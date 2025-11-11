McLaren F1 remanie son programme junior : trois départs, un nouveau talent

McLaren F1 a procédé à un vaste remaniement de son programme de jeunes pilotes, annonçant le départ de trois membres de sa filière et l’arrivée d’un nouveau protégé particulièrement prometteur.

Les pilotes de F3 cette saison, Ugo Ugochukwu, Martinius Stenshorne et Brando Badoer, ne feront plus partie du programme McLaren. Tous trois ont été libérés de leur contrat, après une année contrastée dans l’antichambre de la Formule 1.

En parallèle, l’écurie de Woking a officialisé l’arrivée d’un nouveau talent : Matteo De Palo, âgé de 18 ans, vice-champion de la Formula Regional European Championship (FRECA) en 2024. L’Italien fera sa première apparition sous ses nouvelles couleurs dès le Grand Prix de Macao plus tard ce mois-ci, avant de rejoindre le championnat de Formule 3 en 2026.

À la tête du programme junior McLaren, Alessandro Alunni Bravi n’a pas caché ses ambitions avec cette recrue.

"Matteo est un jeune talent enthousiasmant qui a réalisé de grands progrès au cours des dernières saisons, faisant preuve d’adaptabilité, de régularité et de maturité," a-t-il déclaré.

Le dirigeant a également tenu à saluer le parcours des trois pilotes quittant la structure.

"Nous remercions également Ugo, Martinius et Brando pour leur contribution à McLaren et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir."

Une vague de départs

Les trois pilotes s’ajoutent à la liste des derniers sortants du programme, après le départ plus tôt dans l’année d’Alex Dunne. L’Irlandais, engagé en Formule 2, avait pourtant participé à deux séances d’essais libres en F1 avant de quitter la filière.

Cette saison, Martinius Stenshorne a signé la meilleure campagne parmi les trois pilotes évincés, terminant 5e du championnat F3 avec deux victoires à son actif. Le Norvégien a également fait ses débuts en F2 à Bakou avec Trident, où il s’était qualifié en 7e position pour sa première course principale.

De leur côté, Ugo Ugochukwu et Brando Badoer, fils de l’ancien pilote de F1 Luca Badoer, ont conclu l’année sans victoire, en 16e et 26e place du classement respectivement.

Ce mouvement d’effectif marque l’un des changements les plus importants opérés par McLaren au sein de sa filière depuis plusieurs années. La promotion de nouveaux talents issus des catégories intermédiaires, associée au départ de pilotes présents de longue date, pourrait refléter une volonté d’ajuster ses priorités et de miser sur la montée en compétence d’autres espoirs, certes plus loin de la Formule 1. Avec Lando Norris et Oscar Piastri signés à long terme, le besoin se fait moins pressant.