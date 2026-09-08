Honda : Aston Martin F1 devra subir son déficit moteur jusqu’en 2027

Le déficit de vitesse de pointe affiché par Aston Martin à Monza n’aura pas de réponse immédiate de la part de Honda. Malgré les difficultés encore visibles en ligne droite avec la nouvelle unité de puissance "Spec 2" , le constructeur japonais a confirmé que son programme de développement était désormais tourné vers 2027. Aston Martin devra donc composer avec les performances actuelles de son moteur Honda jusqu’à la fin de la saison 2026.

La deuxième évolution de l’unité de puissance Honda, introduite à Zandvoort, avait notamment pour objectif d’améliorer les performances de l’Aston Martin. Mais le Grand Prix d’Italie a une nouvelle fois mis en évidence un déficit conséquent en ligne droite, confirmant que des progrès importants restent nécessaires sur le groupe propulseur japonais.

Malgré toutes les opportunités ADUO disponibles pour le constructeur, Honda ne prévoit pas de nouvelle évolution majeure cette saison. Shintaro Orihara, responsable de la compétition de Honda F1, a expliqué que la priorité était désormais clairement orientée vers le début de la prochaine campagne.

"Nous avons une feuille de route pour développer le moteur et nous savons où nous en sommes actuellement."

"Sur la base de cette feuille de route, nous allons franchir une nouvelle étape importante pour la première course de 2027."

Cette évolution ne garantit cependant pas qu’Aston Martin sera immédiatement en mesure de combler l’intégralité de son retard. Honda reste conscient de l’ampleur du travail nécessaire.

"Il est difficile de dire si nous serons capables de combler complètement l’écart dès la première course, mais nous continuons à travailler pour réduire cet écart."

Orihara a surtout fermé la porte à l’arrivée d’une nouvelle spécification majeure avant la fin de la saison actuelle.

"Comme je l’ai déjà mentionné à Zandvoort je crois, nous n’aurons pas de mise à niveau majeure du moteur cette année."

Tout n’est toutefois pas négatif pour Honda. Après l’introduction de la Spec 2 à Zandvoort, le constructeur avait apporté à Monza des contre-mesures développées dans son centre de Sakura afin d’améliorer le comportement de l’unité de puissance.

Cette amélioration de la facilité de pilotage constitue le principal motif de satisfaction tiré du week-end italien. Les retours des pilotes ont notamment été positifs, tandis que les données recueillies par Honda ont confirmé certains progrès.

"Nous avons reçu des retours positifs de la part de Fernando et Lance sur ces aspects et nous avons également constaté des progrès positifs dans nos données."

Cette progression pourrait se révéler particulièrement importante lors du prochain rendez-vous, le Grand Prix d’Espagne à Madrid, où la capacité à exploiter correctement la voiture constituera un facteur déterminant.

"C’est une étape positive pour nous avant d’aller à Madrid, où la pilotabilité du moteur sera assez importante."

De son côté, Mike Krack a également reconnu que les progrès apportés avaient rendu l’Aston Martin plus prévisible pour ses pilotes. Pour le directeur sportif de l’écurie, cette évolution peut permettre à Alonso et Stroll d’exploiter davantage le potentiel de leur monoplace.

"Si la voiture est constante, le pilote peut se rapprocher de la limite. De ce point de vue, cela a été une étape positive."

"Cette meilleure régularité constitue un progrès important dans la perspective des prochaines courses, notamment sur les circuits où la confiance du pilote et la capacité à exploiter précisément les limites de la voiture seront essentielles."

Krack n’a toutefois pas cherché à masquer les difficultés globales rencontrées par Aston Martin en Italie. Malgré les signes encourageants concernant la prévisibilité de la monoplace, le bilan général du week-end reste difficile à considérer comme satisfaisant.

Le Britannique a reconnu que, dans son ensemble, le tableau dressé à Monza "n’est pas très positif".