Elkann tacle Ferrari en F1 et demande à Leclerc et Hamilton de ’piloter et moins parler’

Au lendemain d’un Grand Prix du Brésil particulièrement décevant pour Ferrari, conclu par un zéro pointé et une chute au quatrième rang au championnat Constructeurs, le président de la marque, John Elkann, a pris la parole et n’a pas mâché ses mots.

La Scuderia, déjà distancée par Mercedes, a en outre été dépassée par Red Bull - portée presque exclusivement par Max Verstappen - à l’issue d’un week-end noir pour les Rouges.

Elkann s’exprimait au salon d’honneur du CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), lors de la présentation d’un accord entre Stellantis et la fondation Milan-Cortina. L’occasion d’évoquer la F1, mais aussi le succès obtenu ce week-end en WEC. Il avait en effet assisté en personne, quelques heures plus tôt à Bahreïn, au triomphe du team dirigé par Antonello Coletta.

La marque au Cavalino a en effet remporté le titre Constructeurs et le titre Pilotes en WEC grâce à l’équipage de Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi et James Calado. Une victoire saluée par Elkann, mais qui contraste vivement avec la situation en Formule 1.

Au Brésil, Charles Leclerc a été contraint à l’abandon, victime indirecte de l’accrochage entre Oscar Piastri et Kimi Antonelli. De son côté, Lewis Hamilton, déjà pénalisé par une mauvaise qualification, a subi des dommages à la suite d’un contact avec Carlos Sainz puis Franco Colapinto, rendant sa SF-25 impossible à piloter. Le Britannique a finalement abandonné après avoir purgé sa pénalité.

Sans surprise, John Elkann n’a pas caché son amertume. Il a une nouvelle fois établi un parallèle fort entre les performances réussies de Ferrari en WEC et les difficultés rencontrées en Formule 1.

"Ferrari gagne lorsqu’elle est unie, c’est ce que nous a enseigné le résultat en WEC. Quand tout le monde travaille ensemble, on peut accomplir de très grandes choses. Le Brésil a été une grande déception."

S’il souligne l’excellence de certains secteurs, Elkann pointe clairement du doigt d’autres responsabilités au sein de l’équipe F1.

"En Formule 1, nous avons des mécaniciens qui sont toujours les meilleurs dans l’exécution des arrêts au stand. Les ingénieurs travaillent pour améliorer la voiture. Le reste n’est pas à la hauteur."

Fait étonnant, et versant dans l’exagération, le président a ensuite visé directement les pilotes, appelant à davantage de concentration. Leclerc et Hamilton apprécieront !

"Nous avons des pilotes pour qui il est important de se concentrer sur le pilotage et de moins parler. Nous avons devant nous des courses importantes et il n’est pas impossible d’obtenir la deuxième place."

Enfin, Elkann conclut avec un message fédérateur, après avoir rappelé l’exemple du WEC.

"C’est le message le plus important venu de Bahreïn : quand Ferrari est une équipe, nous gagnons."