Adrian Newey, le facteur qui a empêché Aston Martin F1 de sombrer

Après un début de saison 2026 particulièrement difficile, Aston Martin commence progressivement à entrevoir les effets du travail engagé pour résoudre les problèmes de l’AMR26. Alors que l’écurie de Silverstone était en grande difficulté après les essais hivernaux, Pedro de la Rosa estime que le leadership d’Adrian Newey a joué un rôle déterminant dans la capacité de l’équipe à rester unie et à progresser. L’ambassadeur de l’écurie revient également sur les raisons du retard pris dans le développement de la monoplace.

Aston Martin a entamé la saison 2026 dans un climat particulièrement tendu. Adrian Newey, arrivé au sein de l’équipe avec de grandes ambitions, s’est rapidement retrouvé au centre d’une importante attention médiatique lors de la première manche du championnat, en Australie.

Les essais de présaison avaient en effet révélé de nombreuses difficultés concernant l’AMR26, mais également l’unité de puissance Honda qui l’accompagnait. Après ces premiers constats, Newey avait livré une analyse particulièrement franche de la situation.

Le directeur de l’écurie britannique avait notamment révélé que le moteur Honda provoquait d’importantes vibrations au sein du châssis. Ces problèmes faisaient courir à Fernando Alonso et à Lance Stroll le risque de subir des "lésions nerveuses permanentes".

Des travaux avaient rapidement été engagés à la fois à Silverstone et à Sakura, au Japon, afin de remédier à cette situation. Deux courses plus tard, les vibrations avaient été résolues et Fernando Alonso avait enfin pu franchir la ligne d’arrivée lors du Grand Prix du Japon, à Suzuka.

Adrian Newey a également reconnu par la suite que le développement de l’AMR26 avait pris du retard, plaçant Aston Martin en difficulté dès le début du championnat. Les progrès réalisés depuis sont toutefois devenus de plus en plus visibles.

L’importante évolution apportée en Hongrie a notamment permis à Fernando Alonso d’atteindre la Q2 pour la première fois de la saison. L’écurie a ensuite bénéficié d’une évolution de son unité de puissance Honda, rendue possible par l’autorisation accordée au constructeur japonais dans le cadre des possibilités supplémentaires de développement et d’évolution, les ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).

Depuis, Aston Martin progresse lentement, mais de manière régulière. Pedro de la Rosa a expliqué pourquoi l’AMR26 avait accusé un tel retard à son arrivée en piste.

"Oui, je veux dire que nos attentes étaient tout simplement très élevées pour cette saison 2026. Mais lorsqu’on examine la situation de manière très rationnelle, on se rend compte qu’Adrian est arrivé le 2 avril, je crois, en 2025, alors que le programme 2026 avait déjà commencé."

"Ensuite, nous avions ce formidable nouveau tunnel aérodynamique qui avait été mis en service, mais il n’était pas totalement opérationnel avant l’arrivée d’Adrian. Tout a donc commencé avec trois ou quatre mois de retard."

"Si l’on se penche ensuite sur Honda, le constructeur a lui aussi commencé l’ensemble de son programme après avoir décidé de se retirer de la Formule 1, avant finalement de choisir de revenir. Donc, si l’on considère les choses de manière globale et rationnelle, nous avons pris du retard dans de nombreux domaines essentiels."

Pour de la Rosa, Aston Martin ne fait donc que rattraper le temps perdu, mais l’équipe semble désormais disposer des ressources nécessaires pour accélérer sa progression.

"C’est pourquoi je pense que nous sommes simplement en train de combler notre retard. Mais nous le faisons à un bon rythme, car avec tous ces nouveaux éléments, ces nouveaux talents et les nouveaux outils dont nous disposons, nous savons désormais ce que nous devons faire."

Sur le papier, la saison 2026 pourrait constituer une exception dans la carrière d’Adrian Newey. Il pourrait en effet s’agir de sa première saison depuis 1989 au cours de laquelle une voiture à la conception de laquelle il a participé ne décrocherait aucun podium.

Les circonstances de son arrivée chez Aston Martin restent toutefois très différentes de celles qu’il a connues lors de ses précédentes expériences au sein d’autres écuries.

Pour Pedro de la Rosa, la présence de Newey a surtout été essentielle pour permettre à Aston Martin de conserver un état d’esprit tourné vers la recherche de solutions, plutôt que vers le découragement, face aux problèmes rencontrés au début de l’année.

"Je pense que cela ne concerne pas uniquement les infrastructures, le campus, le simulateur ou le tunnel aérodynamique. Je pense que le talent est l’élément le plus important de tous, a-t-il estimé. Et nous avons ce talent, c’est évident."

"Le fait qu’Adrian soit un leader exceptionnel nous a également énormément aidés à rester calmes et unis."

"Nous savions que nous pouvions compter sur son leadership. Et si Adrian et Enrico Cardile, notre directeur technique, n’avaient pas été là, cela aurait été plus difficile, bien plus compliqué."

"Mais le fait de les avoir à bord a été essentiel, je dirais, et extrêmement positif."