De la Rosa : Aston Martin F1 a ’plutôt bien surfé sur la vague’ des problèmes

Aston Martin a connu un début de saison particulièrement difficile, au point de devoir rapidement revoir ses ambitions à la baisse après les essais de pré-saison. Les problèmes de l’AMR26 avaient alors été exposés au grand jour, tandis que les performances du moteur Honda suscitaient elles aussi de nombreuses interrogations. Pour Pedro de la Rosa, consultant de l’équipe, le fait d’avoir assumé publiquement ces difficultés a toutefois permis à l’écurie de traverser cette période délicate sans perdre le cap.

Les difficultés rencontrées par Aston Martin sont largement documentées. Après les essais de pré-saison, les problèmes de l’AMR26 avaient rapidement fait tomber le niveau d’attentes autour de l’écurie de Silverstone.

Depuis, le travail mené sur la monoplace ainsi que les progrès continus réalisés par Honda sur son unité de puissance, initialement en manque de performance, ont permis d’abaisser les chronos. Aston Martin reste certes dans le bas de la hiérarchie, mais le niveau actuel du package est nettement supérieur à celui affiché lors des premières courses de la saison.

Dans ce contexte, Pedro de la Rosa, ambassadeur de l’écurie Aston Martin en Formule 1, estime que le maintien du moral n’a pas été une mission facile, notamment lorsqu’il s’agit de porter un message positif depuis l’extérieur de l’organisation.

"Oui, cela n’a pas été facile. Il est très facile de n’apporter que de bonnes nouvelles lorsque l’équipe fonctionne bien, lorsque vous vous battez pour des podiums et des victoires. C’est assez difficile lorsque les choses vont dans l’autre direction."

"Et cela a été particulièrement difficile cette saison parce que les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions. Ce n’est pas exact... Disons que nous ne nous attendions pas à être aussi loin derrière au départ. Et il est donc beaucoup plus difficile de transmettre un message positif, surtout si vous ne travaillez pas au sein de l’organisation."

Pour de la Rosa, l’un des éléments ayant permis à Aston Martin de gérer cette période a été sa volonté de ne pas masquer la réalité de ses problèmes. L’Espagnol considère notamment que Lance Stroll avait adopté la bonne approche en exposant clairement la situation dès les essais de pré-saison à Bahreïn.

"Expliquer au monde extérieur que nous savions ce qui se passait et qu’il fallait rester calme était donc très difficile. C’est toujours un défi. C’est toujours difficile, et j’étais là ! Mais ce serait beaucoup plus difficile si vous n’étiez pas certain de pouvoir inverser la tendance."

"D’une certaine manière, nous avons plutôt bien surfé sur la vague, en étant complètement honnêtes, très transparents, en expliquant les choses dès le tout premier test à Bahreïn."

"Souvenez-vous des essais de pré-saison. Lorsque Lance avait déjà dit que nous étions loin du compte au niveau du moteur, du châssis, de tout. Il avait été vraiment très direct. Mais je pense que c’est la seule manière de progresser."

Cette communication sans détour devait permettre de replacer les difficultés d’Aston Martin dans leur véritable contexte, tout en donnant à l’écurie le temps nécessaire pour travailler sur ses problèmes.

"Il fallait simplement expliquer au monde entier les défis qui nous attendaient. Cela n’allait pas être facile. Nous avons pris des mesures pour revenir plus forts. Pas aussi forts que nous le souhaiterions, mais plus forts. Et nous travaillons toujours là-dessus."

Pedro de la Rosa estime qu’Aston Martin pourra tout de même tirer des enseignements de la saison 2026 pour concevoir une monoplace bien plus compétitive en 2027.

Malgré les ajustements réglementaires prévus pour les deux prochaines saisons, sur le châssis en 2027 et les moteurs en 2027 et 2028, les fondamentaux resteront inchangés, offrant ainsi aux écuries une base de travail stable.

Pour de la Rosa, cela donnera à Aston Martin une réelle opportunité de se relever après le passage à vide attendu en 2026.

"Je pense que nous avons beaucoup appris cette année avec ce nouveau règlement. Le fait d’avoir introduit une évolution majeure en Hongrie, et de voir qu’elle fonctionnait, a été un point positif. Mais ce qui l’était encore plus, c’est que cette évolution a donné les résultats escomptés."

"Cela nous a permis de très bien comprendre le nouveau règlement et nous conforte dans l’idée que tout ce que nous entreprendrons pour 2027 se traduira par un gain de performance. Nous sommes donc, je dirais, en bonne position pour 2027."