Honda F1 change de priorité après les tests d’Alonso au Madring

Honda estime avoir franchi une étape importante dans le développement de son unité de puissance 2026. Après avoir consacré ses premières courses à corriger les problèmes de comportement de son moteur évolué, le constructeur japonais considère désormais que sa priorité peut se déplacer vers la performance pure. Un changement d’orientation important pour Honda, dont le partenariat avec Aston Martin reste en difficulté après un nouveau week-end compliqué à Madrid, mais qui a enfin identifié des signes encourageants dans les données recueillies.

Cette avancée a été confirmée par Shintaro Orihara, ingénieur en chef de Honda, à l’issue du Grand Prix d’Espagne. Le constructeur japonais avait introduit son moteur évolué lors du Grand Prix des Pays-Bas, avec l’objectif d’améliorer les performances de son unité de puissance installée dans les Aston Martin AMR26.

À Zandvoort, Fernando Alonso avait immédiatement obtenu le meilleur résultat de l’alliance Aston Martin-Honda depuis son arrivée, avec une neuvième place. Une performance encourageante qui avait toutefois été suivie d’un retour à la réalité à Monza, où les caractéristiques du circuit italien, particulièrement exigeant en matière de puissance moteur, avaient fortement pénalisé Aston Martin-Honda.

Le premier Grand Prix d’Espagne organisé sur le circuit de Madring n’a pas davantage permis à l’équipe de se rapprocher des points. Alonso a terminé 17e, à deux tours du vainqueur, tandis que Lance Stroll a été contraint à l’abandon en raison d’un problème avec la pédale de frein.

Le week-end de Stroll avait par ailleurs été particulièrement compliqué. Le Canadien avait abordé les qualifications avec une pénalité de 40 places sur la grille après qu’Aston Martin eut décidé de procéder à un changement de moteur. Il n’avait ensuite pas été en mesure de signer le moindre temps en qualifications, son AMR26 ayant été victime d’un problème de pression d’eau. Les commissaires de la FIA l’avaient néanmoins autorisé à prendre le départ de la course.

Le comportement moteur enfin sous contrôle

Le résultat du Grand Prix d’Espagne était donc largement inférieur aux attentes de Honda. Le constructeur japonais peut toutefois retenir un élément beaucoup plus positif de son passage à Madrid.

Lors de l’introduction de son moteur de deuxième spécification, Alonso avait tiré la sonnette d’alarme concernant son comportement et sa facilité d’utilisation, estimant que Honda était pratiquement revenu à la case départ sur cet aspect.

Trois courses plus tard, Orihara affirme que Honda a suffisamment progressé sur ce point pour pouvoir désormais consacrer davantage de ressources à la recherche de performance.

"Le résultat de Madrid n’est pas celui que nous souhaitions, mais nous devons examiner les enseignements et les points à améliorer que nous pouvons retenir pour les prochaines courses."

"Au cours des trois dernières courses, nous avons amélioré le comportement de notre unité de puissance de spécification 2, qui a été introduite au Grand Prix des Pays-Bas. En réduisant le problème de comportement, nous pouvons désormais nous concentrer sur l’aspect performance."

Cette évolution du travail de Honda s’est également matérialisée directement à Madrid.

"Ce week-end, par exemple, nous avons modifié certaines calibrations pour améliorer cet aspect et, séance après séance, nous avons constaté de bons signes dans les données. Fernando a pu les valider avec d’autres tests pendant la course."

"Cela nous montre à tous que nous travaillons dans la bonne direction."

Bakou, nouveau test grandeur nature

La prochaine étape du championnat s’annonce toutefois beaucoup plus délicate pour Aston Martin-Honda. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan se disputera sur le circuit urbain de Bakou, un tracé particulièrement exigeant pour les unités de puissance.

La longue ligne droite principale, qui mesure environ 2,2 kilomètres, constitue notamment l’une des plus importantes sollicitations du calendrier en matière de puissance et de vitesse de pointe. Après Monza, Honda va donc retrouver un circuit où les performances de son moteur seront particulièrement exposées.

Fernando Alonso a été interrogé sur la difficulté potentielle de ce prochain rendez-vous et sur la perspective d’un nouveau week-end compliqué pour Aston Martin et Honda. L’Espagnol refuse toutefois de tirer des conclusions trop longtemps à l’avance et préfère conserver une approche course après course.

"Nous devons avancer week-end après week-end."

"Si nous avons la moindre possibilité de marquer des points comme à Zandvoort, nous devons la saisir. Mais nous savons que ce sera difficile."

"Nous devons continuer à apprendre. Même à Madrid, il n’y avait rien à jouer, mais nous avons essayé différentes choses, différents réglages moteur et une stratégie de déploiement dans les derniers tours pour continuer le processus d’apprentissage, et c’est ce que nous devons faire jusqu’à la fin de la saison."