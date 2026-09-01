Ferrari dévoile son hommage à Michael Schumacher avec une livrée spéciale à Monza

Ferrari arborera ce week-end une livrée pas comme les autres à l’occasion de son Grand Prix national à Monza. La Scuderia a choisi de rendre hommage à Michael Schumacher, figure emblématique de son histoire récente, avec une SF-26 spécialement décorée pour célébrer l’extraordinaire décennie passée par le septuple champion du monde au sein de l’écurie de Maranello. Charles Leclerc et Lewis Hamilton porteront eux aussi des combinaisons spécialement conçues pour accompagner cet hommage.

Ferrari a confirmé le lancement de cette décoration spéciale pour le Grand Prix d’Italie ce matin (voir la vidéo et d’autres photos sous l’article), après avoir déjà dévoilé la semaine dernière les combinaisons de ses deux pilotes, directement inspirées de l’ère Schumacher.

Le dessin retenu pour les combinaisons reprend notamment des bandes blanches sur la partie avant et au niveau des épaules. Le logo personnel de Schumacher y figure également, tandis que sept étoiles blanches sont présentes dans le dos afin de représenter les sept titres mondiaux conquis par l’Allemand au cours de sa carrière.

Cette initiative intervient à une période particulièrement symbolique. 2026 marque en effet le 30e anniversaire de la première victoire de Schumacher avec Ferrari, obtenue en 1996, mais également les 20 ans de sa dernière saison avec la Scuderia, en 2006.

Entre ces deux dates, l’Allemand a profondément marqué l’histoire de Ferrari et de la Formule 1. Arrivé à Maranello après avoir déjà décroché deux titres mondiaux avec Benetton, Schumacher a progressivement contribué à transformer Ferrari en une référence absolue du championnat.

Avec Ferrari, Schumacher a remporté 72 Grands Prix et décroché cinq titres consécutifs chez les pilotes entre 2000 et 2004. Une domination exceptionnelle qui a permis à la Scuderia de s’imposer comme la force la plus dominante que la discipline ait connue jusqu’alors.

La décoration de la SF-26 reprend donc plusieurs codes visuels associés à cette période dorée. La monoplace sera entièrement rouge à Monza, Ferrari ayant choisi de supprimer le capot moteur blanc présent sur la voiture depuis le début de la saison.

Ce changement permettra à la SF-26 de retrouver une apparence beaucoup plus proche de celle des Ferrari pilotées par Schumacher durant ses années de domination.

Le clin d’œil ne s’arrête pas à la couleur de la carrosserie. La police utilisée pour les numéros des monoplaces a également été modifiée afin de reprendre celle employée par Ferrari durant l’époque Schumacher.

Enfin, la signature du septuple champion du monde a été intégrée directement à la décoration de la monoplace, ajoutant une référence personnelle supplémentaire à cet hommage.

Après les combinaisons de Leclerc et Hamilton dévoilées la semaine passée, Ferrari complète ainsi son dispositif pour célébrer l’héritage laissé par Schumacher à Maranello. Trente ans après son premier succès avec la Scuderia et deux décennies après sa dernière saison en rouge, l’Allemand sera donc à nouveau présent visuellement sur les monoplaces Ferrari à Monza, dans un cadre particulièrement symbolique pour l’écurie italienne.

Vidéo :