Ocon veut que Haas F1 règle ’ses faiblesses’ malgré les progrès

Esteban Ocon est heureux de venir à Suzuka ce week-end pour disputer le Grand Prix du Japon. Le pilote Haas F1 adore le tracé nippon et rappelle que c’est la course à domicile du directeur de l’équipe américaine, Ayao Komatsu. Ce sera l’occasion pour le team de confirmer les progrès vu en Chine, et d’éradiquer les difficultés connues en Australie.

"J’aime ce circuit, c’est le meilleur moment de l’année pour moi. En venant ici, le soutien qu’on a est fou, et c’est un peu notre course à domicile puisque notre directeur est japonais ! Shanghai a été une bonne course, nous avons de l’énergie, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes" a déclaré Ocon.

"On doit régler les problèmes sur la voiture, et ce n’est pas parce qu’on était bons en Chine que l’on sera bons ici, donc on devra voir où nous sommes. Elle n’aimait pas les virages rapides en Australie, elle manquait de vitesse là-bas, mais nous étions parmi les plus rapides en Chine dans certains virages."

"On devrait avoir une meilleure image globale plus tard dans l’année, mais nous devons nous concentrer et garder l’Australie à l’esprit, car c’est là que nos faiblesses se sont montrées, et ce circuit est difficile."

Interrogé sur la décision de Red Bull de rétrograder Liam Lawson, le Français dénonce le manque de soutien de l’équipe envers le Néo-Zélandais : "C’est très dur, ce n’est pas quelque chose que nous voulons voir, ni vivre en tant que pilote. On veut être soutenu dans les moments difficiles, et on veut du temps pour régler nos problèmes."

"Mais je suis content pour Liam, il a une voiture compétitive maintenant et il est encore en Formule 1 car au final, c’est le plus important d’être ici et de pouvoir courir. Ce serait dramatique qu’il ne soit plus là du tout, mais c’est une situation injuste."

Oliver Bearman se réjouit de découvrir Suzuka au volant d’une F1 : "Je suis impatient de courir ici pour la première fois. J’ai fait un test en Super Formula, c’était une super expérience, j’ai adoré le circuit et ce sera encore mieux en Formule 1."

"Nous ne sommes pas sûrs de savoir où se situe la voiture en matière de performance pour le moment, car la Chine était un bon week-end pour nous, mais nous avons un optimisme prudent compte tenu de nos difficultés en Australie. On a fait des changements et on espère un bon week-end."

Alors que Lawson a été rétrogradé après deux courses, Bearman déplore le manque de temps laissé au pilote, dans un cadre où la pression est énorme : "C’est beaucoup de pression, deux nouveaux circuits en début de saison, la première fois sous la pluie même si j’avais une expérience du Brésil l’an dernier."

"Et en Chine, nouveau circuit, week-end de Sprint, ce n’est pas simple pour nous. C’est une décision rapide après deux courses, et une avec laquelle je ne suis pas d’accord. Mais c’est bien que Liam puisse continuer, car comme tous les débutants il a beaucoup de pression, et c’est bien qu’il puisse avoir un nouveau départ."

Le pilote britannique se félicite du soutien qu’il reçoit de son équipe : "Ils sont géniaux, l’Australie était un week-end difficile pour moi mais on a rebondi en Chine, et ils m’ont beaucoup soutenu. Les mécaniciens m’ont souhaité le meilleur, les ingénieurs m’ont donné tout ce qu’ils pouvaient pour que je sois aussi performant que possible et je suis content qu’on ait rebondi, car c’est difficile d’avoir un mauvais week-end, puis un autre."