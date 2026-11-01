Cadillac F1 : Bottas a sacrifié ses qualifications pour aider Pérez

Cadillac a vécu une séance de qualifications particulièrement difficile au Grand Prix de Mexico, avec Sergio Pérez et Valtteri Bottas aux deux dernières places du classement. Pour son épreuve à domicile, le Mexicain a néanmoins pu compter sur l’aide précieuse de son coéquipier, qui lui a offert plusieurs aspirations afin de maximiser ses chances de gagner des positions. Une stratégie collective qui n’a pas suffi à sortir Pérez de la 21e place, tandis que Bottas, 22e, devra également composer avec une pénalité de 50 places sur la grille.

Sergio Pérez espérait certainement mieux pour ses qualifications à domicile, mais Cadillac n’a pas été en mesure de rivaliser avec les équipes qui la précèdent. Le Mexicain a terminé 21e, juste devant son coéquipier Valtteri Bottas, 22e et dernier de la séance.

Les deux pilotes ont effectué trois tours rapides lors d’une Q1 interrompue par un drapeau rouge, provoqué par l’immobilisation de l’Aston Martin de Fernando Alonso au virage 13.

Cadillac avait toutefois élaboré une stratégie particulière pour tenter d’améliorer les performances de Pérez. Sachant qu’il devait de toute façon composer avec une pénalité de 50 places sur la grille, Bottas a sacrifié une partie de ses propres qualifications pour offrir l’aspiration à son coéquipier.

L’objectif était de permettre au Mexicain de gagner suffisamment de vitesse dans les lignes droites pour se rapprocher des voitures qui le précédaient.

Pérez remercie Bottas pour son aide

Le week-end de Pérez avait déjà été perturbé avant les qualifications, puisque Cadillac avait été contrainte de remplacer son groupe propulseur lors des essais libres 3.

Cette intervention avait privé le Mexicain de l’intégralité de la dernière séance d’essais, l’empêchant notamment de valider les modifications de réglages effectuées sur sa monoplace.

Un handicap supplémentaire sur un circuit où les conditions évoluent sensiblement et où l’altitude complique considérablement la mise au point des voitures.

Malgré cela, Pérez estime avoir exploité au mieux les possibilités de sa Cadillac pendant les qualifications.

"Les conditions changeaient beaucoup, mais je pense que nous les avons plutôt bien gérées. Manquer les EL3 était loin d’être idéal, car nous n’avons pas pu tester les modifications apportées à la voiture avant les qualifications. Malgré cela, je suis satisfait de mon tour et je pense que nous avons tiré le maximum de ce dont nous disposions aujourd’hui. Merci également à Valtteri pour les aspirations, cela nous a permis de nous rapprocher et nous a presque donné une chance de devancer certaines des voitures devant nous."

Le pilote mexicain espère désormais profiter du départ et des éventuelles opportunités en course pour gagner des positions. Mais il sait que les dépassements seront particulièrement difficiles sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, où la faible densité de l’air modifie les caractéristiques aérodynamiques des monoplaces.

La position en piste pourrait donc jouer un rôle déterminant dans le déroulement du Grand Prix.

"J’espère que nous pourrons prendre un bon départ demain et nous battre avec les voitures devant nous. Il est très difficile de dépasser ici, donc la position en piste sera essentielle. Si nous pouvons rester dans le groupe et maintenir quelques voitures plus rapides derrière nous, ce serait un résultat positif."

Bottas a sacrifié ses qualifications pour Pérez

De son côté, Valtteri Bottas n’avait guère d’intérêt à rechercher une performance maximale en qualifications. Le Finlandais doit en effet purger une pénalité de 50 places sur la grille après l’installation d’un nouveau groupe propulseur, consécutive à son abandon lors du Grand Prix des États-Unis, à Austin.

Cadillac a donc choisi de mettre cette situation à profit pour aider Pérez à réaliser le meilleur chrono possible devant son public.

Bottas a notamment offert l’aspiration à son coéquipier lors de ses deux dernières tentatives, permettant au Mexicain de se rapprocher des pilotes qui le précédaient, sans toutefois parvenir à gagner une position.

Le Finlandais considère néanmoins que l’équipe a eu raison de tenter cette stratégie.

"Une séance de qualifications sans histoire pour nous aujourd’hui, avec tout qui s’est déroulé comme prévu. Évidemment, j’ai une pénalité de 50 places sur la grille pour la course de demain, donc le plan aujourd’hui était d’essayer d’aider Checo à avoir les meilleures chances de réaliser un bon chrono. Je lui ai donné l’aspiration lors des deux dernières tentatives et je pense qu’il en a légèrement profité, ce qui explique pourquoi il était assez proche des voitures devant lui, mais malheureusement pas suffisamment pour gagner une position. Au moins, nous avons essayé de travailler en équipe."

Bottas a également expliqué que son programme du week-end avait été largement orienté vers la préparation du Grand Prix plutôt que vers la recherche de performance sur un tour.

"En ce qui concerne la course de demain, tout ce que nous avons fait de mon côté ce week-end a été destiné à privilégier les réglages pour la course. Nous avons effectué très peu de roulage axé sur la performance et nous nous sommes plutôt concentrés sur les longs relais, alors espérons que nous serons un peu plus proches et dans la lutte demain."

Budkowski salue le travail de l’équipe et de Bottas

Pour Marcin Budkowski, directeur de Cadillac, cette journée a surtout été marquée par les difficultés rencontrées sur la monoplace de Pérez.

Le remplacement de son groupe propulseur pendant les EL3 a privé l’équipe de données importantes, alors que les conditions particulières du circuit mexicain rendent chaque séance de roulage précieuse.

Le Polonais a néanmoins tenu à remercier les mécaniciens, qui ont réussi à remettre la voiture en état à temps pour les qualifications.

"Plus de mauvais tours que de bonnes surprises pour nous aujourd’hui. Nous avons connu un début de journée difficile avec Checo, puisque nous avons dû changer son groupe propulseur pendant les EL3, ce qui lui a coûté toute la séance. Un grand merci à l’équipe dans le garage pour avoir réussi à le remettre en piste à temps pour les qualifications. C’est un circuit tellement difficile pour ces voitures que perdre autant de données et ne pas pouvoir valider les changements de réglages avant les qualifications est particulièrement pénalisant."

"Comme Valtteri a une pénalité sur la grille demain pour avoir utilisé un nouveau groupe propulseur après son abandon à Austin, il a compromis sa séance de qualifications pour aider Checo. Je le remercie donc d’avoir fait preuve d’un aussi bel esprit d’équipe."

Le directeur de Cadillac ne se fait toutefois aucune illusion sur les difficultés qui attendent ses pilotes dimanche.

"Demain sera encore une journée de course difficile, mais nous savons que les passionnés supporters mexicains vont nous remonter le moral et nous donnerons absolument tout pour leur rendre ce soutien."