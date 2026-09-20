Alonso envisage de quitter la F1 pour le WEC, l’ingérence de la FIA fait bondir

Fernando Alonso pourrait mettre un terme à son aventure en Formule 1 à l’issue de la saison 2026 et se tourner vers un nouveau défi en Championnat du monde d’Endurance. À 45 ans, le double champion du monde envisagerait de rejoindre le programme Hypercar d’Aston Martin en WEC, une possibilité qui prend de l’ampleur alors que son avenir en Formule 1 pour 2027 demeure toujours incertain. Selon les dernières indiscrétions, l’Espagnol étudie sérieusement cette éventualité.

Depuis plusieurs mois, Alonso entretient le suspense autour de la suite de sa carrière en Formule 1. La question reste de savoir si le pilote espagnol sera encore au volant d’une Aston Martin dans la catégorie reine en 2027. Dans le paddock de la F1, la conviction demeure qu’il pourrait prolonger son aventure pour une 24e saison, mais le double champion du monde n’a toujours pas donné de "oui" définitif concernant son avenir.

Cette incertitude pourrait finalement ouvrir la porte à un retour en WEC, championnat dans lequel Alonso possède déjà une expérience particulièrement riche. L’Espagnol envisage de rejoindre à nouveau la discipline après y avoir remporté le titre mondial avec Toyota lors de la saison 2018-2019.

Cette première expérience avait également permis à Alonso de s’imposer à deux reprises aux 24 Heures du Mans avec le constructeur japonais. Si le pilote décidait de se lancer dans une nouvelle aventure en WEC, il privilégierait l’équipe Aston Martin, naturellement liée à l’écurie engagée en Formule 1.

Le programme britannique en WEC dispose actuellement de six pilotes titulaires dans la catégorie Hypercar : Harry Tincknell, Tom Gamble, Ross Gunn, Alex Riberas, Marco Sørensen et Roman De Angelis. À eux six, ils permettent actuellement à Aston Martin d’occuper la sixième place du championnat des constructeurs, qui réunit huit constructeurs engagés dans la catégorie reine de l’Endurance.

La majorité de ces pilotes devrait d’ailleurs poursuivre l’aventure avec Aston Martin en WEC en 2027. Une éventuelle arrivée d’Alonso nécessiterait donc de déterminer précisément la composition du programme pour la prochaine saison, alors que le constructeur britannique poursuit son engagement dans la discipline.

Pour Alonso, une telle reconversion interviendrait surtout dans un contexte sportif particulièrement difficile en Formule 1. Après quatorze Grands Prix disputés cette saison, le double champion du monde ne pointe qu’au 19e rang du championnat avec trois points.

L’Espagnol n’est parvenu à entrer dans les points qu’à deux reprises depuis le début de la saison, avec une dixième place obtenue à Monaco puis une neuvième position à Zandvoort. Un bilan très éloigné des ambitions affichées par Aston Martin et son pilote avant le début de cette nouvelle ère réglementaire.

Les difficultés de l’AMR26 et de son moteur Honda se sont également traduites par un nombre important d’abandons pour Alonso. Le pilote Aston Martin a déjà été contraint de renoncer à cinq reprises au cours des quatorze premiers Grands Prix de la saison.

Même les évolutions apportées à l’AMR26 n’ont pas permis à Aston Martin de combler suffisamment son retard sur le milieu de peloton. L’écurie britannique reste en difficulté et figure toujours dans la partie basse du championnat des constructeurs, avec seulement trois points inscrits.

Steiner recadre Ben Sulayem : Personne ’ne mérite’ de rester en F1

Dans ce contexte, la question de l’avenir d’Alonso en Formule 1 prend une dimension particulière, d’autant plus que le président de la FIA a fait preuve d’une certaine ingérence à Madrid en tentant de le persuader de rester en F1.

Cela a d’ailleurs fortement agacé Gunther Steiner, l’ancien patron de Haas F1 et consultant pour divers médias audiovisuels dans le paddock. Il estime que la FIA n’a pas à intervenir, surtout pour déterminer quelles équipes ou quels pilotes méritent de rester ou de connaître le succès en Formule 1. Il s’en prend ainsi directement au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Ben Sulayem avait suscité la polémique avant le Grand Prix d’Espagne en estimant qu’il n’était "pas acceptable" de voir Alonso éprouver autant de difficultés avec Aston Martin. Le président de la FIA avait alors expliqué qu’il comptait personnellement discuter avec le pilote espagnol.

"Je vais lui parler. Je lui ai dit que je l’avais vu très triste, et je lui ai dit : ’Fernando, je comprends, ce n’est pas acceptable que tu viennes dans ton propre pays et que maintenant, après avoir été deux fois champion du monde, ce soit une situation aussi difficile’.”"

Ben Sulayem avait également révélé que la FIA avait déjà pris des mesures concernant les possibilités de développement du moteur Aston Martin et avait invité Alonso à expliquer ce qu’il souhaitait voir faire par la fédération afin d’améliorer sa situation.

Pour Steiner, c’est le choix des mots employés par Ben Sulayem qui pose problème.

"Personne ne mérite d’être ici, là ou quelque part. Pas seulement en Formule 1. Il faut travailler pour être là. Il faut avoir envie d’être là, mais on ne le mérite pas," a lancé Steiner.

"Que signifie ’mériter’ ? Personne ne mérite quoi que ce soit, à mon avis, dans le sport. Dans la vie, c’est différent. Aston Martin doit régler cela, c’est leur problème. Ce n’est pas le problème de la fédération."

Une position particulièrement directe de la part de Steiner, qui remet ainsi en cause l’idée qu’un pilote puisse bénéficier d’une attention particulière de la part de l’autorité sportive en raison de son palmarès.

Steiner a ensuite élargi sa critique au-delà du seul cas d’Aston Martin en prenant Cadillac comme exemple.

La nouvelle écurie américaine a rejoint la grille en 2026 en tant que 11e équipe de la Formule 1, mais n’a toujours inscrit aucun point. Pour Steiner, cette situation constitue un contre-exemple évident à l’idée selon laquelle une équipe en difficulté devrait pouvoir attendre une intervention particulière de la fédération.

"Alors que devrait dire Cadillac ? ’Oh, nous méritons d’être meilleurs. Nous avons besoin d’aide’," a-t-il poursuivi.

"Ils ont besoin de beaucoup d’aide, soit dit en passant, beaucoup plus qu’Aston Martin, parce qu’Aston Martin peut s’aider elle-même et elle va s’aider elle-même."

"La FIA doit fixer les règles, pas les résultats."