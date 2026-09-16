Honda F1 va-t-il obtenir l’aide de la FIA sans veto des autres motoristes ?

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, avait créé la surprise à Madrid en affirmant avoir discuté directement avec Fernando Alonso de la situation de Honda et des moyens d’améliorer les performances de son unité de puissance. Des propos qui avaient soulevé des interrogations sur le rôle exact du dirigeant dans cette question. Pour Toto Wolff, patron de Mercedes F1, l’intervention n’est toutefois pas nécessairement problématique : il estime même que le dispositif réglementaire destiné à favoriser le rattrapage des motoristes pourrait encore être ajusté afin d’aider Honda à revenir au niveau de ses concurrents.

Mohammed Ben Sulayem avait fait une déclaration pour le moins surprenante lors d’un forum consacré aux affaires organisé à Madrid, avant le Grand Prix d’Espagne. Le président de la FIA avait notamment estimé qu’il n’était "pas acceptable" que Fernando Alonso puisse décider de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 alors qu’Aston Martin et Honda rencontrent actuellement d’importantes difficultés de performance.

Ben Sulayem avait également expliqué avoir eu des discussions visant à permettre à Honda d’améliorer son unité de puissance, dans le cadre des possibilités offertes par la réglementation.

"Nous avons fait quelque chose plus tôt en mai, légalement, pour l’équipe, en ce qui concerne le moteur, afin qu’il puisse progresser," disait-il, en référence aux barèmes de l’ADUO qui avaient été ajustés car ils n’anticipaient pas un retard aussi important entre les motoristes.

Le président de la FIA avait ensuite affirmé avoir directement sollicité Alonso afin de savoir ce que le double champion du monde attendait de la fédération pour améliorer sa situation.

"Ensuite, j’ai dit à Alonso : ’Je ne vais pas te dire ce que nous allons faire. Dis-moi simplement ce que tu veux parce que tu es le pilote. Dis-moi ce que tu veux que nous fassions pour améliorer ces résultats’."

Selon Ben Sulayem, cette intervention aurait ensuite été suivie d’échanges supplémentaires avec les différents acteurs concernés.

"Soudainement, vous voyez tout changer, puis je reçois un appel, et ensuite j’ai eu une réunion. Nous sommes également là pour apporter notre soutien."

Ces déclarations ont rapidement fait réagir dans le paddock et ont notamment suscité des interrogations sur l’influence que le président de la FIA pouvait exercer directement sur la situation d’un motoriste engagé en Formule 1.

Wolff juge la démarche "correcte"

Honda avait justement introduit une importante évolution de son unité de puissance lors du Grand Prix des Pays-Bas, après qu’Aston Martin eut apporté sa monoplace en "version B" au Grand Prix de Hongrie, juste avant la pause estivale.

Interrogé sur les propos de Ben Sulayem, Toto Wolff n’a pas remis en cause le principe d’une discussion avec Alonso. Le patron de Mercedes estime même que le système réglementaire ADUO, conçu notamment comme un mécanisme permettant aux motoristes en difficulté de rattraper leur retard, pourrait encore être davantage exploité dans le cas de Honda.

"Je pense que l’ADUO, dans ce cas, a été conçu comme un mécanisme de rattrapage, et cette formule a été débloquée pour Honda."

"Et ils ont besoin de davantage. Et je pense que la conversation que le président a eue avec Alonso est tout à fait correcte."

Le patron de Mercedes considère en effet que l’intérêt collectif de la Formule 1 passe par une concurrence aussi équilibrée que possible entre les différents constructeurs présents dans la discipline.

"Vous savez, nous voulons avoir tous ces grands constructeurs dans le sport. Nous voulons qu’ils soient compétitifs et qu’ils rencontrent le succès."

Wolff rappelle que les règles techniques ne sont pas figées lorsqu’il apparaît qu’un ajustement peut servir les intérêts de la discipline. L’ADUO a précisément été conçu pour permettre certaines adaptations lorsque des écarts de performance trop importants apparaissent entre les motoristes.

"Les règles sont conçues pour faire ce qui est le mieux pour le sport, et parfois il peut être nécessaire de procéder à un ajustement. Donc, c’est une conversation tout à fait correcte."

Pour Laurent Mekies, directeur de Red Bull Racing et Red Bull Powertrains, "même si nous ne sommes pas toujours d’accord, en tant qu’acteurs de ce sport, nous essayons de garder une approche assez ouverte concernant la réglementation."

"Vous vous souvenez peut-être qu’une première modification du règlement ADUO a été effectuée plus tôt cette année, précisément pour aider ceux qui accusaient un retard important par rapport à ce qui avait été voté initialement. Toutes les équipes ont approuvé cette mesure, nous avons voté en sa faveur dans l’intérêt de la discipline."

"Comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas être d’accord sur tout, mais en tant qu’acteurs du sport, si une situation nécessite une correction ou un soutien, nous trouvons généralement des solutions. Je suis certain qu’à un moment donné, nous nous réunirons pour discuter de l’avenir du règlement ADUO. Nous en connaissons certaines lacunes, et je suis convaincu qu’il y en a quelques-unes auxquelles il faudra s’attaquer par la suite."

Shintaro Orihara, le directeur général et ingénieur en chef de Honda F1, admet avoir été surpris par ces discussions dans le paddock.

"Je ne sais rien des solutions que le président de la FIA veut, mais il y réfléchit beaucoup."

"Mais je doute qu’il puisse nous proposer une solution miracle. Nous nous concentrons simplement sur notre plan de développement et travaillons d’arrache-pied pour améliorer notre performance. C’est notre stratégie pour le moment."

L’intervention de Ben Sulayem a notamment eu lieu parce que la situation d’Alonso demeure particulièrement incertaine. Le contrat actuel du double champion du monde avec Aston Martin arrive à échéance à la fin de la saison 2026 et l’Espagnol n’a toujours pas arrêté sa décision concernant la suite de sa carrière. Il aurait confié au président de la FIA son intention d’arrêter avant le week-end espagnol.

Officiellement, Alonso prend son temps avant de choisir entre une nouvelle prolongation et la retraite, alors même que l’arrivée d’Adrian Newey et le partenariat entre Aston Martin et Honda avaient nourri de grandes ambitions pour le projet à moyen terme.

"Si je poursuis pour une, deux ou trois années supplémentaires, ou quel que soit le nombre décidé, ce sera aussi pour eux," a-t-il déclaré en évoquant les supporters espagnols.

"Car je pense que faire ses adieux aux supporters espagnols après toute une vie passée au volant, avec les résultats de cette année, est une situation que personne dans l’équipe ne mérite, et surtout pas les fans."

Pedro de la Rosa, ambassadeur d’Aston Martin, affirme que la priorité de l’écurie reste de conserver Alonso, tout en confirmant l’existence d’un plan de secours.

"Logiquement, il existe un plan B," a déclaré l’ancien pilote de F1. "Chaque équipe doit toujours en avoir un, mais pour l’instant, nous travaillons sur le plan A, qui consiste à ce que Fernando continue. Nous ne voulons pas lui mettre la pression pour qu’il prenne une décision. Nous lui laissons tout le temps nécessaire."

La question de la compétitivité de l’unité de puissance japonaise est donc devenue l’un des éléments importants de la réflexion du pilote espagnol. Dans ce contexte, les propos de Ben Sulayem et la position de Wolff mettent en lumière une question plus large : jusqu’où la réglementation peut-elle aller pour permettre à Honda de combler son retard sans remettre en cause l’équilibre sportif de la Formule 1 ?