La F1 et la moto sous la pluie : Rainmen - Vitesse et précipitations, un documentaire inédit

Le documentaire Rainmen - Vitesse et précipitations, diffusé dimanche 13 avril sur Canal+, met à l’honneur l’aléa climatique le plus impactant de la course automobile : la pluie.

Olivier Panis, Felipe Massa, Pierre Gasly ou encore Johann Zarco reviennent sur des courses disputées sous la pluie qui ont marqué leurs carrières, et les spécificités de la conduite sur sol mouillé.

Les journalistes de la rédaction sports mécaniques de CANAL+, Margot Laffite, Laurent Rigal et Julien Fébreau apportent leur éclairage sur ces courses dont certaines sont restées dans la légende, comme ce fameux Grand Prix du Brésil en 2008 qui a décidé du titre entre Felipe Massa et Lewis Hamilton.

La diffusion se fera après le Grand Prix de Bahreïn de F1 et l’émission Formula One vers 21h.

RAINMEN - VITESSE & PRECIPITATIONS

Réalisé par : Tristan Henry et Mickey Mahut

Durée : 81’

Production : UPSIDE

Dimanche 13 avril à 21H00 sur CANAL+