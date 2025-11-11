Norris en position de favori pour le titre mais Stella prône la prudence
Piastri est à 24 points de son équipier chez McLaren F1
À l’issue d’un Grand Prix du Brésil parfaitement négocié, Lando Norris se rapproche un peu plus d’une première couronne mondiale en Formule 1.
Le pilote McLaren, solide et constant depuis plusieurs semaines, a cette fois consolidé son avance au championnat, au point d’apparaître comme le favori naturel à trois manches de la fin. Après avoir abordé le Brésil avec un point d’avance sur son équipier Oscar Piastri, il en est reparti avec 24, alors qu’il en reste 83 à marquer.
Mais à Woking, on refuse d’y voir une certitude pour le Britannique, même si les chances sont désormais bien plus élevées pour lui que pour l’Australien.
Lorsqu’on lui a demandé si Norris était désormais de plus en plus assuré de remporter le titre, le directeur de l’équipe, Andrea Stella, a répondu : "Pour moi, la seule façon d’envisager le classement est de prendre les courses une par une et de s’assurer que nous maximisons les points que nous marquons."
"Même s’il peut être intéressant de parler de Formule 1, ce qui est légitime, d’examiner les combinaisons, de dire que c’est désormais un championnat que Lando maitrise, il ne le possède pas encore... c’est tellement théorique."
"Du point de vue du pilote, du point de vue de l’équipe, nous devons simplement nous assurer de rester concentrés sur nous-mêmes et sur la réalisation de week-ends comme ceux que Lando a réalisés ici au Brésil ou au Mexique."
"Et par exemple avec Oscar, nous devons nous assurer de tirer parti de nos opportunités."
"Honnêtement, en ce qui concerne les points, nous ferons le point à la fin de la course à Las Vegas et nous verrons où nous en sommes. Et s’il le faut, il en sera de même après le Qatar et s’il le faut encore ce sera à Abu Dhabi."
