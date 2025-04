Herbert : Red Bull n’est pas loin de McLaren F1 depuis le début de saison

Johnny Herbert est satisfait que McLaren F1 n’ait pas donné de consignes à ses pilotes au Grand Prix du Japon. Même si cela a peut-être coûté des points à l’équipe de Woking, le Britannique n’est pas surpris que ce soient Max Verstappen et Red Bull qui en aient profité.

"Je suis heureux que Zak Brown les ait laissés courir. McLaren a-t-elle perdu ? Peut-être. Mais au final, ils ont été battus par Max et Red Bull, qui sont toujours dans la lutte pour le championnat. Je ne l’ai jamais exclu, on ne peut pas l’exclure" a déclaré Herbert.

"Et Red Bull n’est pas loin et n’a pas été loin depuis le début de la saison. C’est juste que McLaren a un peu plus d’avance. Est-ce préjudiciable pour leurs espoirs de remporter le championnat ? D’une certaine manière, oui."

"Parce que, comme l’année dernière avec Max, et comme Michael Schumacher à son apogée, ils ont toujours gagné le championnat grâce à leur forme en début de saison et tous les autres ont rattrapé leur retard. Après quelques courses, Norris n’a qu’un point d’avance, donc ils n’ont pas capitalisé autant qu’ils l’auraient dû."

Le vainqueur de trois Grands Prix n’a jamais vu McLaren comme favorite absolue pour la saison : "Je n’ai jamais pensé que cette saison serait une promenade de santé pour McLaren et je pense qu’ils devront encore mériter leur succès. Je dirais qu’ils ont probablement le meilleur package parce que la McLaren semble fonctionner absolument partout."

Herbert est certain que les managements de Lando Norris et Oscar Piastri vont tenter de faire pression sur McLaren pour avoir les faveurs des dirigeants : "Bien sûr, Mark Webber s’entretiendra avec Zak Brown au sujet des consignes de l’équipe, et c’est normal."

"Mais l’autre élément est d’essayer de maintenir l’harmonie au sein de l’équipe. Je comprends pourquoi Webber insiste sur ce point, mais je sais aussi que l’équipe est très consciente de la situation des pilotes en ce qui concerne les championnats."

"L’ont-ils perdu l’année dernière d’une certaine manière ? Oui, pour le championnat des pilotes. Mais ils étaient constamment sur la défensive et essayaient toujours de récupérer l’avance que Max avait accumulée au début de la course."

"À un moment donné, il faut apporter le soutien nécessaire au bon pilote, au bon moment, pour qu’il puisse optimiser sa capacité à marquer des points en vue de la conquête du titre. L’équipe de Lando va-t-elle faire pression pour que Lando hérite des bonnes décisions ? Oui. L’équipe d’Oscar va-t-elle faire pression pour que son pilote reçoive les bons appels ? Oui, bien sûr."

Malgré une légère domination de Norris, Herbert n’imagine pas qu’il y ait de favoritisme : "Je ne pense pas que Lando Norris soit surprotégé. Je pense qu’il est soutenu, oui. Protégé, non. C’est une partie importante de ce qui ne s’est pas vraiment passé l’année dernière. Je reviens sur ce qui s’est passé en Hongrie l’année dernière, lorsque Norris a dû abandonner."

"Potentiellement, cela aurait pu pousser Norris à un autre niveau en gagnant cette course, c’est le soutien dont vous avez parfois besoin, et c’est le soutien que Max a reçu. C’est ce qu’ils semblent vouloir faire cette fois-ci et, comme nous l’avons vu à Suzuka, ils n’ont pas échangé les pilotes, ce qui, je pense, était la bonne chose à faire."