Hadjar se rapproche du baquet Red Bull, Marko salue ’le nouveau Prost’

Tout porte à croire qu’Isack Hadjar rejoindra Max Verstappen chez Red Bull en 2026.

Le nouveau directeur de l’équipe, Laurent Mekies, a révélé à Zandvoort que Verstappen avait personnellement mis fin aux spéculations sur son avenir dès leur rencontre en tant que pilote et nouveau directeur.

"Max et moi n’avons jamais parlé de son avenir. Nous n’en avions pas besoin."

"Il est venu me voir le premier jour de travail et m’a dit : ’Oublie tout ce que tu as lu.Je resterai chez Red Bull et j’ai hâte de vivre l’aventure ensemble’."

Le véritable sujet de discussion concerne le prochain coéquipier de Verstappen.

Sergio Perez est parti depuis longtemps, Yuki Tsunoda et Liam Lawson ont connu des difficultés en 2025, mais Hadjar est soudainement devenu l’étoile la plus brillante du système Red Bull.

Le Français a créé la surprise en montant sur le podium à Zandvoort au volant de sa Racing Bulls, devenant ainsi le plus jeune Français de l’histoire à monter sur un podium en F1.

"Alain Prost vient de m’écrire pour me dire que c’est incroyable de battre de tels records," sourit Hadjar.

Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull, ne cache pas son admiration.

"Nous avons choisi Hadjar parce que nous savions qu’il avait quelque chose de spécial. Je l’appelle le petit Prost, le nouveau Prost. Les gens ont ri quand je l’ai dit, mais maintenant, il obtient des résultats."

"Lorsqu’il arrive sur un nouveau circuit, trois tours suffisent. Rien ne l’affecte."

Hadjar, de son côté, tient à remercier celui qui l’a recruté en tant que pilote junior.

"C’est Helmut qui m’a donné cette chance. Il m’a tracé une voie, une trajectoire, et je la suis plutôt bien en ce moment."

Mekies, qui était le directeur de Hadjar chez Racing Bulls plus tôt cette saison, admet également que le jeune pilote mérite une place dans l’équipe principale.

"Oui, il la mérite. Il progresse à grands pas, et la tendance est dans la bonne direction."

Mais si Marko a souri tout au long de ses interviews du GP des Pays-Bas, il insiste sur le fait qu’aucune décision définitive n’a été prise.

"Nous déciderons plus tard. Ses progrès sont impressionnants, mais tout dépend de ses performances."

Une décision est attendue autour du GP du Mexique, Arvid Lindblad étant pressenti pour remplacer Hadjar chez Racing Bulls si Hadjar monte en grade.

"Nous y travaillons aussi," dit Marko.

Quant à Tsunoda, ses chances semblent minces mais pas nulles.

"Il doit se rapprocher de Max et maintenir ce niveau régulièrement. C’est pourquoi nous avons repoussé la date de décision. Nous nous concentrons désormais sur les prochaines courses."

Hadjar, quant à lui, se dit prêt.

"Je peux piloter tout sauf une MotoGP. Je suis prêt à affronter toutes les épreuves."