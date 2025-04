Hadjar : Si Red Bull m’appelle, je dirai que je suis prêt même si je ne le suis pas !

Interrogé sur la situation de Liam Lawson, qui a été rétrogradé de Red Bull à Racing Bulls après seulement deux courses, Isack Hadjar pense qu’avoir sa chance dans l’équipe première est toutefois une opportunité à ne pas manquer, quelle qu’en soit l’issue.

"C’est Red Bull, la plus grosse équipe, même si c’est un énorme défi. Si on m’appelle, je dirai que je suis prêt, même si je ne suis pas prêt, je dirai que je le suis !" a déclaré Hadjar, expliquant qu’il n’avait pas été choqué par le comportement de la Red Bull RB20.

"J’ai piloté la Red Bull l’an dernier toute une journée à Abu Dhabi. Je venais de la F2 à la F1 et ça me semblait incroyable, je n’avais pas à la pousser à la limite. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais que ma voiture est agréable à piloter."

Il assure cependant ne pas avoir été surpris par la décision de Red Bull : "Non, c’est peut-être bizarre pour tout le monde, sauf pour les pilotes, parce que nous savons ce qui se passe et à quel point ce sport est difficile."

"Dans la famille Red Bull, tout est question de performance, le gars qui est performant en ce moment a plus de chance d’obtenir le siège Red Bull à côté de Max. Je pense que c’est clair et évident. Et une fois que vous n’êtes plus performant ou que vous avez des difficultés, cela devient plus difficile."

S’il se félicite de travailler avec Lawson, il se sent aussi très bien chez Racing Bulls : "Je suis dans une bonne position, je profite de ma saison, et j’accueille le retour de Liam dans l’équipe. L’ambiance est très bonne et je suis impatient de travailler avec lui."

Hadjar aurait aimé continuer à travailler avec Yuki Tsunoda mais se félicite de l’opportunité que le Japonais reçoit : "Je suis un peu triste qu’il soit parti. Mais oui, ce sera certainement un défi pour lui. Je sais qu’il était prêt et qu’il attendait ce moment. Et je pense que c’est vraiment cool qu’il soit appelé pour sa course nationale. Alors oui, je lui souhaite le meilleur."