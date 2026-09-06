’Les données sont là’ : Alonso met Honda F1 face à ses responsabilités pour 2027

Fernando Alonso a déjà tourné la page de 2026. Alors qu’Aston Martin continue de souffrir face à la concurrence et que son avenir au sein de l’écurie n’a pas encore fait l’objet d’une annonce officielle, l’Espagnol se projette ouvertement vers la saison prochaine. Les importantes évolutions apportées au châssis ont permis de trouver une direction technique nettement plus convaincante, mais les performances de l’unité de puissance Honda constituent désormais le principal frein aux ambitions de l’équipe.

Le week-end de Monza a une nouvelle fois mis en évidence les difficultés d’Aston Martin. Fernando Alonso et Lance Stroll ont tous deux été éliminés en Q1 lors des qualifications, avec une vitesse de pointe catastrophique face aux autres monoplaces, mais le double champion du monde refuse de laisser ce résultat influencer sa vision de la suite de son projet avec l’écurie britannique.

Alors qu’aucun nouvel accord n’a encore été annoncé et que Mike Krack a récemment estimé qu’il n’y avait aucune urgence concernant l’avenir d’Alonso, le pilote de 45 ans affiche déjà une détermination tournée vers 2027.

"Je ne suis pas stressé par cette année," répond Alonso lorsqu’on l’interroge sur les performances du moteur Honda hier en qualifications.

Alonso n’exclut évidemment pas de profiter d’une éventuelle opportunité d’inscrire quelques points supplémentaires d’ici la fin de la saison, mais cela ne modifiera pas son état d’esprit.

"Ici on ne fera rien. Nous avons trop peu de puissance. S’il y a une chance de marquer encore un point, ce sera ailleurs. Et tant mieux. Mais cela ne change ni mon état d’esprit ni ma détermination à avoir une meilleure année 2027."

Alonso considère que le travail effectué depuis plusieurs mois commence justement à porter ses fruits sur la partie châssis. Les importantes évolutions introduites à Budapest ont permis à Aston Martin de modifier sensiblement sa direction technique et de disposer enfin d’une base beaucoup plus convaincante.

Le chemin reste cependant considérable avant de pouvoir prétendre aux premières places.

"Nous ne sommes pas dans la position que nous souhaitons en tant qu’équipe, il y a une montagne à gravir," admet Alonso.

"Mais nous avons trouvé une manière d’améliorer le châssis pour l’année prochaine et nous avons besoin de la même chose avec le moteur. Le châssis est très bon, nous l’avons vu en Hongrie et aux Pays-Bas."

Honda représente désormais le principal chantier

Le tracé italien, avec ses longues lignes droites et ses exigences en matière de puissance, a exposé sans ménagement les faiblesses de l’unité de puissance Honda. Et ce constat demeure valable malgré l’introduction de la deuxième spécification du moteur.

Alonso décrit ainsi un déficit particulièrement important dans les portions les plus rapides.

"Nous avons un énorme déficit dans les lignes droites : nous perdons tout ce que nous pouvons gagner dans les courbes ou les chicanes. Nous avons 15 à 20 km/h de déficit face aux Cadillac devant nous."

"Les données sont là pour tout le monde, nous ne sommes pas aveugles."

La priorité est donc clairement identifiée pour les prochains mois : Honda doit progresser afin de permettre au châssis de révéler son véritable potentiel.

"Nous avons besoin de puissance, mais nous nous soutenons mutuellement, et les objectifs pour l’année prochaine sont clairement définis."

Cette faiblesse devrait d’ailleurs réapparaître sur plusieurs des prochains circuits du calendrier. Alonso estime que "les tracés rapides de Bakou et de Las Vegas risquent de mettre à nouveau l’unité de puissance en difficulté."

"À l’inverse, Singapour et Austin devraient davantage convenir aux caractéristiques de notre monoplace."

Le week-end de Monza possède également une dimension beaucoup plus personnelle pour Fernando Alonso. L’Espagnol dispute en effet le Grand Prix d’Italie avec un casque rendant hommage à Adrian Campos (voir photo ci-dessous), ancien pilote de Formule 1 et propriétaire d’écurie qui a joué un rôle déterminant dans les débuts de sa carrière en monoplace.

Campos, décédé en 2021, avait été celui qui avait permis à Alonso de franchir le cap du karting vers les compétitions de monoplaces.

"Adrian est l’homme qui m’a amené vers les monoplaces."

"Si je suis ici, c’est grâce à Adrian, et je lui serai toujours reconnaissant. Monza était l’un des premiers circuits où il m’a emmené en Formule Nissan."

"Je pense que c’était un bon circuit pour lui rendre hommage même si nous y souffrons beaucoup."