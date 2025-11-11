Hamilton et Leclerc publient des déclarations suite aux critiques du président de Ferrari

La tension est palpable chez Ferrari. Au lendemain d’un Grand Prix du Brésil catastrophique, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont pris la parole sur les réseaux sociaux, quelques heures seulement après avoir été publiquement recadrés par le président du constructeur, John Elkann.

Ce dernier a exhorté ses pilotes à "parler moins" et à davantage "se concentrer" sur le pilotage, alors que la Scuderia traverse une saison délicate et n’a toujours pas remporté le moindre Grand Prix en 2025. À Interlagos, les deux Ferrari n’ont même pas rallié l’arrivée, un scénario difficile à avaler alors que l’équipe lutte pour la deuxième place du championnat constructeurs.

Lewis Hamilton a vécu une course chaotique à São Paulo. Percuté dès le premier tour par Carlos Sainz, le Britannique a ensuite été impliqué dans un second accrochage avec Franco Colapinto. La SF-25 du septuple champion du monde a subi trop de dégâts pour continuer, Ferrari décidant de le rappeler au garage à mi-épreuve.

Malgré cet abandon frustrant, Hamilton a tenu à réaffirmer sa confiance dans l’équipe, répondant indirectement au message ferme d’Elkann.

"Je soutiens mon équipe. Je me soutiens moi-même. Je n’abandonnerai pas. Pas maintenant, pas avant, jamais. Merci le Brésil, pour toujours."

Un message court mais intense, illustrant la résilience du Britannique alors que la fin de saison approche.

Son coéquipier Charles Leclerc n’a guère été plus verni. Pris au piège dans un incident impliquant Oscar Piastri et Kimi Antonelli, le Monégasque a été éliminé des débats dans les premières minutes de course.

Leclerc a lui exprimé sa déception mais aussi la nécessité de rester soudés face à l’adversité.

"Un week-end très difficile à São Paulo."

"C’est décevant de rentrer à la maison avec quasiment aucun point pour l’équipe à un moment critique de la saison, alors que nous nous battons pour la deuxième place du championnat constructeurs. La pente est raide désormais et il est clair que seule l’unité pourra nous aider à retourner la situation lors des trois dernières courses."

"Nous donnerons tout, comme toujours."

Les déclarations des deux pilotes interviennent dans un contexte pesant pour la Scuderia et une déclaration d’Elkann qui reste très largement incomprise, y compris dans la presse italienne. Ce matin, les critiques étaient plutôt dirigées contre Elkann et son message lunaire que contre les pilotes Ferrari.

Ainsi le chroniqueur Leo Turrini, très proche de Ferrari, s’est interrogé sur les propos d’Elkann : "Montezemolo aurait-il jamais tenu les mêmes propos sur les pilotes Ferrari que John Elkann aujourd’hui ? Ce n’est jamais réjouissant, en réalité."

Il n’en reste pas moins que les contre-performances répétées, combinées aux espoirs déçus d’un retour au sommet, alimentent la frustration au sein de la structure italienne et de ses fans.

Alors que la saison touche à sa fin, Ferrari n’a plus que trois courses pour sauver l’honneur et tenter de décrocher une victoire et, si c’est encore possible, la place de vice-championne du monde. Après l’intervention d’Elkann et les réponses de ses pilotes, l’équipe est désormais appelée à se ressouder pour se relancer.