discussions avec Ben Sulayem. Le sport a besoin de quelqu’un comme Fernando."

"Nous serons tous très désireux de voir Fernando continuer. Quant à ce qui peut être fait pour répondre à ses attentes, je pense que cela sera fait. J’espère donc que nous pourrons parvenir à une bonne solution et poursuivre notre collaboration."

Alors qu’Alonso n’a pas encore arrêté sa décision, Mike Krack refuse de dévoiler l’existence d’éventuels scénarios de remplacement. Le responsable d’Aston Martin estime que l’écurie dispose encore de suffisamment de temps pour attendre la décision de son pilote.

"Je ne vous donnerai aucun nom de remplaçant potentiel et je ne parlerai pas non plus d’un éventuel plan B," a-t-il déclaré.

"Nous espérons vraiment que Fernando continuera. Il est très important pour notre équipe, très important pour la Formule 1 et pour le sport automobile en général."

Interrogé sur la possibilité de voir Alonso quitter Aston Martin et mettre un terme à sa carrière en Formule 1 à la fin de la saison, Krack a clairement affiché son refus d’envisager cette hypothèse.

"Ce serait dommage de ne plus l’avoir avec nous," a-t-il reconnu.

"Et comme ce serait tellement dramatique, je ne veux même pas en parler ni y penser."