’C’est tout à leur honneur’ : de la Rosa salue les employés d’Aston Martin F1 pour leur résilience

Pedro de la Rosa a fait l’éloge des employés d’Aston Martin F1 pour avoir conservé leur motivation et leur volonté de tout donner, alors que l’équipe vivait un des débuts de saison les plus difficiles qu’elle ait connu. L’ambassadeur de l’équipe pense qu’il était très difficile de garder le cap alors que l’AMR26 et le moteur Honda naviguaient parfois à 5 secondes au tour des voitures des équipes de pointe.

L’écurie basée à Silverstone est devenue en début de saison la lanterne rouge après un hiver raté et un développement retardé par l’arrivée en cours de saison dernière d’Adrian Newey, et les résultats ont été catastrophiques.

Mais tous les employés ont gardé le cap, comme le rappelle l’Espagnol, et avec des améliorations sur la voiture et le moteur, Aston a commencé à montrer des progrès, avec une entrée en Q2 en Hongrie, et une arrivée dans les points pour Fernando Alonso aux Pays-Bas.

"Je pense que c’est tout à l’honneur de tout le monde dans l’équipe d’avoir vraiment gardé la tête baissée, de travailler dur et d’avoir la foi et la confiance que nous inverserions la tendance. Je pense que les gens qui travaillent dans cette équipe réalisent notre véritable potentiel" a déclaré de la Rosa.

"Quand vous êtes à l’extérieur, vous ne voyez que les résultats. Mais à l’intérieur de l’équipe, vous voyez pourquoi vous êtes là où vous êtes et ce qui arrive, ce sur quoi l’équipe travaille. Donc je pense que le moral était toujours haut n’est pas le mot, parce que c’était un moment difficile."

"Mais il y avait la ferme confiance que nous reviendrions en force et que nous faisions les bonnes choses à l’usine. Savoir que vous avez un superbe campus, que vous avez de superbes outils, que vous avez aussi un grand talent, a rendu les choses plus faciles pour nous tous pour rester unis. Et avec une entière confiance que nous faisons les bonnes choses."

"Si vous êtes dans une équipe où vous voyez que l’investissement n’est pas suffisant ou que les choses ne vont pas dans la bonne direction, vous commencez à vous sentir démotivé. Mais il n’y a pas un seul membre de cette équipe qui s’est senti démotivé à aucun moment au cours de la première moitié de la saison."