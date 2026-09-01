Le GP d’Argentine de retour en F1 ? Milei affiche son ambition pour son pays

L’Argentine veut retrouver la Formule 1. Alors que le pays ne figure plus au calendrier depuis près de trois décennies, le président Javier Milei a affiché son ambition de voir le championnat du monde revenir à Buenos Aires. S’exprimant lors de l’ouverture du Congrès américain de la FIA, le dirigeant argentin a assuré que son pays réunissait désormais les conditions nécessaires pour accueillir à nouveau la discipline reine, porté notamment par la popularité de Franco Colapinto.

"L’Automobile Club Argentin a apporté une contribution énorme au sport automobile national, et l’Argentine est un pays qui aime les voitures," a déclaré Javier Milei lors de son discours. "La passion argentine pour la course automobile est intemporelle."

Le président argentin a ensuite directement appelé à envisager un retour de la Formule 1 dans le pays, estimant que les conditions seraient aujourd’hui réunies pour retrouver une place au calendrier mondial.

"C’est pourquoi je vous invite à rêver avec moi. L’Argentine possède toutes les conditions nécessaires pour accueillir à nouveau la Formule 1 et le Championnat du monde des Rallyes à son calendrier. Nous voulons voir Colapinto courir dans le pays," a-t-il affirmé.

Pour Javier Milei, le pays dispose notamment d’un héritage sportif suffisamment important pour prétendre à un tel retour.

"Nous avons la tradition. Nous avons les pilotes. Et maintenant, nous développons à nouveau le sérieux institutionnel que ces catégories exigent avant de choisir un pays. Nous avons absolument tout."

Colapinto, un atout majeur

La popularité de la Formule 1 a considérablement augmenté en Argentine depuis l’arrivée de Franco Colapinto dans la discipline chez Williams. Le pilote est devenu, il y a deux ans, le premier représentant argentin en F1 depuis Gastón Mazzacane en 2001.

Colapinto a depuis rejoint Alpine et l’écurie française a récemment prolongé son contrat afin qu’il dispute également la saison prochaine. Son immense popularité dans son pays s’est notamment manifestée en avril, lorsqu’il a participé à une démonstration à Buenos Aires devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs (photos ci-dessus et ci-dessous).

Cette ferveur constitue un argument important pour un éventuel retour de la Formule 1 en Argentine. Elle intervient toutefois dans un contexte plus délicat puisque la FIA a récemment condamné les attaques visant ses commissaires. Ces derniers avaient été la cible de nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux de la part de supporters de Colapinto après deux pénalités infligées au pilote lors de la manche précédente. La FIA n’avait pas cité Colapinto nommément dans sa communication.

Un retour qui reste à concrétiser

L’Argentine n’a plus accueilli de Grand Prix de Formule 1 depuis 1998. L’histoire de la discipline dans le pays remonte pourtant aux années 1950, lorsque Juan Manuel Fangio remportait à quatre reprises son Grand Prix national et construisait une partie de sa légende en décrochant cinq titres mondiaux, un record à l’époque.

Les 20 Grands Prix d’Argentine disputés en championnat du monde ont tous eu pour théâtre l’Autodromo de Buenos Aires Oscar y Juan Galvez. Le circuit avait fait l’objet d’un projet de rénovation en 2017 afin de le mettre aux standards nécessaires à l’accueil de la Formule 1, mais cette initiative n’avait finalement pas abouti.

Le projet de retour s’appuie désormais sur d’importants travaux de réaménagement du circuit de Buenos Aires.

Le projet est déjà réalisé à environ 60 %. Son périmètre initial, prévu pour le MotoGP, a été élargi spécifiquement en vue d’accueillir la Formule 1.

Le maire de Buenos Aires, Jorge Macri, a déclaré : "Nous avons décidé de lancer les travaux nécessaires pour la F1, à savoir un tunnel d’accès, une épingle plus longue et un tracé modifié. La Formule 1 suit de près l’avancement des travaux. La démonstration de Franco Colapinto à Palermo nous a énormément aidés."

"Il existe ici une véritable passion pour le sport automobile, et nous avons de grandes chances de faire revenir la Formule 1."

La FIA a elle-même confirmé que Ben Sulayem et Milei avaient évoqué "les ambitions de l’Argentine concernant le développement continu du sport automobile, y compris la Formule 1".