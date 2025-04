Doohan peut souffler : ‘Alpine F1 est très contente de moi’

Alors que son rythme avait été très lent en fin de saison dernière, à Abu Dhabi, pour son premier Grand Prix, Jack Doohan a plutôt rassuré les observateurs à Melbourne comme à Shanghai.

Le pilote Alpine F1, dont le baquet est bien sûr menacé, était non loin du rythme de course comme de qualifications de Pierre Gasly, son expérimenté coéquipier.

Pour The Race, Doohan a confirmé être bien satisfait de ses deux premiers Grands Prix, même si le plus dur reste à faire de son côté. Il aura au moins tenu plus longtemps que Liam Lawson, ce qui n’était pas gagné d’avance face à la menace de Franco Colapinto.

« Il y a beaucoup de points positifs. »

« Nous n’avons pas encore obtenu ce résultat qui le montre vraiment, mais (l’équipe) comprend ma situation, et c’est ce qui compte le plus. Les gars sont super contents dans l’équipe. »

Pour le moment, Doohan et Alpine F1 restent cependant avec 0 point. L’Australien le reconnait, il va falloir scorer.

« Bien sûr, Flavio [Briatore], Ollie [Oakes, directeur d’écurie], Luca [De Meo, PDG de Renault], nos soutiens… ils vont vouloir des points. Donc quand la voiture sera au niveau, il faudra s’assurer qu’on soit au rendez-vous pour en tirer le maximum. »

« Mais pour l’instant, il faut continuer à travailler, garder la tête baissée, et espérer que Suzuka sera un meilleur circuit pour nous. »

Un changement de réglages décisif ?

Pour expliquer sa meilleure performance à Shanghai, Doohan révèle avoir progressé sur le plan de réglages.

La modification apportée concernait la géométrie de la suspension arrière. Un changement qui lui a permis de trouver une bonne dose de stabilité à l’arrière, perfectionnant ainsi son entrée en virage, avec des effets en cascade sur la gestion des pneus.

« Si nous avons la voiture dans la même fenêtre, Pierre voudrait certainement qu’elle soit un peu plus stable. Et cela entraîne des inconvénients pour moi, auxquels nous avons réussi à trouver des solutions sur le simulateur entre Bahreïn et l’Australie. »

« Mais nous avons identifié de petits éléments qui n’étaient pas liés à la performance pure, mais qui m’aidaient à mieux piloter, ce qui m’apporte de la performance. »

« Je peux gérer davantage d’instabilité et de mouvements de la voiture, disons. »

« Il s’agissait de petits ajustements qui ont beaucoup aidé face à certaines difficultés que j’ai rencontrées à Bahreïn, liées à mon style de pilotage et à la manière dont j’interagissais avec la voiture. Je ne m’aidais pas moi-même avec certaines techniques que j’utilisais pour compenser des problèmes, ce qui entraînait ensuite d’autres conséquences. »

« Ce sont juste de petits ajustements à l’arrière de la voiture, ce qui signifie que je peux mettre un peu moins de volant en approchant du milieu du virage, je n’ai pas besoin de freiner autant, et le fait de ne pas freiner autant, réduit l’instabilité à l’entrée causée par le frein moteur. »

« Parce que je n’ai pas besoin de braquer autant, j’économise cinq degrés sur la température des pneus avant sur une série de tours prolongée. »

« Je préserve mieux l’arrière, il y a moins d’instabilité due au frein moteur, et comme je n’ai pas d’instabilité à l’entrée, je peux tourner la voiture plus tôt, donc je n’ai pas besoin de rajouter du volant au point de corde, car la voiture est déjà en rotation. »

« C’est une combinaison qui aide l’entrée de virage et qui rend ensuite mon milieu de virage meilleur, avec en plus de meilleures réactions sur l’ensemble du tour en termes de pneus. »

Jack Doohan le reconnaît : il devait faire un vrai pas en avant à la suite de son premier Grand Prix, à Abu Dhabi, où il avait grandement souffert en économisant trop les pneus.

« Je me suis senti très faible à Abu Dhabi, après avoir roulé exclusivement avec des pneus de démonstration en essais privés. Or ces pneus ont une dégradation bien plus élevée que les pneus de course. »

« Donc, en course, j’ai trop économisé, j’étais trop anxieux – et cela m’a vraiment fait perdre beaucoup de temps. »